Yaponiyada kuchli 7,1 magnitudali zilzila sodir bo‘ldi
Yaponiyaning Kyusyu oroli yaqinida kuchli zilzila sodir bo‘ldi. Bu haqda mamlakat Meteorologiya agentligi ma’lumotlariga tayanib, Osiyo ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi.
Ma’lum qilinishicha, zilzilaning magnitudasi 7,1 ni tashkil etgan. Yerosti silkinishi 28 iyul kuni qayd etilgan. Zilzila epitsentri Kumamoto prefekturasi yaqinida joylashgan bo‘lib, uning o‘chog‘i yer yuzasidan 10 kilometr chuqurlikda aniqlangan.
NHK telekanali tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, kuchli yer silkinishidan so‘ng mamlakatning tegishli idoralari sunami xavfi haqida ogohlantirish e’lon qildi. Shu munosabat bilan aholiga rasmiy ko‘rsatmalarga amal qilish va xavfli sohil hududlaridan ehtiyot bo‘lish tavsiya etilmoqda.
Hozircha zilzila oqibatida qurbonlar, jabrlanganlar yoki yirik vayronagarchiliklar haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Voqea yuzasidan mas’ul xizmatlar vaziyatni kuzatishda davom etmoqda, qo‘shimcha ma’lumotlar e’lon qilinishi kutilmoqda.
…