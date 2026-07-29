Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildi
Sobiq Bose muhandislari tomonidan asos solingan Ozlo aksessuarlar startapi oʻzining navbatdagi qurilmasi — Sleepbuds 2 aqlli quloqchinlarini rasman namoyish etdi. Yangi model batareya quvvati, ulanish barqarorligi va ovoz sifati kabi asosiy yoʻnalishlarni yaxshilashga qaratilgan boʻlib, u uyqu sifatini yaxshilash va qulaylikni oshirish uchun moʻljallangan muhim texnologik qadam hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com va TechCrunch xabar berishicha, yangi qurilmaning narxi 279 dollarni tashkil etadi, bu avvalgi avlodga nisbatan 12 foizga qimmatroq demakdir. Mazkur taqdimot Ozlo kompaniyasining dastlabki qurilmasi chiqqanidan beri ilk yirik yangilanishi boʻlib, brend faoliyati shunchaki Bose loyihasini davom ettirishdan mustaqil uyqu texnologiyalari platformasiga aylanganini koʻrsatadi.
Eslatib oʻtamiz, asl Sleepbuds quloqchinlari 2024 yil oxirida Bose ushbu bozorni tark etganidan keyin boʻsh qolgan oʻrinni toʻldirish maqsadida chiqarilgan edi. Ozlo asoschilari N.B. Patil, Brayan Mulkey va Charli Teylor Bose kompaniyasining sobiq xodimlari boʻlib, ular ushbu yoʻnalishdagi ishlanmalar va intellektual mulk huquqlarini sotib olib, oʻz startapiga asos solishgan edi. Dastlabki model bugunga kelib 200 mingdan ortiq xaridorga ega boʻlishga ulgurdi.
Texnik yangilanishlar va qulayliklarSleepbuds 2 modeli foydalanuvchilar duch kelgan asosiy muammolarni bartaraf etishga moʻljallangan. Xususan, qurilmaning batareya quvvati taxminan 10 soatdan 14 soatgacha uzaytirildi. Zaryadlash qutisi esa qoʻshimcha ravishda 2–3 kecha uchun yetarli quvvatni saqlay oladi hamda telefonni olib oʻtirmasdan turib uyqu tovushini yoqish yoki budilnikni toʻxtatish imkonini beruvchi maxsus tugma bilan jihozlandi.
Shuningdek, foydalanuvchilarning asosiy eʼtirozlaridan biri boʻlgan Bluetooth aloqasidagi uzilishlar muammosi ham hal etildi. Qayta ishlangan antenna va uzaytirgich tufayli aloqa diapazoni kengayib, ulanish yanada barqarorlashdi. Audio tizimga ovozni niqoblash va sifatini oshirish uchun oʻrnatilgan kuchaytirgich qoʻshildi, shuningdek, Spoken Word, Airplane mode va Focus mode kabi rejimlarni qoʻllab-quvvatlaydigan shaxsiylashtirilgan ovoz sozlamalari joriy etildi.
…