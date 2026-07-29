«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydi

·34·Dunyo
«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydi

Rossiyalik senator Dmitriy Rogozin Qrim va Novorossiyada aholi xavfsizligini ta’minlash hamda sabotaj-razvedka guruhlariga qarshi kurashish maqsadida «Bars-Sarmat» maxsus kuchlari markazi tarkibida «SMЕRSH» tezkor javob qaytaruvchi bo‘linmasi tuzilganini ma’lum qildi.

Zamin.uz harbiy-siyosiy sohadagi ushbu yangilik, yangi batalyonning asosiy vazifalari va Rogozinning dengiz operatsiyalari bo‘yicha innovatsion takliflari tafsilotlarini taqdim etadi.

1. «SMЕRSH» batalyoni: Asosiy vazifalar va maqsadlar

Zaporoje viloyatidan bo‘lgan senator Dmitriy Rogozin o‘zining Telegram-kanalida harbiy qo‘mondonlik qarori bilan «Bars-Sarmat» maxsus kuchlari markazi bazasida batalyon kattaligidagi yangi «SMЕRSH» tezkor javob qiruvchi otryadi tuzilganini xabar qildi.

Uning ta’kidlashicha, yangi bo‘linma jangchilari Novorossiya va Qrim hududlarida aholi xavfsizligini himoya qilish hamda muhim logistik yo‘nalishlar barqarorligini ta’minlash kabi o‘ta mas’uliyatli vazifalarni bajaradilar. Bundan tashqari, bo‘linmaga quyidagi muhim jangovar topshiriqlar yuklatilgan:

  • «Bars-Sarmat» markazining mas’uliyat hududidagi havo maydonini Ukraina dronlaridan tozalash;

  • Yer osti to‘dalari, diversiya va sabotaj-razvedka guruhlarini (SRG) aniqlash hamda yo‘q qilish.

Dmitriy Rogozinning bayonotidan:

«Bugun harbiy qo‘mondonlik qarori bilan "Bars-Sarmat" maxsus kuchlari markazida yangi batalyon kattaligidagi bo‘linma — SMЕRSH tezkor javob qiruvchi otryadi tashkil etildi. Ushbu bo‘linma aholini himoya qilish va xavfsiz logistikani ta’minlash bilan bog‘liq ayniqsa muhim jangovar vazifalarni bajaradi.»

«SMЕRSH» bo‘linmasi va yangi harbiy takliflar bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Bo‘linma nomi

«SMЕRSH» tezkor javob qiruvchi otryadi (batalyon hajmida)

Bazasi

«Bars-Sarmat» maxsus kuchlari markazi

Hudud

Qrim va Novorossiya

Asosiy vazifalari

Dronlardan himoya, SRG va yer osti to‘dalarini yo‘q qilish, logistika xavfsizligi

Innovatsion taklif

Ekranoplanlar (uchuvchisiz yer usti transport vositalari)

Dengiz havzalari

Qora, Azov, Boltiqbo‘yi va Kaspiy dengizlari

2. Ekranoplanlar va dron katerlarga qarshi innovatsion yechim

Senator Rogozin, shuningdek, harbiy harakatlarning dengiz teatrlarida (Qora, Azov, Boltiqbo‘yi va Kaspiy dengizlarida) Ukraina uchuvchisiz qayiqlari hamda NATO kemalarini yo‘q qilish bo‘yicha ham yangi taklifni ilgari surdi.

U ushbu tahdidlarga qarshi tezkor va innovatsion yechim sifatida uchuvchisiz ekranoplanlardan (yer usti transport vositalari) foydalanishni taklif etdi. Ushbu qurilmalar suv yuzasida yuqori tezlikda harakatlanib, dron katerlarga va dengizdagi boshqa nishonlarga qarshi samarali zarba berish imkonini yaratadi.

Mintaqada kechayotgan ushbu harbiy-siyosiy jarayonlar va xavfsizlik choralari xalqaro jamoatchilik diqqat markazida bo‘lib turibdi.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va geosiyosiy yangiliklarni kuzatuvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, yangi tashkil etilgan «SMЕRSH» bo‘linmasi va ekranoplanlar texnologiyasi mintaqadagi xavfsizlik holatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Dmitry RogozinQrimSMERSHBars-SarmatZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2029 yilda milliardlab inson Apofis asteroidini ko‘z bilan ko‘radi2029 yilda milliardlab inson Apofis asteroidini ko‘z bilan ko‘radiBugun, 01:06Arxeologlar 500 ming yillik fil suyagidan yasalgan bolg‘ani aniqladiArxeologlar 500 ming yillik fil suyagidan yasalgan bolg‘ani aniqladiBugun, 01:02Qamoqdan qutulish uchun urushda qatnashgan qashqadaryolik jarohat bilan O‘zbekistonga qaytdiQamoqdan qutulish uchun urushda qatnashgan qashqadaryolik jarohat bilan O‘zbekistonga qaytdiKecha, 23:20Jarlikdan sakragan 17 yoshli yigit og‘ir jarohat oldi (video)Jarlikdan sakragan 17 yoshli yigit og‘ir jarohat oldi (video)Kecha, 22:39Kelin to‘yni bekor qilib, o‘sha kuniyoq boshqasiga turmushga chiqdiKelin to‘yni bekor qilib, o‘sha kuniyoq boshqasiga turmushga chiqdiKecha, 22:2074 yillik sir ochildi: Atlantika tubidan samolyot qoldiqlari topildi74 yillik sir ochildi: Atlantika tubidan samolyot qoldiqlari topildiKecha, 22:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda