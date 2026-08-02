O‘zbekiston-Yaponiya qo‘shma universiteti: SI va raqamli transformatsiyaga yo‘l ochiladi
O'zbekistonda ilk bor Yaponiya ta'lim modeli asosidagi universitet tashkil etilishi bo'yicha O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi va Yaponiyaning Sukuba universiteti o'rtasida kelishuv imzolandi. Mazkur ta'lim dargohida o'quv jarayoni to'liq ingliz tilida olib borilib, Yaponiya tajribasi va xalqaro standartlar asosida yangi mutaxassislar tayyorlanadi.
O‘zbekistonda ilk bor Yaponiya ta’lim modeli asosidagi universitet tashkil etiladi. Ta’lim jarayoni to‘liq ingliz tilida olib boriladi.
Yaponiyaning ilg‘or standartlari, sun’iy intellekt va raqamli transformatsiya bo‘yicha ta’lim — bu qanday imkoniyatlar olib keladi?
O‘zbekiston va Yaponiya hamkorligidagi universitet mamlakat ta’lim tizimida yangi sahifa ochadi. Yaponiya tajribasi va xalqaro standartlar asosida yangi mutaxassislar tayyorlanadi
Loyiha haqida
O‘zbekiston Oliy ta’lim vazirligi va Yaponiyaning Sukuba universiteti o‘rtasida kelishuv imzolandi.
Universitetda ta’lim yapon modeli asosida, to‘liq ingliz tilida olib boriladi.
Ixtisoslashuv va yo‘nalishlar
Birinchi bosqichda magistratura: sun’iy intellekt, raqamli transformatsiya va biznes boshqaruvi.
Keyinchalik bakalavriat va doktorantura yo‘lga qo‘yiladi.
Muddat va dastur
2026 yil sentyabrda tayyorgarlik ofisi ochiladi.
Ilk talabalar qabuli 2028/2029 o‘quv yiliga rejalashtirilgan.
«Yaponiyaning ilg‘or standartlari O‘zbekiston oliy ta’lim tizimiga joriy etiladi», — deya ta’kidlandi rasmiy bayonotda.
Yangi universitet O‘zbekiston ta’limiga qanday ta’sir ko‘rsatadi, deb o‘ylaysiz? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…