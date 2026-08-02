Avstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdi

·0·Dunyo
Avstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdi

Avstraliyada qariyb 150 yil avval o‘qish uchun olingan kitob kutilmaganda kutubxonaga qaytarildi. Noodatiy voqea nafaqat kutubxona xodimlari, balki mahalliy aholida ham katta qiziqish uyg‘otdi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 1858 yilda nashr etilgan «Afina qadimiy buyumlari» nomli kitobni bir erkak uyini ta’mirlash ishlarini olib borayotgan vaqtda topib olgan. U kitobning tarixiy ahamiyatini inobatga olib, uni Avstraliyaning Kiama dengiz bo‘yida joylashgan shahar kutubxonasiga topshirgan.

Kutubxona rahbari Mishel Xadsonning ta’kidlashicha, muassasa tarixida bunchalik uzoq vaqtdan keyin qaytarilgan kitob hali uchramagan.

«Bizga hali hech qachon shunchalik eski kitob qaytarilmagan edi», — dedi u.

Uning so‘zlariga ko‘ra, agar kitobni kechiktirib topshirganlik uchun jarima hisoblanganida, uning miqdori taxminan 28 ming Avstraliya dollarini tashkil qilgan bo‘lar edi. Bu summa kitob muqovasining ichki qismida ko‘rsatilgan eski tarif — har hafta uchun 3 pens asosida hisoblangan.

Mutaxassislar kitobni kim olganini aniqlay olmadi. Chunki 1870 yillarga oid kitob berish jurnallari saqlanib qolmagan. Kutubxona xodimlari nashr 1872 yilda, kutubxona faoliyati boshlanganidan ko‘p o‘tmay olib ketilgan va qayta qaytarilmagan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

O‘sha davr qoidalariga ko‘ra, mast holatdagi shaxslarga kitob berilmagan. Shuningdek, har bir oila olishi mumkin bo‘lgan kitoblar soni oiladagi savodli a’zolar soniga qarab belgilangan. Har ikki nafar savodli kishi uchun bittadan kitob olishga ruxsat berilgan.

Bir necha o‘n yillar davomida saqlangan kitobning sahifalari namlik ta’sirida zararlangan. Shu sababli u endi kitobxonlarga o‘qish uchun berilmaydi.

«Uning qaytarilishini yana 150 yil kutishni istamaymiz», — deya hazil qildi kutubxona rahbari.

Ma’lum qilinishicha, mazkur noyob kitob kelgusida mahalliy tarixiy kolleksiya tarkibiga qo‘shilib, madaniy meros sifatida saqlanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?Bugun, 12:31Marokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqdaMarokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqdaBugun, 12:08AQSHning Aydaho shtatidagi otishma: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borAQSHning Aydaho shtatidagi otishma: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borBugun, 11:58Ko‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldiKo‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldiBugun, 10:21Moskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borMoskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borBugun, 10:21«Napoli» 100 yoshda: Neapolni qamragan ulkan bayram tafsilotlari...«Napoli» 100 yoshda: Neapolni qamragan ulkan bayram tafsilotlari...Bugun, 09:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda