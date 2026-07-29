Zebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Zebronics kompaniyasi oʻzining yangi — PixaPlay 72 Plus deb nomlangan hamyonbop aqlli proyektorini namoyish etdi. Mazkur qurilma kinoteatr muhitini uy sharoitida yaratishni istaganlar uchun atigi 60 dollar narxda taklif etilayotgani bilan jamoatchilik eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi proyektor taʼsirchan imkoniyatlarga ega boʻlib, u 40 dyuymdan boshlab to 120 dyuymgacha (taxminan 304 santimetr) boʻlgan kattalikdagi tasvirni hosil qilish quvvatiga ega. Ushbu xususiyat foydalanuvchilarga sevimli filmlar va videolarni keng ekran formatida tomosha qilish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va tasvir sifatiQurilma 1280 ga 720 pikselli matritsa bilan jihozlangan boʻlib, shuningdek, Full HD 1080p formatidagi kontentni ham qoʻllab-quvvatlaydi. Proyektorning yorqinligi 4000 lyumenni tashkil etadi, bu esa xona yorugʻligida ham yetarli darajada aniq koʻrinishni taʼminlaydi.
Tasvirni sozlash jarayonini soddalashtirish maqsadida qurilmaga avtomatik vertikal trapesiya искаженияsiga qarshi koreksiya funksiyasi oʻrnatilgan. Shuningdek, korpus 200 gradusgacha egilish mexanizmi bilan taʼminlangan boʻlib, bu murakkab oʻrnatish ishoralarisiz tasvir holatini oson oʻzgartirish imkonini beradi.
Dasturiy taʼminot va ulanish imkoniyatlariZebronics PixaPlay 72 Plus zamonaviy Android 12 operatsion tizimida ishlaydi. Undagi toʻrt yadroli protsessor ilovalarni bevosita qurilmaning oʻzida muammosiz ishga tushirish imkonini beradi.
Tarmoq va ulash imkoniyatlari ham keng qamrovli boʻlib, quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- Ikki diapazonli Wi-Fi 6 qoʻllab-quvvatlashi
- Bluetooth 5.4 texnologiyasi
- Miracast va AirPlay orqali simsiz tasvir uzatish
- HDMI bilan ARC, USB va AUX audio chiqishi
…