«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi

·29·Sport
«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi

Madridning «Real» klubi mavsumga tayyorgarlik doirasidagi navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. «Qirollik klubi» «Leganes»ga qarshi kechgan bahsda 4:1 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Zamin.uz madridliklarning ushbu bahsi tafsilotlari, gollar ketma-ketligi hamda uchrashuvning asosiy faktlarini taqdim etadi.

1. Birinchi bo‘lim: Valverdening tezkor goli va «Leganes»ning javobi

Uchrashuv «qirollik klubi»ning to‘liq ustunligi ostida boshlandi. Hisob 22-daqiqada ochildi — «Real» yarimhimoyachisi Federiko Valverde aniq zarba bilan jamoasini oldinga olib chiqdi. Oradan atigi uch daqiqa o‘tib, Gonsalo Garsiya mezbonlarning ustunligini ikki to‘pga yetkazdi.

Mehmonlar — «Leganes» futbolchilari birinchi bo‘lim yakunlanishi oldidan muvozanatni qisman tiklashga erishdilar: 39-daqiqada hujumchi Naim Garsiya farqni qisqartirishga muvaffaq bo‘ldi.

2. Ikkinchi bo‘lim: Mastantuono va avtogol bahsga nuqta qo‘ydi

Ikkinchi bo‘limda ham madridliklar tempni tushirmadilar va yana ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilishdi.

58-daqiqada Franko Mastantuono o‘zining mahoratini ko‘rsatib gol muallifiga aylangan bo‘lsa, ikki daqiqadan so‘ng «Leganes» himoyachisi Ruben Pulido o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (avtogol) va uchrashuvning yakuniy hisobini belgiladi — 4:1.

O‘rtoqlik uchrashuvi:

«Real Madrid» – «Leganes» 4:1

Gollar: Federiko Valverde 22, Gonsalo Garsiya 25, Franko Mastantuono 58, Ruben Pulido 60 (avtogol) – Naim Garsiya 39.

«Real» — «Leganes» uchrashuvi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Musobaqa maqomi

Navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvi

Yakuniy hisob

4:1 («Real» g‘alabasi)

«Real» gollari

Federiko Valverde (22), Gonsalo Garsiya (25), Franko Mastantuono (58), Ruben Pulido (60, avtogol)

«Leganes» goli

Naim Garsiya (39)

Uchrashuv qahramonlari

Federiko Valverde, Franko Mastantuono

«Real»ning mavsumga tayyorgarlik jarayoni va jamoaning sermahsul o‘yini muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va madridliklarning ashaddiy ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Franko Mastantuono yangi mavsumda «Real»ning asosiy tarkibidan mustahkam o‘rin ola oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Real MadridLeganesFederico ValverdeFranco MastantuonoGonzalo Garcia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyKecha, 23:12Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Kecha, 22:21Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiKecha, 22:19Zinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdiZinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdiKecha, 22:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi