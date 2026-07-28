Boeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandi

·33·Texno
Boeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandi

AQSh Fuqaro aviatsiyasi federal boshqarmasi (FAA) Boeing 737 MAX oilasiga mansub ayrim samolyotlar uchun yangi parvoz yaroqliligi direktivasini chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunga yoʻlovchi oʻrindiqlarini oʻrnatishda yoʻl qoʻyilgan xatoliklar sabab boʻlgan va bu holat kuchli turbulsiyada jiddiy xavf tugʻdirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Regulyator maʼlumotlariga koʻra, muammo Boeing 737-8, 737-9 hamda 737-8200 rusumli havo kemalariga taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Tekshiruvlar davomida ayrim oʻrindiqlarning relsli mahkamlagichlari talabga zid ravishda oʻrnatilgani aniqlangan. Xususan, baʼzi hollarda orqa ulagich elementi yoʻnaltiruvchi relsga toʻliq fiksatsiya qilinmagani maʼlum boʻldi.

Xavfsizlik talablari va mumkin boʻlgan oqibatlar

Mutaxassislarning ogohlantirishicha, agar oʻrindiqlar notoʻgʻri mahkamlangan boʻlsa, parvoz paytida yuzaga keladigan kuchli turbulensiya, ortiqcha yuklanishlar yoki favqulodda qoʻnish vaqtida ular oʻz joyidan siljishi yoki relslardan chiqib ketishi mumkin. Bunday nosozlik yoʻlovchilar hamda ekipaj aʼzolarining jarohat olishiga olib kelishi ehtimoli yuqori.

Shuningdek, oʻrindiqlarning siljishi evakuatsiya yoʻlaklarini toʻsib qoʻyish xavfini tugʻdiradi. Bu esa favqulodda vaziyatlarda samolyotdan tezkor chiqib ketishni qiyinlashtirib, insonlar hayotiga xavf solishi mumkinligi uchun regulyator vaziyatga jiddiy yondashmoqda.

Qamrov koʻlami va xalqaro miqyosdagi vaziyat

FAA tomonidan oʻtkazilgan dastlabki baholashlarga koʻra, yangi talablar AQShda roʻyxatdan oʻtgan 453 ta havo kemasiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Biroq soha manbalarining taʼkidlashicha, bugungi kunda jahon miqyosida ushbu oiladagi 2300 ga yaqin samolyot ekspluatatsiya qilinmoqda va ularning 823 tasi aynan Qoʻshma Shtatlarda joylashgan.

Eslatib oʻtamiz, Boeing kompaniyasi soʻnggi yillarda oʻz havo kemalari xavfsizligi borasida bir necha bor jiddiy tanqidlarga uchragan edi. Mazkur yangi direktivaning joriy etilishi aviakompaniyalardan oʻrindiqlarni qayta tekshirish va zarur tuzatishlarni amalga oshirishni talab qiladi, bu esa oʻz navbatida parvozlar jadvaliga ham maʼlum darajada taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Boeing 737 MAXFAAAviatsiya xavfsizligiSamolyot oʻrindiqlariTurbulensiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ASRock kompaniyasi yangi AMD Radeon RX 9050 video-kartasini taqdim etdiASRock kompaniyasi yangi AMD Radeon RX 9050 video-kartasini taqdim etdiBugun, 16:29Xiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiXiaomi uch oy quvvat talab qilmaydigan arzon elektr britvasini chiqardiBugun, 15:54Rosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiRosatom 25 yil xizmat qiladigan kompozit bekatni taqdim etdiBugun, 14:54Xitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiXitoy oʻzining immersion DUV-litograflarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 14:26HMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaHMD kompaniyasi afsonaviy Asha qatorini yangi smartfon bilan qaytarmoqdaBugun, 13:28Baidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBaidu va Lyft Londonda avtonom taksilarni sinovdan oʻtkazishni boshladiBugun, 13:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob