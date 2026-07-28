Tramp Netanyaxuni «o‘z o‘rniga qo‘ydi»: AQSH Turkiyaga F-35 samolyotlarini sotishga tayyor
AQSH prezidenti Donald Tramp AQSH-Turkiya munosabatlari hamda harbiy hamkorlik masalasida Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning e’tirozlarini keskin rad etdi. Tel-Avivning qarshiligiga qaramay, Amerika yetakchisi Anqara bilan ittifoqchilikni ustuvor deb bilishini va Turkiyaga F-35 qiruvchi samolyotlarini yetkazib berishga tayyorligini sha’ma qildi.
Zamin.uz xorijiy OAV xabarlariga tayanib, Vashington, Anqara va Tel-Aviv o‘rtasidagi ushbu shov-shuvli geosiyosiy vaziyat tafsilotlarini taqdim etadi.
1. «Hech kim menga nima sotishni ayta olmaydi»: Trampning shov-shuvli bayonoti
Amerika yetakchisi Isroilning Anqaraga ilg‘or harbiy texnologiyalar, xususan, F-35 beshinchi avlod yashirin qiruvchi samolyotlarini berishga qarshiligidan mutlaqo xavotirda emasligini bildirdi. Netanyaxuning bu boradagi pozitsiyasi haqidagi savolga Tramp juda keskin va ochiq javob qaytardi.
Donald Trampning bayonotidan:
«Qarang, Turkiya men uchun ajoyib ittifoqchi bo‘ldi. Menimcha, u (Rejep Tayyip Erdog‘an) juda yaxshi ish qildi. Hech kim menga nimani sotishimiz kerakligini va nimani sotmasligimiz kerakligini ayta olmaydi!
Va men Bibining (Benyamin Netanyaxuning) katta muxlisi emasman.»
Tramp, shuningdek, Turkiyaning «kuchli armiyasi»ni alohida e’tirof etib, Anqaraning Qo‘shma Shtatlar uchun taqdim etayotgan «ulkan harbiy qudrati» va geosiyosiy ahamiyatini ta’kidlab o‘tdi.
2. Netanyaxuning rad javobi va Hakan Fidanning bayonoti
Vashingtonga safariga tayyorgarlik ko‘rish jarayonida Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyaxu o‘z kabinetiga AQSHning G‘azo sektori, Suriya va Livandan qo‘shinlarni olib chiqish haqidagi talabiga rozi bo‘lmasligini ma’lum qildi. Isroil rahbari bu masalada o‘z pozitsiyasini qat’iy himoya qilishga tayyorligini bildirgan.
O‘z navbatida, Turkiya Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida Anqara ilgari pulini to‘lab qo‘ygan F-35 samolyotlarini olishda hech qanday muammoga duch kelmasligiga ishonch bildirdi.
Kongress bloki: Fidan savdo bitimi avvalroq AQSH Kongressi tomonidan bloklanganini, ammo Tramp ma’muriyati bu to‘siqni olib tashlashni rejalashtirayotganini eslatib o‘tdi.
Kelajakdagi umidlar: Turkiya tomoni yaqin orada barcha huquqiy va siyosiy to‘siqlar bartaraf etilishiga umid qilmoqda.
AQSH, Isroil va Turkiya o‘rtasidagi geosiyosiy qarama-qarshilik ko‘rsatkichlari
Aspekt / Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Asosiy muhokama predmeti
F-35 beshinchi avlod qiruvchi samolyotlarini Turkiyaga sotish
Donald Tramp pozitsiyasi
Turkiya — kuchli va muhim ittifoqchi, Isroil e’tirozi e’tiborga olinmaydi
Benyamin Netanyaxu pozitsiyasi
Anqaraga ilg‘or qurol berilishiga qarshi, qo‘shinlarni chiqarish talabini rad etadi
Hakan Fidan bayonoti
Turkiya F-35 samolyotlarini olish bo‘yicha barcha to‘siqlar olib tashlanishiga ishonadi
Munosabatlar holati
Vashington va Anqara yaqinlashmoqda, Tel-Aviv va Vashington o‘rtasida keskinlik ortmoqda
Yaqin Sharqdagi kuchlar muvozanati va AQSHning yangi tashqi siyosiy kursi global xavfsizlik tizimiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va siyosiy yangiliklarni kuzatuvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Donald Tramp Isroilning e’tirozlariga qaramay Turkiyaga F-35 samolyotlarini yetkazib berishni to‘liq amalga oshira oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…