Energiyangiz qayerda yo‘qolyapti? Tug‘ilgan sanangiz ishora beradi
Kun oxirida hech qanday katta ish qilmagan bo‘lsangiz ham, o‘zingizni butunlay charchagandek his qilasizmi? Ba’zan insonning kuchi mehnatga emas, behuda bahslar, ortiqcha xavotir, nazorat va boshqalarning muammolariga sarflanadi.
Numerologik talqinlarga ko‘ra, tug‘ilgan kun energiyangizni eng ko‘p so‘rib oladigan odat haqida ramziy ishora berishi mumkin. Bu ilmiy tashxis emas, ammo o‘z xatti-harakatlaringizni kuzatish va kuchingizni qayerda yo‘qotayotganingizni anglash uchun qiziqarli vosita bo‘la oladi.
1, 10, 19 va 28-sanalar: o‘zini haq deb isbotlash
Bu sanalarda tug‘ilganlar qat’iyatli, mustaqil va yetakchilikka moyil insonlar sifatida talqin qilinadi. Ular o‘z fikrini himoya qilishdan qo‘rqmaydi, ammo ba’zan har bir bahsni shaxsiy g‘alaba masalasiga aylantirib yuboradi.
Energiya quyidagilarga sarflanishi mumkin:
natija bermaydigan tortishuvlar;
oxirgi so‘zni aytish istagi;
tanqidni shaxsiy hujum deb qabul qilish;
boshqalarni o‘z fikriga majburlash;
xato qilganini tan olmaslik.
Har bir bahsda g‘olib chiqish shart emas. Ba’zan «bu masalada fikrimiz boshqacha» deb suhbatni tugatish kuchsizlik emas, hissiy yetuklikdir.
Energiyani saqlash yo‘li: javob berishdan oldin o‘zingizdan so‘rang: «Men yechim izlayapmanmi yoki faqat haqligimni isbotlamoqchimanmi?»
2, 11, 20 va 29-sanalar: cheksiz shubha va taxminlar
Ushbu guruh vakillari sezgir va boshqalarning hissiyotini tez anglaydigan insonlar deb qaraladi. Lekin ular ko‘pincha aytilmagan gaplarni taxmin qilishga kirishib ketadi.
Masalan:
«Nega u bunday yozdi?»
«Balkim mendan xafa bo‘lgandir?»
«Javob bermadi, demak, menga munosabati o‘zgargan».
«Uning o‘rnida bo‘lsam, nima deb o‘ylardim?»
Inson boshqalarning fikrini o‘qishga uringan sari o‘z kuchini haqiqatga emas, taxminlarga sarflaydi.
Savol berish mumkin bo‘lgan joyda xayolda yuzta javob tuzish shart emas.
Energiyani saqlash yo‘li: fakt va taxminni ajrating. «Men aniq nimani bilaman?» va «Nimani faqat tasavvur qilyapman?» degan ikki savolning o‘zi xavotirni kamaytiradi.
3, 12, 21 va 30-sanalar: so‘ralmagan maslahatlar
Bu sanalarda tug‘ilganlar bilim ulashish, tushuntirish va boshqalarga yo‘l ko‘rsatishga moyil bo‘lishi mumkin.
Ammo ba’zan ular:
yordam so‘ramagan odamga maslahat beradi;
boshqalarning qarorini tanqid qiladi;
hammaning xatosini tuzatishga urinadi;
suhbatni o‘z tajribasi haqidagi ma’ruzaga aylantiradi.
Natijada inson ham charchaydi, ham atrofdagilarning qarshiligiga duch keladi. Har bir odam o‘z sabog‘ini o‘zi o‘tishi kerak bo‘lgan holatlar ham bor.
Energiyani saqlash yo‘li: maslahat berishdan oldin: «Fikrimni eshitishni xohlaysizmi?» deb so‘rang. Javob «yo‘q» bo‘lsa, sukutni tanlash ham yordamning bir shaklidir.
4, 13, 22 va 31-sanalar: hamma narsadan kamchilik izlash
Bu guruhdagilar tartib, sifat va aniqlikka katta ahamiyat berishi mumkin. Ular xatolarni boshqalardan tezroq ko‘radi.
Biroq kuchli tanqidiy fikrlash doimiy norozilikka aylansa, energiya tez tugaydi.
Bunday holatda inson:
har bir voqeaning salbiy tomonini ko‘radi;
yaxshi natijada ham kamchilik topadi;
boshqalarni tez-tez tanqid qiladi;
o‘ziga nisbatan ham shafqatsiz bo‘ladi;
mukammal bo‘lmagan ishni boshlashdan qochadi.
Kamchilikni ko‘rish — qobiliyat. Lekin faqat kamchilikni ko‘rish — ruhiy yuk.
Energiyani saqlash yo‘li: har bir tanqid oldidan bitta yaxshi jihatni ham qayd eting. «Nima noto‘g‘ri?» bilan birga «Nima ishlayapti?» degan savolni berishni odat qiling.
5, 14 va 23-sanalar: shoshilish va keraksiz suhbatlar
Ushbu sanalarda tug‘ilganlar faol, muloqotchan va yangilikka intiluvchan shaxslar deb talqin qilinadi. Ammo ularning kuchi bir vaqtning o‘zida juda ko‘p yo‘nalishga tarqalib ketishi mumkin.
Energiya quyidagilarda yo‘qoladi:
maqsadsiz telefon suhbatlari;
ijtimoiy tarmoqlarda ortiqcha vaqt;
bajarilmaydigan va’dalar;
bir ishni tugatmasdan ikkinchisiga o‘tish;
tez natija kutish;
har bir xabarga darhol javob berish.
Band bo‘lish har doim samarali bo‘lish degani emas. Kun davomida o‘nlab mayda ishlar qilinib, eng muhim vazifa qolib ketishi mumkin.
Energiyani saqlash yo‘li: har kuni faqat uchta asosiy vazifa belgilang. Qolgan ishlar ulardan keyin bajariladi.
6, 15 va 24-sanalar: bir lahzalik zavqlar ortidan quvish
Bu guruhdagilar qulaylik, go‘zallik va hayotdan zavqlanishni qadrlaydigan insonlar sifatida tasvirlanadi.
Muammo dam olish muhim maqsadlardan qochish usuliga aylanganda boshlanadi:
«Yana bitta video ko‘raman»;
«Ertadan boshlayman»;
«Bugun kayfiyatim yo‘q»;
«Avval biroz dam olay, keyin qilaman»;
«Qiyin ishni boshlashdan oldin o‘zimni xursand qilay».
Qisqa zavq miyaga tez mukofot beradi, ammo bajarilmagan vazifalar ichki bosimni yanada kuchaytiradi.
Energiyani saqlash yo‘li: avval 15 daqiqa muhim ish, keyin dam olish. Zavqni vazifadan qochish emas, bajarilgan harakat uchun mukofotga aylantiring.
7, 16 va 25-sanalar: tartibsizlik va o‘zgarishdan qo‘rqish
Bu sanalarda tug‘ilganlar chuqur o‘ylaydigan, tahlilga moyil insonlar deb qaraladi. Lekin rejasizlik va qarorsizlik ularning kuchini sezilmasdan yo‘qotishi mumkin.
Energiyani so‘rib oladigan holatlar:
tartibsiz xona yoki ish stoli;
tugallanmagan vazifalar;
kechiktirilgan qarorlar;
kun tartibining yo‘qligi;
o‘zgarishdan qo‘rqib, eski sharoitda qolish;
fikrlashga ko‘p, harakatga kam vaqt sarflash.
Tartibsiz muhit insonga bajarilmagan ishlar haqida doimiy ravishda signal berib turadi.
Energiyani saqlash yo‘li: hayotingizni bir kunda o‘zgartirishga urinmang. Har kuni bitta joyni tartibga keltiring va bitta ochiq masalani yoping.
8, 17 va 26-sanalar: hamma narsani nazorat qilish
Ushbu guruh vakillari mas’uliyatli, kuchli va boshqaruvga moyil insonlar sifatida talqin qilinadi.
Biroq ularning ichki qoidasi ko‘pincha shunday bo‘ladi:
«Men nazorat qilmasam, barchasi buziladi».
Natijada ular:
vazifalarni boshqalarga ishonmaydi;
hammaning ishini tekshiradi;
oila va ishda ortiqcha mas’uliyat oladi;
boshqalarning qarorlariga ham aralashadi;
dam olganda ham jarayonlarni nazorat qiladi.
Hamma narsani ko‘targan inson bir kuni hech narsaga kuchi qolmaganini sezishi mumkin.
Energiyani saqlash yo‘li: har hafta kamida bitta vazifani boshqa odamga topshiring. Uni sizdan boshqacha bajarishi noto‘g‘ri bajargani degani emas.
9, 18 va 27-sanalar: hissiy portlashlar va «qutqaruvchilik»
Bu sanalarda tug‘ilganlar adolatparvar, mehribon va boshqalarni himoya qilishga tayyor shaxslar sifatida qaraladi.
Ammo ular ba’zan:
har bir muammoni o‘zinikidek qabul qiladi;
yordam so‘ralmasa ham aralashadi;
boshqalarning mas’uliyatini o‘z zimmasiga oladi;
hislarini uzoq vaqt ichda saqlab, keyin portlaydi;
minnatdorlik kutmasa ham, qadrlanmaganidan xafa bo‘ladi.
Biror insonni qutqarish istagi yaxshi niyatdan tug‘ilishi mumkin. Ammo u o‘zgarishga tayyor bo‘lmasa, sizning kuchingiz ham yetarli bo‘lmaydi.
Energiyani saqlash yo‘li: «Bu mening mas’uliyatimmi?» degan savolni bering. Yordam taklif qilish mumkin, ammo boshqa insonning hayotini uning o‘rniga yashab bo‘lmaydi.
Energiya aslida nima sababdan kamayadi?
Tug‘ilgan sana energiyaning qayerga sarflanishini ilmiy ravishda belgilab bermaydi. Charchoq va kuchsizlikka quyidagi omillar ko‘proq ta’sir qiladi:
uyqu yetishmasligi;
uzoq davom etuvchi stress;
ortiqcha ish yuki;
jismoniy faollikning kamligi;
noto‘g‘ri ovqatlanish;
doimiy xavotir;
sog‘liq bilan bog‘liq muammolar;
shaxsiy chegaralarning yo‘qligi.
Numerologik ro‘yxatni qat’iy haqiqat emas, o‘z odatlaringizni kuzatish uchun ramziy savolnoma sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.
Kuchingiz qayerga ketishini qanday aniqlaysiz?
Bir hafta davomida kechqurun quyidagi uch savolga javob yozing:
Bugun menga eng ko‘p kuch bergan ish nima bo‘ldi?
Qaysi odam yoki vaziyatdan keyin charchadim?
Nimani qilmasam ham bo‘lardi?
Bir haftadan so‘ng takrorlanuvchi holatlar ko‘rina boshlaydi. Kimdir bahslardan, kimdir cheksiz xabarlardan, yana kimdir boshqalarning vazifasini bajarishdan charchayotganini anglaydi.
Energiyani tiklash uchun 5 oddiy qadam
Natija bermaydigan bitta bahsdan chiqing.
Bitta keraksiz majburiyatga «yo‘q» deng.
Eng muhim vazifani ertalab bajaring.
Telefonsiz kamida 30 daqiqa vaqt o‘tkazing.
Boshqa insonning muammosini uning o‘rniga hal qilmang.
Kuchni tiklash har doim ko‘proq dam olish bilan bog‘liq emas. Ba’zan energiyani so‘rib olayotgan odatni to‘xtatishning o‘zi yetarli bo‘ladi.
Asosiy xulosa
Inson ko‘pincha energiyasini katta muammolarda emas, har kuni takrorlanadigan mayda odatlarda yo‘qotadi: o‘zini haq deb isbotlashda, taxminlarda, nazoratda, kechiktirishda yoki boshqalarni qutqarishda.
Tug‘ilgan sana buni aniq belgilab bermaydi. Ammo ushbu ramziy talqin qaysi ssenariy sizga tanishligini ko‘rishga yordam berishi mumkin.
Eng muhim savol — energiyangiz qayerga ketayotgani emas. Asosiysi, uni ertadan boshlab qayerga yo‘naltirishni tanlashingizdir.
Sizning tug‘ilgan sanangizga berilgan tavsif hayotingizdagi holatga mos keldimi?
…