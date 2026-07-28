Yan Diomandening Real Madrid safida porlashiga ishonch bildirildi
Leganes bosh direktori Martin Ortega 19 yoshli iqtidorli vinger Yan Diomandening kelajagi va uning Madridning Real klubiga o‘tishi mumkinligi haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Uni Qirollik klubiga 120 million yevro evaziga transfer qilinishi haqidagi mish-mishlar fonida, funksioner futbolchida bunday darajadagi jamoada muvaffaqiyat qozonish uchun yetarlicha salohiyat borligini ta’kidladi. Goal.com xabar berishicha, ivuarli futbolchi o‘zining noyob iste’dodi va psixologik barqarorligi bilan allaqachon Yevropa grandlari e’tiborini tortib ulgurgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma’lum bo‘lishicha, Leganes klubi Yan Diomandening iqtidorini u 15 yoshdaligidayoq Kot-d'Ivuar sharoitida diqqat bilan kuzatib borgan va voyaga yetgach uni o‘z safiga qo‘shib olgan. Futbolchi asosiy jamoa tarkibiga o‘tishi bilanoq murabbiylar shtabi va jamoadoshlarini o‘zining yuqori sifatlari bilan hayratda qoldirgan. Klub uning tovvon pulini 20 million yevrodan 30 million yevroga oshirishga harakat qilgan, biroq RB Leipzig klubi tezkorlik ko‘rsatib, 2025-yilning 15-iyulida yosh iqtidor egasini o‘z safiga qo‘shib olgan edi.
Iqtidor va taqqoslashlarMartin Ortega El Programa de Ortegawith Fran Gonzalez ko‘rsatuvida so‘z yuritib, futbolchining mashg‘ulotlardagi ilk kuniyoq barchani lol qoldirganini esladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, murabbiy Borja Jimenez futbolchining mashg‘ulotdagi ajoyib o‘yini va urgan chiroyli golidan so‘ngiyoq uni zaxiraga qaytarmaslikka qaror qilgan. Leganes rahbari Yan Diomandening himoyachilarni aldab o‘tish qobiliyatini Lamine Yamal bilan, ikki oyog‘ida ham birdek yaxshi o‘ynashini esa Usmon Dembele bilan qiyosladi, garchi bu to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘xshatish emasligini alohida ta’kidlagan bo‘lsa ham.
Hozirda Real Madrid bilan bog‘lanayotgan 120 million yevrolik transfer qiymati va kelajakdagi ehtimoliy o‘tishlar fonida Leganes klubi ham o‘z navbatida foydali foizli shartnoma orqali katta moliyaviy daromad olishi kutilmoqda. Bu esa kichik klublar uchun ham yosh iste’dodlarni topish va ularni rivojlantirish qanchalik muhim moliyaviy natijalar keltirishini ko‘rsatadi.
Professional xarakter va kelajak istiqbollariOrtega futbolchining eng asosiy ustunligi sifatida uning temirdek irodasi va o‘ziga bo‘lgan kuchli ishongini ko‘rsatdi. Uning eslashicha, Yan Diomande o‘z vaqtida Santiago Bernabeu stadionida atigi 18 yoshida debyut qilganiga qaramay, uning oyoqlari qaltiragani yo‘q va o‘yinni xotirjam o‘tkazgan.
Mutaxassisning fikricha, aynan mana shu ruhiy barqarorlik va o‘ziga ortiqcha baho bermasdan mehnat qilish xususiyati futbolchiga dunyoning eng nufuzli jamoalaridan birida o‘zini ko‘rsatishga yordam beradi. Garchi hozircha transfer rasman amalga oshmagan bo‘lsa-da, futbol olamidagi bunday ijobiy baholar va ishonch Yan Diomandening kelajakdagi faoliyati naqadar porloq bo‘lishidan darak beradi.
…