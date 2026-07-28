Tramp Netanyaxuni «o‘z o‘rniga qo‘ydi»: AQSH Turkiyaga F-35 samolyotlarini sotishga tayyor

·88·Dunyo
Tramp Netanyaxuni «o‘z o‘rniga qo‘ydi»: AQSH Turkiyaga F-35 samolyotlarini sotishga tayyor

AQSH prezidenti Donald Tramp AQSH-Turkiya munosabatlari hamda harbiy hamkorlik masalasida Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning e’tirozlarini keskin rad etdi. Tel-Avivning qarshiligiga qaramay, Amerika yetakchisi Anqara bilan ittifoqchilikni ustuvor deb bilishini va Turkiyaga F-35 qiruvchi samolyotlarini yetkazib berishga tayyorligini sha’ma qildi.

Zamin.uz xorijiy OAV xabarlariga tayanib, Vashington, Anqara va Tel-Aviv o‘rtasidagi ushbu shov-shuvli geosiyosiy vaziyat tafsilotlarini taqdim etadi.

1. «Hech kim menga nima sotishni ayta olmaydi»: Trampning shov-shuvli bayonoti

Amerika yetakchisi Isroilning Anqaraga ilg‘or harbiy texnologiyalar, xususan, F-35 beshinchi avlod yashirin qiruvchi samolyotlarini berishga qarshiligidan mutlaqo xavotirda emasligini bildirdi. Netanyaxuning bu boradagi pozitsiyasi haqidagi savolga Tramp juda keskin va ochiq javob qaytardi.

Donald Trampning bayonotidan:

«Qarang, Turkiya men uchun ajoyib ittifoqchi bo‘ldi. Menimcha, u (Rejep Tayyip Erdog‘an) juda yaxshi ish qildi. Hech kim menga nimani sotishimiz kerakligini va nimani sotmasligimiz kerakligini ayta olmaydi!

Va men Bibining (Benyamin Netanyaxuning) katta muxlisi emasman.»

Tramp, shuningdek, Turkiyaning «kuchli armiyasi»ni alohida e’tirof etib, Anqaraning Qo‘shma Shtatlar uchun taqdim etayotgan «ulkan harbiy qudrati» va geosiyosiy ahamiyatini ta’kidlab o‘tdi.

2. Netanyaxuning rad javobi va Hakan Fidanning bayonoti

Vashingtonga safariga tayyorgarlik ko‘rish jarayonida Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyaxu o‘z kabinetiga AQSHning G‘azo sektori, Suriya va Livandan qo‘shinlarni olib chiqish haqidagi talabiga rozi bo‘lmasligini ma’lum qildi. Isroil rahbari bu masalada o‘z pozitsiyasini qat’iy himoya qilishga tayyorligini bildirgan.

O‘z navbatida, Turkiya Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida Anqara ilgari pulini to‘lab qo‘ygan F-35 samolyotlarini olishda hech qanday muammoga duch kelmasligiga ishonch bildirdi.

  • Kongress bloki: Fidan savdo bitimi avvalroq AQSH Kongressi tomonidan bloklanganini, ammo Tramp ma’muriyati bu to‘siqni olib tashlashni rejalashtirayotganini eslatib o‘tdi.

  • Kelajakdagi umidlar: Turkiya tomoni yaqin orada barcha huquqiy va siyosiy to‘siqlar bartaraf etilishiga umid qilmoqda.

AQSH, Isroil va Turkiya o‘rtasidagi geosiyosiy qarama-qarshilik ko‘rsatkichlari

Aspekt / Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Asosiy muhokama predmeti

F-35 beshinchi avlod qiruvchi samolyotlarini Turkiyaga sotish

Donald Tramp pozitsiyasi

Turkiya — kuchli va muhim ittifoqchi, Isroil e’tirozi e’tiborga olinmaydi

Benyamin Netanyaxu pozitsiyasi

Anqaraga ilg‘or qurol berilishiga qarshi, qo‘shinlarni chiqarish talabini rad etadi

Hakan Fidan bayonoti

Turkiya F-35 samolyotlarini olish bo‘yicha barcha to‘siqlar olib tashlanishiga ishonadi

Munosabatlar holati

Vashington va Anqara yaqinlashmoqda, Tel-Aviv va Vashington o‘rtasida keskinlik ortmoqda

Yaqin Sharqdagi kuchlar muvozanati va AQSHning yangi tashqi siyosiy kursi global xavfsizlik tizimiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va siyosiy yangiliklarni kuzatuvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Donald Tramp Isroilning e’tirozlariga qaramay Turkiyaga F-35 samolyotlarini yetkazib berishni to‘liq amalga oshira oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Donald TrumpBenjamin NetanyahuTurkiyaIsroilF-35
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariXitoyda ofatlar paytida yana bir xavf kuchaydi: AI soxta videolariBugun, 16:11Fransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiFransiya osmonida ilk bor noyob “olovli bulutlar” kuzatildiBugun, 15:49Dubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiDubay shahzodasi "uy bekasi" atamasini o‘zgartirishni taklif qildiBugun, 15:48Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Hindistonda 4 yoshli qizaloq 12-qavatdan qulab halok bo‘ldi (video)Bugun, 15:38Qirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiQirg‘oqqa chiqqan delfin sayyohlar sabab nobud bo‘ldiBugun, 15:13Mbappe butsalarini mixga ilganidan so‘ng nima ish qilishini ochiqladiMbappe butsalarini mixga ilganidan so‘ng nima ish qilishini ochiqladiBugun, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda