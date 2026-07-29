Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostida
AQShda Waymo va boshqa robotaksi operatorlari favqulodda xizmatlar bilan bog'liq yuzaga kelgan muammolar sababli jiddiy e'tibor va federal darajadagi yangi talablar ostida qolmoqda. ixbt.com va TechCrunch nashrlari ma'lumotiga ko'ra, avtonom transport vositalarining tez yordam va o't o'chirish mashinalarini to'sib qo'yishi hamda faol jinoyat joylariga kirib borishi sanoat uchun jiddiy tartibga solish xavfini keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
San-Fransiskoda o'tkazilgan matbuot anjumanida Kaliforniyadan saylangan Kongress vakili Kevin Mallin yangi qonun loyihasini e'lon qildi. "AV Emergency Response Coordination Act" deb nomlangan mazkur tashabbus federal regulyatorlardan avtonom transport vositalari operatorlari uchun yagona milliy xavfsizlik standartlarini belgilashni talab qiladi. Hujjat bir qator xavfli holatlar, jumladan, transport vositalarining yo'l belgilari va signal konuslarini tanimasligi ortidan ishlab chiqilgan.
Favqulodda vaziyatlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklarSan-Fransisko o't o'chirish boshqarmasi boshlig'i Din Krispen shahar xizmatlari kompaniyalar bilan ishlashga harakat qilganini, biroq takrorlanayotgan holatlar o'zgarishlar zarurligini ko'rsatganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, robotaksilar yo'lovchilarni to'g'ridan-to'g'ri o't o'chirish stansiyalari va tez yordam maskanlari ro'parasida tushirib-chiqarib, favqulodda xizmatlar harakatiga to'sqinlik qilmoqda.
TechCrunch surishtiruviga ko'ra, Waymo kompaniyasi muammolarga duch kelganda avtomobillarni qo'lda boshqarish uchun bir necha bor birinchi yordam xizmati xodimlariga tayanib qolgan. Bu esa avtonom tizimlarning favqulodda vaziyatlardagi yetarli darajada mustaqil emasligini yana bir bor ko'rsatdi va jamoatchilik tanqidini kuchaytirdi.
Qonun loyihasining asosiy talablariTaklif etilayotgan qonun loyihasi avtomobilsozlik va texnologiya kompaniyalariga nisbatan bir qator qat'iy majburiyatlarni joriy etishni ko'zda tutadi:
- Birinchi yordam xizmatlari uchun aniq favqulodda protokollarni taqdim etish.
- Davlat amaldorlariga kompaniyalar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish imkonini beruvchi 24 soatlik tezkor liniya yaratish.
- Milliy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga (NHTSA) minimal milliy favqulodda javob qaytarish standartlarini ishlab chiqish vazifasini yuklash.
- Favqulodda vaziyatlarda davlat amaldorlariga robotaksilar harakatini cheklash imkonini beruvchi "geofencing" tizimini joriy etish.
Waymo o'z bayonotida avtomobilsozlik sanoati uchun yagona federal standartlarni har doim qo'llab-quvvatlaganini bildirdi. Kompaniya vakillarining ta'kidlashicha, favqulodda vaziyatlar protokollari va birinchi yordam xodimlari bilan olib borilgan keng qamrovli treninglar butun tarmoq uchun mustahkam poydevor yaratib, yo'llarda xavfsizlikni ta'minlaydi.
…