«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydi
Rossiyalik senator Dmitriy Rogozin Qrim va Novorossiyada aholi xavfsizligini ta’minlash hamda sabotaj-razvedka guruhlariga qarshi kurashish maqsadida «Bars-Sarmat» maxsus kuchlari markazi tarkibida «SMЕRSH» tezkor javob qaytaruvchi bo‘linmasi tuzilganini ma’lum qildi.
Zamin.uz harbiy-siyosiy sohadagi ushbu yangilik, yangi batalyonning asosiy vazifalari va Rogozinning dengiz operatsiyalari bo‘yicha innovatsion takliflari tafsilotlarini taqdim etadi.
1. «SMЕRSH» batalyoni: Asosiy vazifalar va maqsadlar
Zaporoje viloyatidan bo‘lgan senator Dmitriy Rogozin o‘zining Telegram-kanalida harbiy qo‘mondonlik qarori bilan «Bars-Sarmat» maxsus kuchlari markazi bazasida batalyon kattaligidagi yangi «SMЕRSH» tezkor javob qiruvchi otryadi tuzilganini xabar qildi.
Uning ta’kidlashicha, yangi bo‘linma jangchilari Novorossiya va Qrim hududlarida aholi xavfsizligini himoya qilish hamda muhim logistik yo‘nalishlar barqarorligini ta’minlash kabi o‘ta mas’uliyatli vazifalarni bajaradilar. Bundan tashqari, bo‘linmaga quyidagi muhim jangovar topshiriqlar yuklatilgan:
«Bars-Sarmat» markazining mas’uliyat hududidagi havo maydonini Ukraina dronlaridan tozalash;
Yer osti to‘dalari, diversiya va sabotaj-razvedka guruhlarini (SRG) aniqlash hamda yo‘q qilish.
Dmitriy Rogozinning bayonotidan:
«Bugun harbiy qo‘mondonlik qarori bilan "Bars-Sarmat" maxsus kuchlari markazida yangi batalyon kattaligidagi bo‘linma — SMЕRSH tezkor javob qiruvchi otryadi tashkil etildi. Ushbu bo‘linma aholini himoya qilish va xavfsiz logistikani ta’minlash bilan bog‘liq ayniqsa muhim jangovar vazifalarni bajaradi.»
«SMЕRSH» bo‘linmasi va yangi harbiy takliflar bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Bo‘linma nomi
«SMЕRSH» tezkor javob qiruvchi otryadi (batalyon hajmida)
Bazasi
«Bars-Sarmat» maxsus kuchlari markazi
Hudud
Qrim va Novorossiya
Asosiy vazifalari
Dronlardan himoya, SRG va yer osti to‘dalarini yo‘q qilish, logistika xavfsizligi
Innovatsion taklif
Ekranoplanlar (uchuvchisiz yer usti transport vositalari)
Dengiz havzalari
Qora, Azov, Boltiqbo‘yi va Kaspiy dengizlari
2. Ekranoplanlar va dron katerlarga qarshi innovatsion yechim
Senator Rogozin, shuningdek, harbiy harakatlarning dengiz teatrlarida (Qora, Azov, Boltiqbo‘yi va Kaspiy dengizlarida) Ukraina uchuvchisiz qayiqlari hamda NATO kemalarini yo‘q qilish bo‘yicha ham yangi taklifni ilgari surdi.
U ushbu tahdidlarga qarshi tezkor va innovatsion yechim sifatida uchuvchisiz ekranoplanlardan (yer usti transport vositalari) foydalanishni taklif etdi. Ushbu qurilmalar suv yuzasida yuqori tezlikda harakatlanib, dron katerlarga va dengizdagi boshqa nishonlarga qarshi samarali zarba berish imkonini yaratadi.
Mintaqada kechayotgan ushbu harbiy-siyosiy jarayonlar va xavfsizlik choralari xalqaro jamoatchilik diqqat markazida bo‘lib turibdi.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va geosiyosiy yangiliklarni kuzatuvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, yangi tashkil etilgan «SMЕRSH» bo‘linmasi va ekranoplanlar texnologiyasi mintaqadagi xavfsizlik holatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…