Nega chaqaloq kam uxlaydi? Mutaxassis asosiy sabablarni tushuntirdi

·0·Foydali
Nega chaqaloq kam uxlaydi? Mutaxassis asosiy sabablarni tushuntirdi

Chaqaloqlarning me’yordan kam uxlashi ko‘plab ota-onalarni xavotirga soladi. Mutaxassislar ta’kidlashicha, ayrim holatlarda bu oddiy holat bo‘lsa, ba’zi vaziyatlarda esa markaziy asab tizimi bilan bog‘liq muammolarning belgisi bo‘lishi mumkin. Neonatolog Malika Usmonovaning ma’lum qilishicha, uyquning me’yordan kam bo‘lishi, asosan, markaziy asab tizimining perinatal zararlanishi kuzatilgan chaqaloqlarda uchraydi.

Shifokorning so‘zlariga ko‘ra, homiladorlikning so‘nggi oylari yoki tug‘uruq jarayonida ona salomatligi bilan bog‘liq asoratlar yuzaga kelgan bo‘lsa, bu bolaning keyingi rivojlanishiga ham ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Xususan, chaqaloq asfiksiya (nafas olish faoliyatining o‘tkir buzilishi oqibatida qon va to‘qimalarda kislorod yetishmasligi), gipoksiya (qonda va to‘qimalarda kislorod miqdorining me’yordan kamayishi) yoki infeksiya bilan dunyoga kelgan hollarda tug‘uruqxonadan chiqqandan keyin uyqu buzilishi holatlari kuzatilishi ehtimoli yuqori.

Mutaxassis ta’kidlashicha, odatda yangi tug‘ilgan chaqaloq bir sutka davomida 18 soatgacha uxlaydi. Agar uning uyqusi 14–16 soat atrofida bo‘lsa, bu ham fiziologik me’yor hisoblanadi. Biroq sutkalik uyqu 14 soatdan kam bo‘lsa, bu uyqu buzilishi sifatida baholanishi mumkin.

Yosh o‘sishi bilan bolaning uyqu rejimi ham o‘zgaradi. Masalan, 5–9 oylik chaqaloqlar o‘rtacha 15–16 soat, 10 oylikdan 2 yoshgacha bo‘lgan bolalar esa 12–13 soat uxlaydi. Vaqt o‘tgan sari kunduzgi uyqu qisqarib, asosiy dam olish vaqti tungi uyquga to‘g‘ri keladi.

Shuningdek, shifokorlar uyquning chaqaloq rivojlanishidagi ahamiyati juda katta ekanini eslatadi. Chunki uyqu paytida go‘dak organizmiga somatotropin gormonining qariyb 90 foizi ajralib chiqadi. Aynan ushbu gormon bolaning jismoniy o‘sishi, sog‘lom rivojlanishi va organizmning to‘g‘ri shakllanishida muhim o‘rin tutadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ilgan sanaga qarab muvaffaqiyat formulasi: sizning raqamingiz nima deydi?Tug‘ilgan sanaga qarab muvaffaqiyat formulasi: sizning raqamingiz nima deydi?Bugun, 12:03Tug‘ilgan sanangizga yashiringan super kuchingiz nimada? Raqamlardagi yashirin kod ochildi!Tug‘ilgan sanangizga yashiringan super kuchingiz nimada? Raqamlardagi yashirin kod ochildi!Kecha, 16:29Siz uchun eng ideal juftlik aslida kim? Raqamlardagi yashirin sir ochildiSiz uchun eng ideal juftlik aslida kim? Raqamlardagi yashirin sir ochildiKecha, 12:28Ruhiy kuchning 14 qoidasi: Sinovlarda sinmayin desangiz...Ruhiy kuchning 14 qoidasi: Sinovlarda sinmayin desangiz...Kecha, 10:15Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?31.07, 20:06Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...31.07, 20:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Sizga qanday inson mos? Tug‘ilgan kuningiz orqali bilib oling
Sizga qanday inson mos? Tug‘ilgan kuningiz orqali bilib oling
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega aynan shu qizga uylanish kerak? Tug‘ilgan kun ishora beradi
Nega aynan shu qizga uylanish kerak? Tug‘ilgan kun ishora beradi