Tug‘ilgan kuningiz sizga qanday missiya berganini bilasizmi?
Nega ayrim insonlar har qanday vaziyatda g‘olib bo‘lishga intilsa, boshqalar atrofdagilarni yarashtirish, haqiqatni aytish yoki yangilik yaratish uchun tug‘ilgandek ko‘rinadi? Numerologik talqinlarga ko‘ra, tug‘ilgan kun insonning xarakterdagi ustun jihati va hayotdagi ramziy vazifasi haqida ishora berishi mumkin.
Quyidagi ro‘yxatdan sanangizni toping. Ehtimol, o‘zingizda oddiy deb bilgan xususiyat aslida atrofdagilarga eng kuchli ta’sir o‘tkazadigan qobiliyatingizdir.
1, 7, 11, 25 va 29-sanalar — hayotdagi g‘oliblar
Bu sanalarda tug‘ilganlar kuchli iroda, qat’iyat va boshqalarni o‘z ortidan ergashtirish qobiliyati bilan ajralib turishi aytiladi.
Ular odatda:
katta maqsadlar qo‘yishdan qo‘rqmaydi;
qiyinchilikda ham harakatni to‘xtatmaydi;
raqobatni o‘sish omili sifatida qabul qiladi;
boshqalar ikkilanganda birinchi qadamni tashlaydi;
jamoaga energiya va ishonch beradi.
Bunday inson bilan birga ishlagan odam o‘zini ham harakatga kelgandek his qilishi mumkin. Ular g‘alaba kayfiyatini atrofdagilarga ham yuqtiradi.
Biroq doim birinchi bo‘lish istagi har bir munosabatni musobaqaga aylantirmasligi kerak. Haqiqiy g‘olib faqat raqibni yengmaydi — u jamoasini ham yuqoriga olib chiqadi.
Asosiy saboq: kuchingizni ustunlikni isbotlashga emas, katta natija yaratishga sarflang.
2, 6, 8, 14, 24 va 26-sanalar — professional tinchliksevarlar
Bu guruh vakillari odamlarning kayfiyatini tez his qilishi va keskin vaziyatda ham muvozanatni tiklay olishi bilan ajralib turishi mumkin.
Ular:
janjalning asl sababini anglashga harakat qiladi;
ikki tomonni ham eshita oladi;
og‘ir gapni yumshoq shaklda yetkazadi;
oila yoki jamoada osoyishta muhit yaratadi;
hissiyotga berilmasdan yechim izlaydi.
Ular bor joyda odamlar o‘zini xavfsizroq his qilishi mumkin. Chunki bu insonlar nizoni kuchaytirish emas, uni tushunish va yumshatishga intiladi.
Ammo doim boshqalarni yarashtirish o‘z hislarini ichga yutishga olib kelmasligi kerak. Tinchlikni saqlash uchun o‘z haqiqatingizni doim qurbon qilish shart emas.
Haqiqiy uyg‘unlik janjal yo‘qligi emas, muammoni hurmat bilan hal qilish qobiliyatidir.
Asosiy saboq: boshqalarga osoyishtalik berish bilan birga o‘z chegaralaringizni ham saqlang.
5, 9, 18, 23 va 27-sanalar — oddiy hayotdagi faylasuflar
Ushbu sanalarda tug‘ilganlar voqealarning tashqi ko‘rinishi bilan cheklanib qolmay, ularning ma’nosi va sababini izlashga moyil bo‘lishi aytiladi.
Ular ko‘pincha:
hayot, taqdir va inson tabiati haqida o‘ylaydi;
oddiy voqeadan ham katta xulosa chiqaradi;
boshqalar bermaydigan savollarni beradi;
suhbatdoshni o‘z hayoti haqida o‘ylashga majbur qiladi;
yolg‘izlikda fikrlarini tartibga soladi.
Bunday inson bilan qisqa suhbat ham uzoq vaqt esda qolishi mumkin. Chunki u tayyor javob berishdan ko‘ra, insonni to‘g‘ri savol sari yetaklaydi.
Ularning zaif tomoni — ortiqcha mushohada. Har bir voqeadan chuqur ma’no izlash ba’zan oddiy qarorni ham murakkablashtirib yuborishi mumkin.
Asosiy saboq: hayotni tahlil qilish bilan birga uni yashashni ham unutmang.
10, 12, 13, 16 va 28-sanalar — yangi davr agentlari
Bu sanalarda tug‘ilganlar eski qoidalarni qayta ko‘rib chiqish, yangilik kiritish va atrofidagi muhitni o‘zgartirishga moyil insonlar sifatida talqin qilinadi.
Ular:
bir xillikdan tez zerikadi;
ishlamayotgan tizimga yangi yechim taklif qiladi;
o‘zgarishlardan qochmaydi;
yangi texnologiya va g‘oyalarga qiziqadi;
boshqalarning hayotiga harakat va yangilik olib kiradi.
Ular bor joyda voqealar tezlashishi mumkin. Chunki bunday inson «hamma shunday qilib kelgan» degan javobni qabul qilmaydi.
Biroq doimiy yangilikka intilish boshlangan ishlarni tugatmasdan tashlab ketishga sabab bo‘lishi mumkin. Har bir eski narsa yomon, har bir yangi g‘oya esa foydali emas.
O‘zgarishning qiymati uning yangiligida emas, natijasida ko‘rinadi.
Asosiy saboq: yangi g‘oyalarni intizom va amaliy reja bilan mustahkamlang.
3, 4, 19, 21, 30 va 31-sanalar — mo‘l-ko‘lchilik yaratuvchilar
Bu guruhdagilar g‘oyani amaliy natijaga aylantirish, resurslarni ko‘paytirish va boshlangan ishdan samara olish qobiliyati bilan bog‘lanadi.
Ular:
imkoniyatni tez payqaydi;
ishni rejalashtirib amalga oshiradi;
pul va resursni oqilona boshqaradi;
mehnatining natijasini ko‘rishni xohlaydi;
kichik loyihani katta ishga aylantira oladi.
Ularning qo‘li tekkan ish «meva beradi» degan talqin ham shundan kelib chiqadi. Chunki ular faqat orzu qilish bilan cheklanmay, natija uchun mas’uliyat olishga tayyor bo‘ladi.
Biroq farovonlikni faqat moliyaviy ko‘rsatkichlar bilan o‘lchash noto‘g‘ri. Katta daromad munosabatlar, salomatlik va xotirjamlik hisobiga kelsa, u to‘liq muvaffaqiyat bo‘la olmaydi.
Asosiy saboq: boylikni faqat to‘plash emas, uni mazmunli hayot qurish uchun ishlatish.
15, 18 va 20-sanalar — illyuziyalarni tarqatuvchilar
Bu sanalarda tug‘ilganlar voqealarni bezatmasdan, aslida qanday bo‘lsa shunday ko‘rishga moyil bo‘lishi mumkin.
Ular:
yolg‘on va soxta samimiyatni tez payqaydi;
yoqimli, ammo noto‘g‘ri gapdan ko‘ra haqiqatni afzal ko‘radi;
insonlarni o‘zini aldashdan to‘xtatishga urinadi;
yashirin muammoni ochiq aytadi;
og‘riqli bo‘lsa ham real vaziyatni qabul qiladi.
Bunday insonning gapi har doim ham yoqimli eshitilmaydi. Ammo u boshqalarni «pushti ko‘zoynak» ortidan qarashdan chiqarib, haqiqiy vaziyatni ko‘rishga undashi mumkin.
Ularning asosiy xavfi — rostgo‘ylikni qo‘pollik bilan adashtirish. Haqiqatni aytish muhim, lekin uni qanday yetkazish ham shunchalik ahamiyatli.
Asosiy saboq: haqiqatdan qurol sifatida emas, insonni uyg‘otadigan nur sifatida foydalaning.
22-sana — ozodlikni fath etuvchilar
22-sanada tug‘ilganlar ushbu talqinda erkinlik, sarguzasht va yangi tajribalarga kuchli intilish bilan ajratib ko‘rsatilgan.
Ular:
bir xil hayot tarzidan tez charchaydi;
sayohat va yangilikni yaxshi ko‘radi;
o‘z yo‘lini mustaqil belgilashni xohlaydi;
noodatiy imkoniyatlardan qo‘rqmaydi;
hayotni katta tajriba maydoni deb qabul qiladi.
Bunday inson bilan har bir kun yangi sahifaga o‘xshashi mumkin. U atrofdagilarni ham odatiy chegaralardan chiqishga undaydi.
Biroq erkinlik mas’uliyatsizlik degani emas. Majburiyatdan har safar qochish insonni ozod emas, beqaror qilib qo‘yishi mumkin.
Asosiy saboq: sarguzashtni seving, ammo muhim insonlar va qarorlar oldidagi mas’uliyatni unutmang.
Nega 18-sana ikki toifada keltirilgan?
Dastlabki ro‘yxatda 18-sanada tug‘ilganlar ham «oddiy hayotdagi faylasuflar», ham «illyuziyalarni tarqatuvchilar» qatoriga kiritilgan.
Bu takror texnik xato bo‘lishi ham, bir-biriga yaqin ikki xususiyatni anglatishi ham mumkin:
voqealarning ma’nosini chuqur tahlil qilish;
tahlil natijasida boshqalar ko‘rmayotgan haqiqatni anglash.
Shu bois 18-sanada tug‘ilgan insonlarda mushohada va rostgo‘ylik bir vaqtda kuchli bo‘lishi mumkin, degan ramziy talqin paydo bo‘ladi.
Tug‘ilgan sana insonning kimligini belgilaydimi?
Ilmiy nuqtayi nazardan inson xarakteri, qobiliyati yoki hayotdagi vazifasini faqat tug‘ilgan kuniga qarab aniqlash mumkinligi tasdiqlanmagan.
Shaxsiyatga ko‘proq:
irsiyat;
oilaviy tarbiya;
bolalik tajribasi;
ta’lim va muhit;
insonning odatlari;
shaxsiy tanlov va qarorlari ta’sir qiladi.
Shuning uchun ushbu talqinni qat’iy bashorat emas, o‘z xarakteringizni tahlil qilish uchun ramziy test sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.
Qaysi toifa haqiqatan sizga mosligini qanday bilish mumkin?
Faqat tavsifga ishonish o‘rniga hayotingizdagi voqealarni eslab ko‘ring:
qiyin paytda odamlarni yetaklaysizmi yoki tinchlantirasizmi?
ko‘proq savol berasizmi yoki tez harakat qilasizmi?
eski tizimni saqlaysizmi yoki yangilashga urinasizmi?
odamlarga yoqimli gapni aytasizmi yoki haqiqatni?
erkinlik, barqarorlik yoki natijadan qaysi biri siz uchun muhimroq?
atrofdagilar sizning qaysi xususiyatingizni ko‘p ta’kidlaydi?
Haqiqiy xarakter tug‘ilgan sanada emas, takrorlanadigan qaror va harakatlarda ko‘rinadi.
Asosiy xulosa
Numerologik talqinlarga ko‘ra, kimdir g‘alaba qozonish, kimdir tinchlik yaratish, yana kimdir haqiqatni aytish yoki yangi davrni boshlash uchun tug‘ilgandek ko‘rinadi.
Ammo insonning kim bo‘lishini sanasi emas, o‘z qobiliyatidan qanday foydalanishi belgilaydi.
G‘oliblik — harakatsiz hech narsa emas. Aql — qarorsiz samara bermaydi. Omad esa imkoniyatdan foydalanilmasa, shunchaki tasodif bo‘lib qoladi.
Sizning tug‘ilgan sanangiz qaysi toifaga tushdi va bu ta’rif xarakteringizga qanchalik mos keldi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…