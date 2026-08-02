Vinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki Arsenal
Zamonaviy futbol olamida shunday palla keladiki, unda har qanday yulduz oʻz choʻqqisiga erishgach, bundan keyingi faoliyati borasida oʻta murakkab tanlov qarshisida qoladi. Aynan shunday taqdir sinovi hozirda braziliyalik hujumchi Vinicius Junior boshiga tushib turibdi. 2018-yilda Real Madrid safiga kelib qoʻshilgan yosh iqtidor bugunga kelib dunyoning eng oldi futbolchilaridan biriga aylandi va qirollik klubining soʻnggi yillardagi ulkan gʻalabalarida bosh qahramonlardan biri boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, soʻnggi paytlarda Kylian Mbappe jamoaga kelib qoʻshilgani, shartnomani uzaytirish borasidagi muzokaralar toʻxtab qolgani va Londonning Arsenal klubi unga qiziqish bildirayotgani futbolchini jiddiy chorrahaga olib kelib qoʻydi. Xoʻsh, Vinicius uchun Madridda qolish oqilonaroq qarormi yoki Arsenalga oʻtish uning faoliyatidagi navbatdagi mukammal qadam boʻla oladimi?
Real Madrid safidagi ulkan muvaffaqiyatlar va unutilmas davrVinicius Juniorning Real Madrid tarkibidagi faoliyatiga nazar tashlaydigan boʻlsak, u har qanday futbolchi havas qiladigan deyarli barcha sovrinlarni qoʻlga kiritganini koʻramiz. Ispaniya giganti safiga xomaki iqtidor sifatida kelib qoʻshgan braziliyalik futbolchi asta-sekin jamoaning asosiy yulduziga, eng masʼuliyatli oʻyinlarda taqdirni hal qiluvchi futbolchiga aylandi.
Ushbu davr mobaynida hujumchi Madrid klubi bilan naqd 14 ta sovringa ega chiqdi. Bular qatoriga ikkita Chempionlar ligasi, uchta La Liga chempionligi, uchta Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati, uchta Ispaniya Superkubogi, bitta Qirol kubogi (Copa del Rey) hamda ikkita UEFA Superkubogi kabi nufuzli musobaqalar kiradi.
Yangi chaqiruv va kelajakdagi sh karrasli imkoniyatlarBiroq jamoaga Kylian Mbappening kelishi va tarkibdagi raqobatning keskinlashuvi Vinicius Juniorning klubdagi maqomiga qanday taʼsir qilishi mutaxassislar va muxlislarni birdek oʻylantirib qoʻymoqda. Ayni paytda shartnoma borasidagi muzokaralarning choʻzilishi ham mish-mishlarga sabab boʻlmoqda.
Agar futbolchi boshqa chempionatga oʻtishga qaror qilsa, Arsenal uning uchun yangi tarix yaratish va oʻzini boshqa bir grand jamoada sinab koʻrish uchun mukammal variant boʻlishi mumkin. Londonliklar loyihasi va Mikel Arteta qoʻl ostidagi oʻyin uslubi braziliyalik vingerga oʻz salohiyatini yanada kengroq ochib berish imkonini berishi ehtimoldan xoli emas.
Shu bilan birga, Madridda qolib, oʻzining yetakchilik mavqeini butunlay mustahkamlash ham jiddiy sinov hisoblanadi. Real Madrid tarixidan munosib joy olgan Vinicius uchun bu yoʻllarning qaysi biri toʻgʻri chiqishini esa vaqt va futbolchining oʻzi qabul qiladigan yakuniy qaror koʻrsatadi.
…