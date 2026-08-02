Chorvoqda kriminal to‘qnashuv: 13 kishi qo‘lga olindi
Toshkent viloyatida Chorvoq suv ombori plyajlari uchun jinoiy guruhlar o‘rtasida hokimiyat talashuvi kelib chiqdi. To‘dalar o‘rtasidagi ommaviy kaltaklash va qasos olish mojarolaridan so‘ng xavfsizlik kuchlari maxsus operatsiya o‘tkazdi. Natijada jami 13 nafar guruh a’zosi qo‘lga olindi va tergov ishlari davom etmoqda.
Toshkent viloyatida Chorvoq suv ombori plyajlari uchun jinoiy guruhlar o‘rtasida hokimiyat talashuvi kelib chiqdi. To‘dalar o‘rtasida ommaviy kaltaklash va qasos olish bilan bog‘liq mojarolar sodir bo‘ldi. Xavfsizlik kuchlari maxsus operatsiya o‘tkazib, jami 13 nafar guruh a’zosini qo‘lga oldi. Hozirda tergov ishlari davom etmoqda. Ushbu ommaviy kaltaklash va qasos olish bilan bog‘liq voqea ortida qanday sirlar yotibdi?
Ziddiyat xronologiyasi
Birinchi to‘qnashuv: guruhlardan biri raqiblarini kasket va beysbol tayoqlaridan foydalangan holda kaltakladi, 4 kishi qamaldi.
Qasos: ikkinchi guruh ozodlikda qolgan vakillari javob zarbasi sifatida raqibga og‘ir jarohat yetkazdi.
Maxsus operatsiya: yana 9 kishi hibsga olindi, jami 13 kishi tergov qilinmoqda.
Qo‘lga olinganlar va ayblovlar
Qo‘lga olinganlardan biri diniy ekstremizmni ijtimoiy tarmoqlarda targ‘ib qilishda gumon qilinmoqda.
“Bezorilik” va boshqa jinoyat moddalari bo‘yicha ish qo‘zg‘atildi.
“Toshkent viloyatida xavfsizlik kuchlari kriminal guruhlar faoliyatini to‘xtatdi”, — deb xabar qildi UzNews.
Chorvoqdagi bu voqea haqida izoh qoldiring va maqolani yaqinlaringizga, do‘stlaringizga Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.
…