JCH-2026dagi alamli mag‘lubiyat: Skaloni muxlislarga ta’sirli murojaat yo‘lladi
2026 yilgi Jahon chempionatining final uchrashuvida Ispaniyaga alamli tarzda imkoniyatni boy bergan Argentina milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni argentinalik va butun dunyodagi muxlislariga yurakdan chiqqan ta’sirli murojaat yo‘lladi.
Zamin.uz tajribali mutaxassisning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida e’lon qilingan mazmunli bayonoti va JCH-2026 finali atrofidagi so‘nggi tafsilotlarni taqdim etadi.
1. «Bu jangchilarning mehnati — haqiqiy sovrindir»: Murabbiyning uzrnomasi
Lionel Skaloni o‘z jamoasi ketma-ket ikkinchi bor jahon chempionligini qo‘lga kirita olmaganidan chuqur afsusda ekanini bildirdi. Ammo u shogirdlarining maydonda ko‘rsatgan fidoyiligi, mardligi va soddaroq aytganda «jangchilarcha» kurashgani bilan faxrlanishini ta’kidladi.
Lionel Skalonining muxlislarga murojaatidan:
«Sizlarga yana bir kubokni olib kela olmaganimiz va yangi quvonch ulasha olmaganimiz uchun uzr so‘rayman. Ammo men sizlardan ushbu futbolchilar guruhining — mening jangchilarimning — maydondagi mehnati, ishonchi va oxirigacha kurashganini eslab qolishingizni istayman. Mana shu haqiqiy sovrindir!»
JCH-2026 finali va Lionel Skalonining murojaati bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Musobaqa
2026 yilgi Jahon chempionati (Final)
Uchrashuv hisobi
Ispaniya 1:0 Argentina (Qo‘shimcha bo‘limlarda)
Jamoa bosh murabbiyi
Lionel Skaloni
Murojaat mazmuni
Muxlislardan uzr so‘rash va futbolchilar mehnatini e’tirof etish
Minnatdorlik bildirildi
Futbolchilar, murabbiylar shtabi, AFA xodimlari va muxlislarga
2. Barchaga minnatdorlik va JCH-2026 finalining alamli yakuni
Argentinalik mutaxassis o‘z murojaati davomida faqat futbolchilar emas, balki ushbu mashaqqatli yo‘lda jamoa yonida bo‘lgan barcha insonlarga, jumladan murabbiylar shtabiga, Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) xodimlariga va, eng muhimi, milliy jamoani tinimsiz qo‘llab-quvvatlagan millionlab muxlislarga samimiy minnatdorlik bildirdi.
Eslatib o‘tamiz, 2026 yilgi Jahon chempionatining hal qiluvchi final bahsida Argentina va Ispaniya terma jamoalari o‘zaro to‘qnash keldi. Murosasiz kechgan bellashuvning asosiy vaqtida hisob ochilmadi, qo‘shimcha bo‘limlarda esa Ispaniya terma jamoasi yagona va hal qiluvchi golni urib, 1:0 hisobida g‘alaba qozondi va jahon chempioniga aylandi.
Argentina milliy terma jamoasining 2026 yilgi JCHdagi ishtiroki va Lionel Skalonining mardona murojaati futbol jamoatchiligi tomonidan katta hurmat bilan qabul qilinmoqda.
Ushbu ta’sirli maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Argentina terma jamoasi finalda chempionlikka loyiq o‘yin ko‘rsata oldimi va Skaloni jamoada qolishi kerakmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…