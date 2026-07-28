Yan Diomandening Real Madrid safida porlashiga ishonch bildirildi

·35·Sport
Yan Diomandening Real Madrid safida porlashiga ishonch bildirildi

Leganes bosh direktori Martin Ortega 19 yoshli iqtidorli vinger Yan Diomandening kelajagi va uning Madridning Real klubiga o‘tishi mumkinligi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Uni Qirollik klubiga 120 million yevro evaziga transfer qilinishi haqidagi mish-mishlar fonida, funksioner futbolchida bunday darajadagi jamoada muvaffaqiyat qozonish uchun yetarlicha salohiyat borligini ta’kidladi. Goal.com xabar berishicha, ivuarli futbolchi o‘zining noyob iste’dodi va psixologik barqarorligi bilan allaqachon Yevropa grandlari e’tiborini tortib ulgurgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma’lum bo‘lishicha, Leganes klubi Yan Diomandening iqtidorini u 15 yoshdaligidayoq Kot-d'Ivuar sharoitida diqqat bilan kuzatib borgan va voyaga yetgach uni o‘z safiga qo‘shib olgan. Futbolchi asosiy jamoa tarkibiga o‘tishi bilanoq murabbiylar shtabi va jamoadoshlarini o‘zining yuqori sifatlari bilan hayratda qoldirgan. Klub uning tovvon pulini 20 million yevrodan 30 million yevroga oshirishga harakat qilgan, biroq RB Leipzig klubi tezkorlik ko‘rsatib, 2025-yilning 15-iyulida yosh iqtidor egasini o‘z safiga qo‘shib olgan edi.

Iqtidor va taqqoslashlar

Martin Ortega El Programa de Ortegawith Fran Gonzalez ko‘rsatuvida so‘z yuritib, futbolchining mashg‘ulotlardagi ilk kuniyoq barchani lol qoldirganini esladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, murabbiy Borja Jimenez futbolchining mashg‘ulotdagi ajoyib o‘yini va urgan chiroyli golidan so‘ngiyoq uni zaxiraga qaytarmaslikka qaror qilgan. Leganes rahbari Yan Diomandening himoyachilarni aldab o‘tish qobiliyatini Lamine Yamal bilan, ikki oyog‘ida ham birdek yaxshi o‘ynashini esa Usmon Dembele bilan qiyosladi, garchi bu to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘xshatish emasligini alohida ta’kidlagan bo‘lsa ham.

Hozirda Real Madrid bilan bog‘lanayotgan 120 million yevrolik transfer qiymati va kelajakdagi ehtimoliy o‘tishlar fonida Leganes klubi ham o‘z navbatida foydali foizli shartnoma orqali katta moliyaviy daromad olishi kutilmoqda. Bu esa kichik klublar uchun ham yosh iste’dodlarni topish va ularni rivojlantirish qanchalik muhim moliyaviy natijalar keltirishini ko‘rsatadi.

Professional xarakter va kelajak istiqbollari

Ortega futbolchining eng asosiy ustunligi sifatida uning temirdek irodasi va o‘ziga bo‘lgan kuchli ishongini ko‘rsatdi. Uning eslashicha, Yan Diomande o‘z vaqtida Santiago Bernabeu stadionida atigi 18 yoshida debyut qilganiga qaramay, uning oyoqlari qaltiragani yo‘q va o‘yinni xotirjam o‘tkazgan.

Mutaxassisning fikricha, aynan mana shu ruhiy barqarorlik va o‘ziga ortiqcha baho bermasdan mehnat qilish xususiyati futbolchiga dunyoning eng nufuzli jamoalaridan birida o‘zini ko‘rsatishga yordam beradi. Garchi hozircha transfer rasman amalga oshmagan bo‘lsa-da, futbol olamidagi bunday ijobiy baholar va ishonch Yan Diomandening kelajakdagi faoliyati naqadar porloq bo‘lishidan darak beradi.

Yan DiomandeReal MadridLeganesRB LeipzigTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiRuben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiBugun, 16:33Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi