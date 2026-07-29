Zebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdi

·0·Texno
Zebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Zebronics kompaniyasi oʻzining yangi — PixaPlay 72 Plus deb nomlangan hamyonbop aqlli proyektorini namoyish etdi. Mazkur qurilma kinoteatr muhitini uy sharoitida yaratishni istaganlar uchun atigi 60 dollar narxda taklif etilayotgani bilan jamoatchilik eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi proyektor taʼsirchan imkoniyatlarga ega boʻlib, u 40 dyuymdan boshlab to 120 dyuymgacha (taxminan 304 santimetr) boʻlgan kattalikdagi tasvirni hosil qilish quvvatiga ega. Ushbu xususiyat foydalanuvchilarga sevimli filmlar va videolarni keng ekran formatida tomosha qilish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va tasvir sifati

Qurilma 1280 ga 720 pikselli matritsa bilan jihozlangan boʻlib, shuningdek, Full HD 1080p formatidagi kontentni ham qoʻllab-quvvatlaydi. Proyektorning yorqinligi 4000 lyumenni tashkil etadi, bu esa xona yorugʻligida ham yetarli darajada aniq koʻrinishni taʼminlaydi.

Tasvirni sozlash jarayonini soddalashtirish maqsadida qurilmaga avtomatik vertikal trapesiya искаженияsiga qarshi koreksiya funksiyasi oʻrnatilgan. Shuningdek, korpus 200 gradusgacha egilish mexanizmi bilan taʼminlangan boʻlib, bu murakkab oʻrnatish ishoralarisiz tasvir holatini oson oʻzgartirish imkonini beradi.

Dasturiy taʼminot va ulanish imkoniyatlari

Zebronics PixaPlay 72 Plus zamonaviy Android 12 operatsion tizimida ishlaydi. Undagi toʻrt yadroli protsessor ilovalarni bevosita qurilmaning oʻzida muammosiz ishga tushirish imkonini beradi.

Tarmoq va ulash imkoniyatlari ham keng qamrovli boʻlib, quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • Ikki diapazonli Wi-Fi 6 qoʻllab-quvvatlashi
  • Bluetooth 5.4 texnologiyasi
  • Miracast va AirPlay orqali simsiz tasvir uzatish
  • HDMI bilan ARC, USB va AUX audio chiqishi
Qurilmaning asosiy qismi boʻlgan yorugʻlik manbai taxminan 30 000 soatlik xizmat muddatiga moʻljallangan. Toʻplamning oʻzidayoq foydalanuvchilar uchun masofadan boshqarish pulti, HDMI kabeli va ulanish uchun zarur boʻlgan boshqa aksessuarlar taqdim etiladi.

ZebronicsPixaPlay 72 PlusProyektorGadjetlarAndroid 12
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiOzlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiBugun, 00:24NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaNASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 00:24Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaWaymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaBugun, 00:21eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydieBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydiKecha, 23:57Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiOppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiKecha, 23:56Newegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiNewegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob