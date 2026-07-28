Boeing 737 MAX samolyotlarida yangi xavfsizlik muammosi aniqlandi
AQSh Fuqaro aviatsiyasi federal boshqarmasi (FAA) Boeing 737 MAX oilasiga mansub ayrim samolyotlar uchun yangi parvoz yaroqliligi direktivasini chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunga yoʻlovchi oʻrindiqlarini oʻrnatishda yoʻl qoʻyilgan xatoliklar sabab boʻlgan va bu holat kuchli turbulsiyada jiddiy xavf tugʻdirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Regulyator maʼlumotlariga koʻra, muammo Boeing 737-8, 737-9 hamda 737-8200 rusumli havo kemalariga taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Tekshiruvlar davomida ayrim oʻrindiqlarning relsli mahkamlagichlari talabga zid ravishda oʻrnatilgani aniqlangan. Xususan, baʼzi hollarda orqa ulagich elementi yoʻnaltiruvchi relsga toʻliq fiksatsiya qilinmagani maʼlum boʻldi.
Xavfsizlik talablari va mumkin boʻlgan oqibatlarMutaxassislarning ogohlantirishicha, agar oʻrindiqlar notoʻgʻri mahkamlangan boʻlsa, parvoz paytida yuzaga keladigan kuchli turbulensiya, ortiqcha yuklanishlar yoki favqulodda qoʻnish vaqtida ular oʻz joyidan siljishi yoki relslardan chiqib ketishi mumkin. Bunday nosozlik yoʻlovchilar hamda ekipaj aʼzolarining jarohat olishiga olib kelishi ehtimoli yuqori.
Shuningdek, oʻrindiqlarning siljishi evakuatsiya yoʻlaklarini toʻsib qoʻyish xavfini tugʻdiradi. Bu esa favqulodda vaziyatlarda samolyotdan tezkor chiqib ketishni qiyinlashtirib, insonlar hayotiga xavf solishi mumkinligi uchun regulyator vaziyatga jiddiy yondashmoqda.
Qamrov koʻlami va xalqaro miqyosdagi vaziyatFAA tomonidan oʻtkazilgan dastlabki baholashlarga koʻra, yangi talablar AQShda roʻyxatdan oʻtgan 453 ta havo kemasiga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Biroq soha manbalarining taʼkidlashicha, bugungi kunda jahon miqyosida ushbu oiladagi 2300 ga yaqin samolyot ekspluatatsiya qilinmoqda va ularning 823 tasi aynan Qoʻshma Shtatlarda joylashgan.
Eslatib oʻtamiz, Boeing kompaniyasi soʻnggi yillarda oʻz havo kemalari xavfsizligi borasida bir necha bor jiddiy tanqidlarga uchragan edi. Mazkur yangi direktivaning joriy etilishi aviakompaniyalardan oʻrindiqlarni qayta tekshirish va zarur tuzatishlarni amalga oshirishni talab qiladi, bu esa oʻz navbatida parvozlar jadvaliga ham maʼlum darajada taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…