Energiyangiz qayerda yo‘qolyapti? Tug‘ilgan sanangiz ishora beradi

·0·Foydali
Energiyangiz qayerda yo‘qolyapti? Tug‘ilgan sanangiz ishora beradi

Kun oxirida hech qanday katta ish qilmagan bo‘lsangiz ham, o‘zingizni butunlay charchagandek his qilasizmi? Ba’zan insonning kuchi mehnatga emas, behuda bahslar, ortiqcha xavotir, nazorat va boshqalarning muammolariga sarflanadi.

Numerologik talqinlarga ko‘ra, tug‘ilgan kun energiyangizni eng ko‘p so‘rib oladigan odat haqida ramziy ishora berishi mumkin. Bu ilmiy tashxis emas, ammo o‘z xatti-harakatlaringizni kuzatish va kuchingizni qayerda yo‘qotayotganingizni anglash uchun qiziqarli vosita bo‘la oladi.

1, 10, 19 va 28-sanalar: o‘zini haq deb isbotlash

Bu sanalarda tug‘ilganlar qat’iyatli, mustaqil va yetakchilikka moyil insonlar sifatida talqin qilinadi. Ular o‘z fikrini himoya qilishdan qo‘rqmaydi, ammo ba’zan har bir bahsni shaxsiy g‘alaba masalasiga aylantirib yuboradi.

Energiya quyidagilarga sarflanishi mumkin:

  • natija bermaydigan tortishuvlar;

  • oxirgi so‘zni aytish istagi;

  • tanqidni shaxsiy hujum deb qabul qilish;

  • boshqalarni o‘z fikriga majburlash;

  • xato qilganini tan olmaslik.

Har bir bahsda g‘olib chiqish shart emas. Ba’zan «bu masalada fikrimiz boshqacha» deb suhbatni tugatish kuchsizlik emas, hissiy yetuklikdir.

Energiyani saqlash yo‘li: javob berishdan oldin o‘zingizdan so‘rang: «Men yechim izlayapmanmi yoki faqat haqligimni isbotlamoqchimanmi?»

2, 11, 20 va 29-sanalar: cheksiz shubha va taxminlar

Ushbu guruh vakillari sezgir va boshqalarning hissiyotini tez anglaydigan insonlar deb qaraladi. Lekin ular ko‘pincha aytilmagan gaplarni taxmin qilishga kirishib ketadi.

Masalan:

  • «Nega u bunday yozdi?»

  • «Balkim mendan xafa bo‘lgandir?»

  • «Javob bermadi, demak, menga munosabati o‘zgargan».

  • «Uning o‘rnida bo‘lsam, nima deb o‘ylardim?»

Inson boshqalarning fikrini o‘qishga uringan sari o‘z kuchini haqiqatga emas, taxminlarga sarflaydi.

Savol berish mumkin bo‘lgan joyda xayolda yuzta javob tuzish shart emas.

Energiyani saqlash yo‘li: fakt va taxminni ajrating. «Men aniq nimani bilaman?» va «Nimani faqat tasavvur qilyapman?» degan ikki savolning o‘zi xavotirni kamaytiradi.

3, 12, 21 va 30-sanalar: so‘ralmagan maslahatlar

Bu sanalarda tug‘ilganlar bilim ulashish, tushuntirish va boshqalarga yo‘l ko‘rsatishga moyil bo‘lishi mumkin.

Ammo ba’zan ular:

  • yordam so‘ramagan odamga maslahat beradi;

  • boshqalarning qarorini tanqid qiladi;

  • hammaning xatosini tuzatishga urinadi;

  • suhbatni o‘z tajribasi haqidagi ma’ruzaga aylantiradi.

Natijada inson ham charchaydi, ham atrofdagilarning qarshiligiga duch keladi. Har bir odam o‘z sabog‘ini o‘zi o‘tishi kerak bo‘lgan holatlar ham bor.

Energiyani saqlash yo‘li: maslahat berishdan oldin: «Fikrimni eshitishni xohlaysizmi?» deb so‘rang. Javob «yo‘q» bo‘lsa, sukutni tanlash ham yordamning bir shaklidir.

4, 13, 22 va 31-sanalar: hamma narsadan kamchilik izlash

Bu guruhdagilar tartib, sifat va aniqlikka katta ahamiyat berishi mumkin. Ular xatolarni boshqalardan tezroq ko‘radi.

Biroq kuchli tanqidiy fikrlash doimiy norozilikka aylansa, energiya tez tugaydi.

Bunday holatda inson:

  • har bir voqeaning salbiy tomonini ko‘radi;

  • yaxshi natijada ham kamchilik topadi;

  • boshqalarni tez-tez tanqid qiladi;

  • o‘ziga nisbatan ham shafqatsiz bo‘ladi;

  • mukammal bo‘lmagan ishni boshlashdan qochadi.

Kamchilikni ko‘rish — qobiliyat. Lekin faqat kamchilikni ko‘rish — ruhiy yuk.

Energiyani saqlash yo‘li: har bir tanqid oldidan bitta yaxshi jihatni ham qayd eting. «Nima noto‘g‘ri?» bilan birga «Nima ishlayapti?» degan savolni berishni odat qiling.

5, 14 va 23-sanalar: shoshilish va keraksiz suhbatlar

Ushbu sanalarda tug‘ilganlar faol, muloqotchan va yangilikka intiluvchan shaxslar deb talqin qilinadi. Ammo ularning kuchi bir vaqtning o‘zida juda ko‘p yo‘nalishga tarqalib ketishi mumkin.

Energiya quyidagilarda yo‘qoladi:

  • maqsadsiz telefon suhbatlari;

  • ijtimoiy tarmoqlarda ortiqcha vaqt;

  • bajarilmaydigan va’dalar;

  • bir ishni tugatmasdan ikkinchisiga o‘tish;

  • tez natija kutish;

  • har bir xabarga darhol javob berish.

Band bo‘lish har doim samarali bo‘lish degani emas. Kun davomida o‘nlab mayda ishlar qilinib, eng muhim vazifa qolib ketishi mumkin.

Energiyani saqlash yo‘li: har kuni faqat uchta asosiy vazifa belgilang. Qolgan ishlar ulardan keyin bajariladi.

6, 15 va 24-sanalar: bir lahzalik zavqlar ortidan quvish

Bu guruhdagilar qulaylik, go‘zallik va hayotdan zavqlanishni qadrlaydigan insonlar sifatida tasvirlanadi.

Muammo dam olish muhim maqsadlardan qochish usuliga aylanganda boshlanadi:

  • «Yana bitta video ko‘raman»;

  • «Ertadan boshlayman»;

  • «Bugun kayfiyatim yo‘q»;

  • «Avval biroz dam olay, keyin qilaman»;

  • «Qiyin ishni boshlashdan oldin o‘zimni xursand qilay».

Qisqa zavq miyaga tez mukofot beradi, ammo bajarilmagan vazifalar ichki bosimni yanada kuchaytiradi.

Energiyani saqlash yo‘li: avval 15 daqiqa muhim ish, keyin dam olish. Zavqni vazifadan qochish emas, bajarilgan harakat uchun mukofotga aylantiring.

7, 16 va 25-sanalar: tartibsizlik va o‘zgarishdan qo‘rqish

Bu sanalarda tug‘ilganlar chuqur o‘ylaydigan, tahlilga moyil insonlar deb qaraladi. Lekin rejasizlik va qarorsizlik ularning kuchini sezilmasdan yo‘qotishi mumkin.

Energiyani so‘rib oladigan holatlar:

  • tartibsiz xona yoki ish stoli;

  • tugallanmagan vazifalar;

  • kechiktirilgan qarorlar;

  • kun tartibining yo‘qligi;

  • o‘zgarishdan qo‘rqib, eski sharoitda qolish;

  • fikrlashga ko‘p, harakatga kam vaqt sarflash.

Tartibsiz muhit insonga bajarilmagan ishlar haqida doimiy ravishda signal berib turadi.

Energiyani saqlash yo‘li: hayotingizni bir kunda o‘zgartirishga urinmang. Har kuni bitta joyni tartibga keltiring va bitta ochiq masalani yoping.

8, 17 va 26-sanalar: hamma narsani nazorat qilish

Ushbu guruh vakillari mas’uliyatli, kuchli va boshqaruvga moyil insonlar sifatida talqin qilinadi.

Biroq ularning ichki qoidasi ko‘pincha shunday bo‘ladi:

«Men nazorat qilmasam, barchasi buziladi».

Natijada ular:

  • vazifalarni boshqalarga ishonmaydi;

  • hammaning ishini tekshiradi;

  • oila va ishda ortiqcha mas’uliyat oladi;

  • boshqalarning qarorlariga ham aralashadi;

  • dam olganda ham jarayonlarni nazorat qiladi.

Hamma narsani ko‘targan inson bir kuni hech narsaga kuchi qolmaganini sezishi mumkin.

Energiyani saqlash yo‘li: har hafta kamida bitta vazifani boshqa odamga topshiring. Uni sizdan boshqacha bajarishi noto‘g‘ri bajargani degani emas.

9, 18 va 27-sanalar: hissiy portlashlar va «qutqaruvchilik»

Bu sanalarda tug‘ilganlar adolatparvar, mehribon va boshqalarni himoya qilishga tayyor shaxslar sifatida qaraladi.

Ammo ular ba’zan:

  • har bir muammoni o‘zinikidek qabul qiladi;

  • yordam so‘ralmasa ham aralashadi;

  • boshqalarning mas’uliyatini o‘z zimmasiga oladi;

  • hislarini uzoq vaqt ichda saqlab, keyin portlaydi;

  • minnatdorlik kutmasa ham, qadrlanmaganidan xafa bo‘ladi.

Biror insonni qutqarish istagi yaxshi niyatdan tug‘ilishi mumkin. Ammo u o‘zgarishga tayyor bo‘lmasa, sizning kuchingiz ham yetarli bo‘lmaydi.

Energiyani saqlash yo‘li: «Bu mening mas’uliyatimmi?» degan savolni bering. Yordam taklif qilish mumkin, ammo boshqa insonning hayotini uning o‘rniga yashab bo‘lmaydi.

Energiya aslida nima sababdan kamayadi?

Tug‘ilgan sana energiyaning qayerga sarflanishini ilmiy ravishda belgilab bermaydi. Charchoq va kuchsizlikka quyidagi omillar ko‘proq ta’sir qiladi:

  • uyqu yetishmasligi;

  • uzoq davom etuvchi stress;

  • ortiqcha ish yuki;

  • jismoniy faollikning kamligi;

  • noto‘g‘ri ovqatlanish;

  • doimiy xavotir;

  • sog‘liq bilan bog‘liq muammolar;

  • shaxsiy chegaralarning yo‘qligi.

Numerologik ro‘yxatni qat’iy haqiqat emas, o‘z odatlaringizni kuzatish uchun ramziy savolnoma sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.

Kuchingiz qayerga ketishini qanday aniqlaysiz?

Bir hafta davomida kechqurun quyidagi uch savolga javob yozing:

  1. Bugun menga eng ko‘p kuch bergan ish nima bo‘ldi?

  2. Qaysi odam yoki vaziyatdan keyin charchadim?

  3. Nimani qilmasam ham bo‘lardi?

Bir haftadan so‘ng takrorlanuvchi holatlar ko‘rina boshlaydi. Kimdir bahslardan, kimdir cheksiz xabarlardan, yana kimdir boshqalarning vazifasini bajarishdan charchayotganini anglaydi.

Energiyani tiklash uchun 5 oddiy qadam

  • Natija bermaydigan bitta bahsdan chiqing.

  • Bitta keraksiz majburiyatga «yo‘q» deng.

  • Eng muhim vazifani ertalab bajaring.

  • Telefonsiz kamida 30 daqiqa vaqt o‘tkazing.

  • Boshqa insonning muammosini uning o‘rniga hal qilmang.

Kuchni tiklash har doim ko‘proq dam olish bilan bog‘liq emas. Ba’zan energiyani so‘rib olayotgan odatni to‘xtatishning o‘zi yetarli bo‘ladi.

Asosiy xulosa

Inson ko‘pincha energiyasini katta muammolarda emas, har kuni takrorlanadigan mayda odatlarda yo‘qotadi: o‘zini haq deb isbotlashda, taxminlarda, nazoratda, kechiktirishda yoki boshqalarni qutqarishda.

Tug‘ilgan sana buni aniq belgilab bermaydi. Ammo ushbu ramziy talqin qaysi ssenariy sizga tanishligini ko‘rishga yordam berishi mumkin.

Eng muhim savol — energiyangiz qayerga ketayotgani emas. Asosiysi, uni ertadan boshlab qayerga yo‘naltirishni tanlashingizdir.

Sizning tug‘ilgan sanangizga berilgan tavsif hayotingizdagi holatga mos keldimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz sizdagi yashirin kuchni ko‘rsatadimi?Tug‘ilgan kuningiz sizdagi yashirin kuchni ko‘rsatadimi?Bugun, 10:26Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ko‘rsatadi?Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ko‘rsatadi?Bugun, 00:32Qayerda kuch to‘plashingizni bilasizmi? Tug‘ilgan sanangiz ishora beradi...Qayerda kuch to‘plashingizni bilasizmi? Tug‘ilgan sanangiz ishora beradi...Kecha, 19:06Tana his-tuyg‘ularni qayerda «saqlaydi»? Ilm nima deydi?Tana his-tuyg‘ularni qayerda «saqlaydi»? Ilm nima deydi?Kecha, 15:22Nima uchun tug‘ilgansiz? Sanaga qarab yashirin vazifangizni bilib olingNima uchun tug‘ilgansiz? Sanaga qarab yashirin vazifangizni bilib olingKecha, 14:51Tug‘ilgan kuningiz sizga qaysi kasb mosligini ko‘rsatadimi?Tug‘ilgan kuningiz sizga qaysi kasb mosligini ko‘rsatadimi?Kecha, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi
«Braziliyacha joziba siri»: hashamatli ayollar amal qiladigan 6 ta go‘zallik qoidasi
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Ayollik energetikasi o‘ta yuqori ekanini fosh qiluvchi 6 ta belgi
Ayollik energetikasi o‘ta yuqori ekanini fosh qiluvchi 6 ta belgi