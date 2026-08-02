Vinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki Arsenal

·0·Sport
Vinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki Arsenal

Zamonaviy futbol olamida shunday palla keladiki, unda har qanday yulduz oʻz choʻqqisiga erishgach, bundan keyingi faoliyati borasida oʻta murakkab tanlov qarshisida qoladi. Aynan shunday taqdir sinovi hozirda braziliyalik hujumchi Vinicius Junior boshiga tushib turibdi. 2018-yilda Real Madrid safiga kelib qoʻshilgan yosh iqtidor bugunga kelib dunyoning eng oldi futbolchilaridan biriga aylandi va qirollik klubining soʻnggi yillardagi ulkan gʻalabalarida bosh qahramonlardan biri boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, soʻnggi paytlarda Kylian Mbappe jamoaga kelib qoʻshilgani, shartnomani uzaytirish borasidagi muzokaralar toʻxtab qolgani va Londonning Arsenal klubi unga qiziqish bildirayotgani futbolchini jiddiy chorrahaga olib kelib qoʻydi. Xoʻsh, Vinicius uchun Madridda qolish oqilonaroq qarormi yoki Arsenalga oʻtish uning faoliyatidagi navbatdagi mukammal qadam boʻla oladimi?

Real Madrid safidagi ulkan muvaffaqiyatlar va unutilmas davr

Vinicius Juniorning Real Madrid tarkibidagi faoliyatiga nazar tashlaydigan boʻlsak, u har qanday futbolchi havas qiladigan deyarli barcha sovrinlarni qoʻlga kiritganini koʻramiz. Ispaniya giganti safiga xomaki iqtidor sifatida kelib qoʻshgan braziliyalik futbolchi asta-sekin jamoaning asosiy yulduziga, eng masʼuliyatli oʻyinlarda taqdirni hal qiluvchi futbolchiga aylandi.

Ushbu davr mobaynida hujumchi Madrid klubi bilan naqd 14 ta sovringa ega chiqdi. Bular qatoriga ikkita Chempionlar ligasi, uchta La Liga chempionligi, uchta Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati, uchta Ispaniya Superkubogi, bitta Qirol kubogi (Copa del Rey) hamda ikkita UEFA Superkubogi kabi nufuzli musobaqalar kiradi.

Yangi chaqiruv va kelajakdagi sh karrasli imkoniyatlar

Biroq jamoaga Kylian Mbappening kelishi va tarkibdagi raqobatning keskinlashuvi Vinicius Juniorning klubdagi maqomiga qanday taʼsir qilishi mutaxassislar va muxlislarni birdek oʻylantirib qoʻymoqda. Ayni paytda shartnoma borasidagi muzokaralarning choʻzilishi ham mish-mishlarga sabab boʻlmoqda.

Agar futbolchi boshqa chempionatga oʻtishga qaror qilsa, Arsenal uning uchun yangi tarix yaratish va oʻzini boshqa bir grand jamoada sinab koʻrish uchun mukammal variant boʻlishi mumkin. Londonliklar loyihasi va Mikel Arteta qoʻl ostidagi oʻyin uslubi braziliyalik vingerga oʻz salohiyatini yanada kengroq ochib berish imkonini berishi ehtimoldan xoli emas.

Shu bilan birga, Madridda qolib, oʻzining yetakchilik mavqeini butunlay mustahkamlash ham jiddiy sinov hisoblanadi. Real Madrid tarixidan munosib joy olgan Vinicius uchun bu yoʻllarning qaysi biri toʻgʻri chiqishini esa vaqt va futbolchining oʻzi qabul qiladigan yakuniy qaror koʻrsatadi.

Vinicius JuniorReal MadridArsenalKylian MbappeTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endrik Real Madridni tark etishi mumkinEndrik Real Madridni tark etishi mumkinBugun, 12:30"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?Bugun, 12:18Mikel Arteta Vinisius Junior transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiMikel Arteta Vinisius Junior transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 11:52Niderlandiyaning FIFAga nisbatan qat’iy pozitsiyasi: Oqibatlar va savollarNiderlandiyaning FIFAga nisbatan qat’iy pozitsiyasi: Oqibatlar va savollarBugun, 10:07Qatarning FIFAga munosabati: Intriga va pozitsiyaQatarning FIFAga munosabati: Intriga va pozitsiyaBugun, 09:59Mourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiMourino «Fiorentina» bilan o‘yinda «Real»ning 3 xil qiyofasini ko‘rdiBugun, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda