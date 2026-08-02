Chorvoqda kriminal to‘qnashuv: 13 kishi qo‘lga olindi

·109·Jamiyat
Chorvoqda kriminal to‘qnashuv: 13 kishi qo‘lga olindi
Qisqacha

Toshkent viloyatida Chorvoq suv ombori plyajlari uchun jinoiy guruhlar o‘rtasida hokimiyat talashuvi kelib chiqdi. To‘dalar o‘rtasidagi ommaviy kaltaklash va qasos olish mojarolaridan so‘ng xavfsizlik kuchlari maxsus operatsiya o‘tkazdi. Natijada jami 13 nafar guruh a’zosi qo‘lga olindi va tergov ishlari davom etmoqda.

Toshkent viloyatida Chorvoq suv ombori plyajlari uchun jinoiy guruhlar o‘rtasida hokimiyat talashuvi kelib chiqdi. To‘dalar o‘rtasida ommaviy kaltaklash va qasos olish bilan bog‘liq mojarolar sodir bo‘ldi. Xavfsizlik kuchlari maxsus operatsiya o‘tkazib, jami 13 nafar guruh a’zosini qo‘lga oldi. Hozirda tergov ishlari davom etmoqda. Ushbu ommaviy kaltaklash va qasos olish bilan bog‘liq voqea ortida qanday sirlar yotibdi?

Ziddiyat xronologiyasi

  • Birinchi to‘qnashuv: guruhlardan biri raqiblarini kasket va beysbol tayoqlaridan foydalangan holda kaltakladi, 4 kishi qamaldi.

  • Qasos: ikkinchi guruh ozodlikda qolgan vakillari javob zarbasi sifatida raqibga og‘ir jarohat yetkazdi.

  • Maxsus operatsiya: yana 9 kishi hibsga olindi, jami 13 kishi tergov qilinmoqda.

Qo‘lga olinganlar va ayblovlar

  • Qo‘lga olinganlardan biri diniy ekstremizmni ijtimoiy tarmoqlarda targ‘ib qilishda gumon qilinmoqda.

  • “Bezorilik” va boshqa jinoyat moddalari bo‘yicha ish qo‘zg‘atildi.

“Toshkent viloyatida xavfsizlik kuchlari kriminal guruhlar faoliyatini to‘xtatdi”, — deb xabar qildi UzNews.

Chorvoqdagi bu voqea haqida izoh qoldiring va maqolani yaqinlaringizga, do‘stlaringizga Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.

CharvakToshkentUzNewsTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ZIL yuk mashinasi katta yo‘lda ag‘darilib, pomidorlar sochilib ketdiZIL yuk mashinasi katta yo‘lda ag‘darilib, pomidorlar sochilib ketdiKecha, 20:22Shoshilinch xabar: agar uy hayvoningiz o‘lsa, 7 kun ichida davlatga xabar berishni unutmangShoshilinch xabar: agar uy hayvoningiz o‘lsa, 7 kun ichida davlatga xabar berishni unutmangKecha, 19:47Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldiUy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldiKecha, 19:42Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldiFarg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldiKecha, 18:15To‘yxonadagi “O‘rgimchak-odam” chiqishi internetda keng tarqaldiTo‘yxonadagi “O‘rgimchak-odam” chiqishi internetda keng tarqaldiKecha, 18:10Kitob tumanidagi adirlikda quruq o‘tlar yondiKitob tumanidagi adirlikda quruq o‘tlar yondiKecha, 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi