NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqda

·26·Texno
NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqda

AQShning Milliy kosmik agentligi — NASA kosmik tadqiqotlar tarixidagi muhim bosqichlardan birini yakunlab, yangi avlod Nancy Grace Roman kosmik teleskopini yoqilgʻi bilan toʻldirdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur jarayon kelgusi oyga rejalashtirilgan yirik kosmik missiyaga tayyorgarlikning soʻnggi bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislar Floridadagi Kennedi nomidagi kosmik markazda joylashgan Payload Hazardous Servicing Facility korxonasida observatoriyaga taxminan 290 gallon, yaʼni 1098 litrga yaqin gidrazin yoqilgʻisini quydilar. Ushbu zaxira teleskopning kosmosdagi uzoq va samarali faoliyati uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Fazodagi uzoq manzil va uning vazifalari

Raketa Nancy Grace Roman teleskopini koinotga olib chiqqanidan soʻng, apparat oʻz yoʻnalishini oʻzgartirish va kerakli nuqtaga yetib borish uchun aynan mazkur gidrazin zaxirasidan foydalanadi. Teleskop Quyosh — Yer tizimidagi Lagranj L2 nuqtasiga yoʻl oladi.

Mazkur ishchi nuqta Yerimizdan naq 1,5 million kilometr masofada — Oygacha boʻlgan masofadan deyarli 4 barobar uzoqlikda joylashgan. Ushbu orbitada teleskop Quyosh va Yerga nisbatan barqaror holatni saqlab turgan holda uzluksiz astronomik kuzatishlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega boʻladi.

Yoqilgʻi va energiya tizimining imkoniyatlari

Topshirilgan maʼlumotlarga koʻra, yoqilgʻi ikki turdagi dvigatellar faoliyati uchun zarur boʻlib, ular teleskop orbitasini toʻgʻrilash hamda quyosh batareyalarining toʻgʻri yoʻnalishda turishini taʼminlash vazifasini bajaradi. Apparat jami 6 ta quyosh paneli bilan jihozlangan boʻlib, ular butun missiya davomida elektr energiyasi bilan taʼminlaydi.

Teleskopning asosiy ilmiy dasturi 5 yilga moʻljallangan. Biroq mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, quyilgan yoqilgʻi zaxirasi belgilangan muddatdan tashqari yana 5 yil davomida qoʻshimcha ishlarni bajarish uchun yetarli boʻlishi mumkin.

Uchirishga tayyorgarlik va kelgusi rejalar

Yoqilgʻi quyishdan oldin muhandislar quyosh panellarini tozalash va texnik tekshiruvdan oʻtkazish ishlarini muvaffaqiyatli yakunladilar. Navbatdagi bosqichda mutaxassislar teleskopni raketaning yuqori bosqichi mahkamlash moslamasiga oʻrnatib, soʻngra uni maxsus himoya qobigʻi bilan yopishadi.

NASA va SpaceX hamkorligidagi ushbu muhim kosmik missiyani joriy yilning 30-avgust kuni AQSh sharqiy vaqti bilan tonggi 7:26 da amalga oshirish rejalashtirilgan. Floridadagi Launch Complex 39A maydonchasidan Falcon Heavy raketasi yordamida fazoga yoʻl oladigan ushbu observatoriya minglab ekzosayyohlar, qorongʻi energiya tabiati hamda qorongʻi materiya taqsimotini oʻrganishga xizmat qiladi.

NASANancy Grace RomanSpaceXFalcon HeavyKosmik teleskop
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiZebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiBugun, 00:51Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiOzlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiBugun, 00:24Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaWaymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaBugun, 00:21eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydieBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydiKecha, 23:57Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiOppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiKecha, 23:56Newegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiNewegg Ryzen 9 9900X protsessoriga katta chegirma eʼlon qildiKecha, 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob