«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi
Madridning «Real» klubi mavsumga tayyorgarlik doirasidagi navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. «Qirollik klubi» «Leganes»ga qarshi kechgan bahsda 4:1 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Zamin.uz madridliklarning ushbu bahsi tafsilotlari, gollar ketma-ketligi hamda uchrashuvning asosiy faktlarini taqdim etadi.
1. Birinchi bo‘lim: Valverdening tezkor goli va «Leganes»ning javobi
Uchrashuv «qirollik klubi»ning to‘liq ustunligi ostida boshlandi. Hisob 22-daqiqada ochildi — «Real» yarimhimoyachisi Federiko Valverde aniq zarba bilan jamoasini oldinga olib chiqdi. Oradan atigi uch daqiqa o‘tib, Gonsalo Garsiya mezbonlarning ustunligini ikki to‘pga yetkazdi.
Mehmonlar — «Leganes» futbolchilari birinchi bo‘lim yakunlanishi oldidan muvozanatni qisman tiklashga erishdilar: 39-daqiqada hujumchi Naim Garsiya farqni qisqartirishga muvaffaq bo‘ldi.
2. Ikkinchi bo‘lim: Mastantuono va avtogol bahsga nuqta qo‘ydi
Ikkinchi bo‘limda ham madridliklar tempni tushirmadilar va yana ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilishdi.
58-daqiqada Franko Mastantuono o‘zining mahoratini ko‘rsatib gol muallifiga aylangan bo‘lsa, ikki daqiqadan so‘ng «Leganes» himoyachisi Ruben Pulido o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi (avtogol) va uchrashuvning yakuniy hisobini belgiladi — 4:1.
O‘rtoqlik uchrashuvi:
«Real Madrid» – «Leganes» 4:1
Gollar: Federiko Valverde 22, Gonsalo Garsiya 25, Franko Mastantuono 58, Ruben Pulido 60 (avtogol) – Naim Garsiya 39.
«Real» — «Leganes» uchrashuvi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Musobaqa maqomi
Navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvi
Yakuniy hisob
4:1 («Real» g‘alabasi)
«Real» gollari
Federiko Valverde (22), Gonsalo Garsiya (25), Franko Mastantuono (58), Ruben Pulido (60, avtogol)
«Leganes» goli
Naim Garsiya (39)
Uchrashuv qahramonlari
Federiko Valverde, Franko Mastantuono
«Real»ning mavsumga tayyorgarlik jarayoni va jamoaning sermahsul o‘yini muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va madridliklarning ashaddiy ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Franko Mastantuono yangi mavsumda «Real»ning asosiy tarkibidan mustahkam o‘rin ola oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…