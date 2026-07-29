Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostida

·24·Texno
Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostida

AQShda Waymo va boshqa robotaksi operatorlari favqulodda xizmatlar bilan bog'liq yuzaga kelgan muammolar sababli jiddiy e'tibor va federal darajadagi yangi talablar ostida qolmoqda. ixbt.com va TechCrunch nashrlari ma'lumotiga ko'ra, avtonom transport vositalarining tez yordam va o't o'chirish mashinalarini to'sib qo'yishi hamda faol jinoyat joylariga kirib borishi sanoat uchun jiddiy tartibga solish xavfini keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

San-Fransiskoda o'tkazilgan matbuot anjumanida Kaliforniyadan saylangan Kongress vakili Kevin Mallin yangi qonun loyihasini e'lon qildi. "AV Emergency Response Coordination Act" deb nomlangan mazkur tashabbus federal regulyatorlardan avtonom transport vositalari operatorlari uchun yagona milliy xavfsizlik standartlarini belgilashni talab qiladi. Hujjat bir qator xavfli holatlar, jumladan, transport vositalarining yo'l belgilari va signal konuslarini tanimasligi ortidan ishlab chiqilgan.

Favqulodda vaziyatlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar

San-Fransisko o't o'chirish boshqarmasi boshlig'i Din Krispen shahar xizmatlari kompaniyalar bilan ishlashga harakat qilganini, biroq takrorlanayotgan holatlar o'zgarishlar zarurligini ko'rsatganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, robotaksilar yo'lovchilarni to'g'ridan-to'g'ri o't o'chirish stansiyalari va tez yordam maskanlari ro'parasida tushirib-chiqarib, favqulodda xizmatlar harakatiga to'sqinlik qilmoqda.

TechCrunch surishtiruviga ko'ra, Waymo kompaniyasi muammolarga duch kelganda avtomobillarni qo'lda boshqarish uchun bir necha bor birinchi yordam xizmati xodimlariga tayanib qolgan. Bu esa avtonom tizimlarning favqulodda vaziyatlardagi yetarli darajada mustaqil emasligini yana bir bor ko'rsatdi va jamoatchilik tanqidini kuchaytirdi.

Qonun loyihasining asosiy talablari

Taklif etilayotgan qonun loyihasi avtomobilsozlik va texnologiya kompaniyalariga nisbatan bir qator qat'iy majburiyatlarni joriy etishni ko'zda tutadi:

  • Birinchi yordam xizmatlari uchun aniq favqulodda protokollarni taqdim etish.
  • Davlat amaldorlariga kompaniyalar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish imkonini beruvchi 24 soatlik tezkor liniya yaratish.
  • Milliy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga (NHTSA) minimal milliy favqulodda javob qaytarish standartlarini ishlab chiqish vazifasini yuklash.
  • Favqulodda vaziyatlarda davlat amaldorlariga robotaksilar harakatini cheklash imkonini beruvchi "geofencing" tizimini joriy etish.
Ushbu qonundagi geofencing qoidasi ayniqsa muhim sanalib, u shahar va xavfsizlik rasmiylariga kompaniyalarning o'zini o'zi tartibga solishini kutib o'tirmasdan, favqulodda vaziyatlarda transport vositalarining qayerda harakatlanishini real vaqt rejimida cheklash huquqini beradi.

Waymo o'z bayonotida avtomobilsozlik sanoati uchun yagona federal standartlarni har doim qo'llab-quvvatlaganini bildirdi. Kompaniya vakillarining ta'kidlashicha, favqulodda vaziyatlar protokollari va birinchi yordam xodimlari bilan olib borilgan keng qamrovli treninglar butun tarmoq uchun mustahkam poydevor yaratib, yo'llarda xavfsizlikni ta'minlaydi.

WaymoRobotaksiAvtonom mashinalarTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiZebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiBugun, 00:51Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiOzlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiBugun, 00:24NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaNASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 00:24eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydieBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydiKecha, 23:57Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiOppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiKecha, 23:56Newegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiNewegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob