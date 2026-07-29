Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shay

·25·Sport
Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shay

Ispaniyaning Barselona klubi Buyuk Britaniyadagi mavsumoldi oʻquv-mashgʻulot yigʻinini yuqori surʼatda davom ettirmoqda. Bosh murabbiy Xansi Flik tarkibga asosiy jamoaning tajribali oʻyinchilari bilan bir qatorda La Masiyaning 17 nafar iqtidorli yosh bitiruvchilarini ham jalb qildi. Sport nashri xabar qilishicha, shunday sinovli pallada daniyalik himoyachi Andreas Kristensen mashgʻulotlardagi ishtiyoqi va harakatlari bilan jamoaning eng diqqatga sazovor futbolchilaridan biriga aylanib ulgurdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan 18 oy davomida jarohatlar ogʻirligi va asosiy tarkibdagi oʻrnining qisqarib borishi bilan bogʻliq qiyinchiliklarni boshdan kechirgan futbolchi yaqinda klub bilan 2028-yilgacha moʻljallangan yangi shartnoma imzolagan edi. Ushbu kelishuv 28 yoshli markaziy himoyachi uchun faoliyatida butunlay yangi sahifa ochish hamda oʻzining eng yaxshi sport formasini qayta tiklash uchun katta imkoniyat sifatida baholanmoqda.

Yangi shartnoma va yuksalish sari intilish

Andreas Kristensenning asosiy maqsadi shunchaki safga qaytish emas, balki Yevropaning eng nufuzli sovrinlari uchun kechadigan kurashlarda Barselona sharafini munosib himoya qilishdir. Futbolchining oʻzi bu bosqichni soʻnggi imkoniyat emas, balki klub tomonidan koʻrsatilgan yuksak ishonchni oqlab, faoliyatini qaytadan boshlash uchun qulay fursat deb bilmoqda.

Sport nashriga bergan intervyusida daniyalik futbolchi jismoniy holatini tiklash va barqaror oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uning ustuvor vazifasi ekanini alohida taʼkidladi. «Oʻzimni yaxshi hisv qilyapman. Mashgʻulotlar tobora yuqori intensivlikda oʻtmoqda, tana buni sezmoqda, biroq biz aynan shuning uchun shu yerdamiz», — dedi himoyachi.

Xansi Flik bilan umumiy maqsadlar

Mavsumdagi oʻz roli haqida toʻxtalarkan, Kristensen bosh murabbiy Xansi Flik bilan talablar borasida toʻliq tushunishga erishganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiylar shtabi va futbolchilarning asosiy eʼtibori jismoniy konditsiyani bir maromda ushlab turish hamda jarohatlarsiz mavsumni oʻtkazishga qaratilgan.

Klubda oʻziga bildirilgan ishonchni oqlashga hozirlanayotgan Andreas Kristensen uchun ushbu mavsum kataloniyaliklar safida oʻzining chinakam yetakchi qirralarini namoyon etish uchun muhim sinov boʻlishi aniq.

BarselonaAndreas KristensenXansi FlikLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyKecha, 23:12Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Kecha, 22:21Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiKecha, 22:19Zinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdiZinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdiKecha, 22:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi