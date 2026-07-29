Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildi

·27·Texno
Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildi

Sobiq Bose muhandislari tomonidan asos solingan Ozlo aksessuarlar startapi oʻzining navbatdagi qurilmasi — Sleepbuds 2 aqlli quloqchinlarini rasman namoyish etdi. Yangi model batareya quvvati, ulanish barqarorligi va ovoz sifati kabi asosiy yoʻnalishlarni yaxshilashga qaratilgan boʻlib, u uyqu sifatini yaxshilash va qulaylikni oshirish uchun moʻljallangan muhim texnologik qadam hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com va TechCrunch xabar berishicha, yangi qurilmaning narxi 279 dollarni tashkil etadi, bu avvalgi avlodga nisbatan 12 foizga qimmatroq demakdir. Mazkur taqdimot Ozlo kompaniyasining dastlabki qurilmasi chiqqanidan beri ilk yirik yangilanishi boʻlib, brend faoliyati shunchaki Bose loyihasini davom ettirishdan mustaqil uyqu texnologiyalari platformasiga aylanganini koʻrsatadi.

Eslatib oʻtamiz, asl Sleepbuds quloqchinlari 2024 yil oxirida Bose ushbu bozorni tark etganidan keyin boʻsh qolgan oʻrinni toʻldirish maqsadida chiqarilgan edi. Ozlo asoschilari N.B. Patil, Brayan Mulkey va Charli Teylor Bose kompaniyasining sobiq xodimlari boʻlib, ular ushbu yoʻnalishdagi ishlanmalar va intellektual mulk huquqlarini sotib olib, oʻz startapiga asos solishgan edi. Dastlabki model bugunga kelib 200 mingdan ortiq xaridorga ega boʻlishga ulgurdi.

Texnik yangilanishlar va qulayliklar

Sleepbuds 2 modeli foydalanuvchilar duch kelgan asosiy muammolarni bartaraf etishga moʻljallangan. Xususan, qurilmaning batareya quvvati taxminan 10 soatdan 14 soatgacha uzaytirildi. Zaryadlash qutisi esa qoʻshimcha ravishda 2–3 kecha uchun yetarli quvvatni saqlay oladi hamda telefonni olib oʻtirmasdan turib uyqu tovushini yoqish yoki budilnikni toʻxtatish imkonini beruvchi maxsus tugma bilan jihozlandi.

Shuningdek, foydalanuvchilarning asosiy eʼtirozlaridan biri boʻlgan Bluetooth aloqasidagi uzilishlar muammosi ham hal etildi. Qayta ishlangan antenna va uzaytirgich tufayli aloqa diapazoni kengayib, ulanish yanada barqarorlashdi. Audio tizimga ovozni niqoblash va sifatini oshirish uchun oʻrnatilgan kuchaytirgich qoʻshildi, shuningdek, Spoken Word, Airplane mode va Focus mode kabi rejimlarni qoʻllab-quvvatlaydigan shaxsiylashtirilgan ovoz sozlamalari joriy etildi.

Uyqu tahlili va kelajakdagi rejalar

Quloqchinlar biometrik datchiklar yordamida nafas olish va harakatni kuzatib borsa, zaryadlash qutisi xonadagi sharoitlarni — tovush darajasi, yorugʻlik va haroratni nazorat qiladi. Bu foydalanuvchilarga qaysi muhitda chuqurroq dam olish mumkinligini aniqlashga yordam beradi. Ozlo kelgusida maʼlumotlarni tahlil qilish uchun sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etishni va foydalanuvchilar bilan muloqot qila oladigan sunʼiy intellekt yordamchisini yaratishni rejalashtirmoqda.

OzloSleepbudsTexnologiyaGadjetUyqu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiZebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiBugun, 00:51NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaNASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 00:24Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaWaymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaBugun, 00:21eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydieBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydiKecha, 23:57Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiOppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiKecha, 23:56Newegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiNewegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob