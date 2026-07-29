NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqda
AQShning Milliy kosmik agentligi — NASA kosmik tadqiqotlar tarixidagi muhim bosqichlardan birini yakunlab, yangi avlod Nancy Grace Roman kosmik teleskopini yoqilgʻi bilan toʻldirdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur jarayon kelgusi oyga rejalashtirilgan yirik kosmik missiyaga tayyorgarlikning soʻnggi bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislar Floridadagi Kennedi nomidagi kosmik markazda joylashgan Payload Hazardous Servicing Facility korxonasida observatoriyaga taxminan 290 gallon, yaʼni 1098 litrga yaqin gidrazin yoqilgʻisini quydilar. Ushbu zaxira teleskopning kosmosdagi uzoq va samarali faoliyati uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Fazodagi uzoq manzil va uning vazifalariRaketa Nancy Grace Roman teleskopini koinotga olib chiqqanidan soʻng, apparat oʻz yoʻnalishini oʻzgartirish va kerakli nuqtaga yetib borish uchun aynan mazkur gidrazin zaxirasidan foydalanadi. Teleskop Quyosh — Yer tizimidagi Lagranj L2 nuqtasiga yoʻl oladi.
Mazkur ishchi nuqta Yerimizdan naq 1,5 million kilometr masofada — Oygacha boʻlgan masofadan deyarli 4 barobar uzoqlikda joylashgan. Ushbu orbitada teleskop Quyosh va Yerga nisbatan barqaror holatni saqlab turgan holda uzluksiz astronomik kuzatishlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega boʻladi.
Yoqilgʻi va energiya tizimining imkoniyatlariTopshirilgan maʼlumotlarga koʻra, yoqilgʻi ikki turdagi dvigatellar faoliyati uchun zarur boʻlib, ular teleskop orbitasini toʻgʻrilash hamda quyosh batareyalarining toʻgʻri yoʻnalishda turishini taʼminlash vazifasini bajaradi. Apparat jami 6 ta quyosh paneli bilan jihozlangan boʻlib, ular butun missiya davomida elektr energiyasi bilan taʼminlaydi.
Teleskopning asosiy ilmiy dasturi 5 yilga moʻljallangan. Biroq mutaxassislarning hisob-kitoblariga koʻra, quyilgan yoqilgʻi zaxirasi belgilangan muddatdan tashqari yana 5 yil davomida qoʻshimcha ishlarni bajarish uchun yetarli boʻlishi mumkin.
Uchirishga tayyorgarlik va kelgusi rejalarYoqilgʻi quyishdan oldin muhandislar quyosh panellarini tozalash va texnik tekshiruvdan oʻtkazish ishlarini muvaffaqiyatli yakunladilar. Navbatdagi bosqichda mutaxassislar teleskopni raketaning yuqori bosqichi mahkamlash moslamasiga oʻrnatib, soʻngra uni maxsus himoya qobigʻi bilan yopishadi.
NASA va SpaceX hamkorligidagi ushbu muhim kosmik missiyani joriy yilning 30-avgust kuni AQSh sharqiy vaqti bilan tonggi 7:26 da amalga oshirish rejalashtirilgan. Floridadagi Launch Complex 39A maydonchasidan Falcon Heavy raketasi yordamida fazoga yoʻl oladigan ushbu observatoriya minglab ekzosayyohlar, qorongʻi energiya tabiati hamda qorongʻi materiya taqsimotini oʻrganishga xizmat qiladi.
…