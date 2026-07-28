JCH-2026dagi alamli mag‘lubiyat: Skaloni muxlislarga ta’sirli murojaat yo‘lladi

·47·Sport
JCH-2026dagi alamli mag‘lubiyat: Skaloni muxlislarga ta’sirli murojaat yo‘lladi

2026 yilgi Jahon chempionatining final uchrashuvida Ispaniyaga alamli tarzda imkoniyatni boy bergan Argentina milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni argentinalik va butun dunyodagi muxlislariga yurakdan chiqqan ta’sirli murojaat yo‘lladi.

Zamin.uz tajribali mutaxassisning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida e’lon qilingan mazmunli bayonoti va JCH-2026 finali atrofidagi so‘nggi tafsilotlarni taqdim etadi.

1. «Bu jangchilarning mehnati — haqiqiy sovrindir»: Murabbiyning uzrnomasi

Lionel Skaloni o‘z jamoasi ketma-ket ikkinchi bor jahon chempionligini qo‘lga kirita olmaganidan chuqur afsusda ekanini bildirdi. Ammo u shogirdlarining maydonda ko‘rsatgan fidoyiligi, mardligi va soddaroq aytganda «jangchilarcha» kurashgani bilan faxrlanishini ta’kidladi.

Lionel Skalonining muxlislarga murojaatidan:

«Sizlarga yana bir kubokni olib kela olmaganimiz va yangi quvonch ulasha olmaganimiz uchun uzr so‘rayman. Ammo men sizlardan ushbu futbolchilar guruhining — mening jangchilarimning — maydondagi mehnati, ishonchi va oxirigacha kurashganini eslab qolishingizni istayman. Mana shu haqiqiy sovrindir!»

JCH-2026 finali va Lionel Skalonining murojaati bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Musobaqa

2026 yilgi Jahon chempionati (Final)

Uchrashuv hisobi

Ispaniya 1:0 Argentina (Qo‘shimcha bo‘limlarda)

Jamoa bosh murabbiyi

Lionel Skaloni

Murojaat mazmuni

Muxlislardan uzr so‘rash va futbolchilar mehnatini e’tirof etish

Minnatdorlik bildirildi

Futbolchilar, murabbiylar shtabi, AFA xodimlari va muxlislarga

2. Barchaga minnatdorlik va JCH-2026 finalining alamli yakuni

Argentinalik mutaxassis o‘z murojaati davomida faqat futbolchilar emas, balki ushbu mashaqqatli yo‘lda jamoa yonida bo‘lgan barcha insonlarga, jumladan murabbiylar shtabiga, Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) xodimlariga va, eng muhimi, milliy jamoani tinimsiz qo‘llab-quvvatlagan millionlab muxlislarga samimiy minnatdorlik bildirdi.

Eslatib o‘tamiz, 2026 yilgi Jahon chempionatining hal qiluvchi final bahsida Argentina va Ispaniya terma jamoalari o‘zaro to‘qnash keldi. Murosasiz kechgan bellashuvning asosiy vaqtida hisob ochilmadi, qo‘shimcha bo‘limlarda esa Ispaniya terma jamoasi yagona va hal qiluvchi golni urib, 1:0 hisobida g‘alaba qozondi va jahon chempioniga aylandi.

Argentina milliy terma jamoasining 2026 yilgi JCHdagi ishtiroki va Lionel Skalonining mardona murojaati futbol jamoatchiligi tomonidan katta hurmat bilan qabul qilinmoqda.

Ushbu ta’sirli maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Argentina terma jamoasi finalda chempionlikka loyiq o‘yin ko‘rsata oldimi va Skaloni jamoada qolishi kerakmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Lionel ScaloniArgentinaIspaniyaArgentina futbol assotsiatsiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiRuben Amorim Rafael Leaoning kelajagi va transfer mish-mishlariga munosabat bildirdiBugun, 16:33Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaReal Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 15:50Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi