2029 yilda milliardlab inson Apofis asteroidini ko‘z bilan ko‘radi

·47·Dunyo
2029 yilda milliardlab inson Apofis asteroidini ko‘z bilan ko‘radi

Olimlar 2029 yil 13 aprel kuni sodir bo‘ladigan noyob kosmik hodisa bo‘yicha yangi kuzatuv xaritalarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, 99942 Apofis asteroidi Yerga favqulodda yaqin masofadan xavfsiz tarzda o‘tib ketadi va qulay sharoitda uni Yer aholisining qariyb 90 foizi oddiy ko‘z bilan kuzatishi mumkin bo‘ladi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, Apofis 2029 yil 13 aprel kuni Yer yuzasidan taxminan 32 ming kilometr masofada uchib o‘tadi. Bu geostatsionar sun’iy yo‘ldoshlar orbitasidan ham yaqinroq masofa hisoblanadi. Biroq olimlar bu uchrashuv Yer uchun hech qanday xavf tug‘dirmasligini va asteroid sayyoramiz bilan to‘qnashmasligini alohida qayd etmoqda.

Yangi hisob-kitoblarga asoslangan xaritalarga ko‘ra, asteroidning harakatini Avstraliya, Osiyo, Afrika, Yevropa, Yaqin Sharq va Janubiy Amerikaning ayrim hududlarida yashovchi milliardlab odamlar kuzatishi mumkin. Osmon musaffo bo‘lsa va yorug‘lik ifloslanishi kam bo‘lgan joylarda Apofis yorug‘ yulduzga o‘xshab, osmon bo‘ylab sekin harakatlanayotgan nuqta sifatida ko‘rinadi. Kuzatuv taxminan yetti soat davom etadi.

Apofisning diametri taxminan 340–375 metr atrofida bo‘lib, u 2004 yilda kashf etilgan. Ilk hisob-kitoblarda uning Yer bilan to‘qnashish ehtimoli muhokama qilingan edi. Ammo keyingi yillarda aniqlashtirilgan kuzatuvlar natijasida 2029 yilda ham, kelasi yuz yil davomida ham Yerga urilish xavfi yo‘qligi to‘liq tasdiqlangan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer tezroq aylana boshladimi? Tarixdagi eng qisqa kunlardan biri aniqlandiYer tezroq aylana boshladimi? Tarixdagi eng qisqa kunlardan biri aniqlandiBugun, 01:24Arxeologlar 500 ming yillik fil suyagidan yasalgan bolg‘ani aniqladiArxeologlar 500 ming yillik fil suyagidan yasalgan bolg‘ani aniqladiBugun, 01:02«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydi«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydiBugun, 00:01Qamoqdan qutulish uchun urushda qatnashgan qashqadaryolik jarohat bilan O‘zbekistonga qaytdiQamoqdan qutulish uchun urushda qatnashgan qashqadaryolik jarohat bilan O‘zbekistonga qaytdiKecha, 23:20Jarlikdan sakragan 17 yoshli yigit og‘ir jarohat oldi (video)Jarlikdan sakragan 17 yoshli yigit og‘ir jarohat oldi (video)Kecha, 22:39Kelin to‘yni bekor qilib, o‘sha kuniyoq boshqasiga turmushga chiqdiKelin to‘yni bekor qilib, o‘sha kuniyoq boshqasiga turmushga chiqdiKecha, 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda