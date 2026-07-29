Namanganda bir kunda 4 kishi daryoda cho‘kib ketdi

·0·Jamiyat
Namanganda bir kunda 4 kishi daryoda cho‘kib ketdi

Namangan viloyatida Sirdaryo daryosida bedarak yo‘qolgan yigitni qidirish ishlari davomida qutqaruvchilar boshqa bir fuqaroning jasadiga duch keldi. Ayni vaqtda yana ikki nafar cho‘kib ketgan shaxsni izlash ishlari ham to‘xtatilmagan.

Viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, 26 iyul kuni soat 14:06 da 112 qisqa raqamiga Namangan shahrining “Gulbog‘” mahallasida yashovchi, 2004 yilda tug‘ilgan yigit Namangan tumanidagi “Sho‘rqo‘rg‘on” mahallasi hududidan oqib o‘tuvchi Sirdaryoga cho‘kib ketgani haqida xabar kelib tushgan.

Murojaatdan so‘ng Maxsus qutqaruv otryadining suvda qutqaruv guruhi g‘avvoslari tomonidan qidiruv-qutqaruv ishlari boshlangan. Biroq qidiruv jarayonida kutilmagan holat yuz berib, 27 iyul kuni daryodan boshqa bir fuqaroning jasadi topildi. Marhumning jasadi sohilga olib chiqilib, belgilangan tartibda tegishli idoralarga topshirildi.

Hozirda 2004 yilda tug‘ilgan yigitni izlash ishlari davom etmoqda. Shuningdek, mavsum boshidan buyon cho‘milish taqiqlangan hududlarda sodir bo‘lgan baxtsiz hodisalar oqibatida yana ikki nafardan ortiq fuqaroni qidirish ishlari ham olib borilayotgani ma’lum qilindi.

Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi fuqarolarni yana bir bor ogohlantirib, faqat ruxsat etilgan va xavfsiz deb belgilangan hududlarda cho‘milishga chaqirdi. Mutaxassaslarning ta’kidlashicha, taqiqlangan suv havzalarida cho‘milish inson hayoti uchun jiddiy xavf tug‘diradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbolchi Hojimat Erkinov oila qurdi (video)Futbolchi Hojimat Erkinov oila qurdi (video)Kecha, 23:01Bedarak yo‘qolgan erkakning jasadi ishxonasidan topildiBedarak yo‘qolgan erkakning jasadi ishxonasidan topildiKecha, 18:58Samarqand viloyatida Angus zotli buqa narxi bilan ko‘pchilikni hayron qoldirdi!Samarqand viloyatida Angus zotli buqa narxi bilan ko‘pchilikni hayron qoldirdi!Kecha, 16:51Toshkentda jinsiy ekspluatatsiya bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindiToshkentda jinsiy ekspluatatsiya bilan shug‘ullangan guruh qo‘lga olindiKecha, 16:00O‘zbekistonda Xitoyning “sun’iy tuxumlari” topilganmi? Xitoy tuxumlari haqidagi mish-mishga aniqlik kiritildiO‘zbekistonda Xitoyning “sun’iy tuxumlari” topilganmi? Xitoy tuxumlari haqidagi mish-mishga aniqlik kiritildiKecha, 12:34Surxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlarSurxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlarKecha, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi