O‘zbekiston-Yaponiya qo‘shma universiteti: SI va raqamli transformatsiyaga yo‘l ochiladi

·22·O‘zbekiston
O‘zbekiston-Yaponiya qo‘shma universiteti: SI va raqamli transformatsiyaga yo‘l ochiladi
Qisqacha

O'zbekistonda ilk bor Yaponiya ta'lim modeli asosidagi universitet tashkil etilishi bo'yicha O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi va Yaponiyaning Sukuba universiteti o'rtasida kelishuv imzolandi. Mazkur ta'lim dargohida o'quv jarayoni to'liq ingliz tilida olib borilib, Yaponiya tajribasi va xalqaro standartlar asosida yangi mutaxassislar tayyorlanadi.

O‘zbekistonda ilk bor Yaponiya ta’lim modeli asosidagi universitet tashkil etiladi. Ta’lim jarayoni to‘liq ingliz tilida olib boriladi.

Yaponiyaning ilg‘or standartlari, sun’iy intellekt va raqamli transformatsiya bo‘yicha ta’lim — bu qanday imkoniyatlar olib keladi?

O‘zbekiston va Yaponiya hamkorligidagi universitet mamlakat ta’lim tizimida yangi sahifa ochadi. Yaponiya tajribasi va xalqaro standartlar asosida yangi mutaxassislar tayyorlanadi

Loyiha haqida

  • O‘zbekiston Oliy ta’lim vazirligi va Yaponiyaning Sukuba universiteti o‘rtasida kelishuv imzolandi.

  • Universitetda ta’lim yapon modeli asosida, to‘liq ingliz tilida olib boriladi.

Ixtisoslashuv va yo‘nalishlar

  • Birinchi bosqichda magistratura: sun’iy intellekt, raqamli transformatsiya va biznes boshqaruvi.

  • Keyinchalik bakalavriat va doktorantura yo‘lga qo‘yiladi.

Muddat va dastur

  • 2026 yil sentyabrda tayyorgarlik ofisi ochiladi.

  • Ilk talabalar qabuli 2028/2029 o‘quv yiliga rejalashtirilgan.

«Yaponiyaning ilg‘or standartlari O‘zbekiston oliy ta’lim tizimiga joriy etiladi», — deya ta’kidlandi rasmiy bayonotda.

Yangi universitet O‘zbekiston ta’limiga qanday ta’sir ko‘rsatadi, deb o‘ylaysiz? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

O'zbekistonYaponiyaTsukuba universiteti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Issiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiIssiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiKecha, 23:28O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladiO‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladiKecha, 18:16Toshkentda daydi itlar uchun zamonaviy boshpana barpo etiladiToshkentda daydi itlar uchun zamonaviy boshpana barpo etiladiKecha, 17:24O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladiO‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladiKecha, 16:01O'zbekistonliklar Qirg'izistonga ko'chsa ham pensiya olishda davom etadiO'zbekistonliklar Qirg'izistonga ko'chsa ham pensiya olishda davom etadiKecha, 11:38Toshkentdagi ayrim ko‘chalarda transport harakati 3 kunga cheklanadiToshkentdagi ayrim ko‘chalarda transport harakati 3 kunga cheklanadiKecha, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi