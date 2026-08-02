Joze Mourinyo Vinisius Juniorning kelajagiga aniqlik kiritdi
Madridning Real klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyo braziliyalik hujumchi Vinisius Juniorning kelajagi haqidagi soʻnggi mish-mishlarga keskin munosabat bildirdi. Angliyaning Arsenal klubi futbolchining shartnoma muzokaralaridagi tanaffusdan foydalanib qolishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Mourinyo futbolchi tez fursatda Ispaniya poytaxtiga qaytib, jamoa ixtiyoriga qoʻshilishini qatʼiy taʼkidladi.
Madridning Real klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyo braziliyalik hujumchi Vinisius Juniorning transferi va uning jamoadagi kelajagi borasiz soʻnggi mish-mishlarga keskin munosabat bildirdi. Soʻnggi paytlarda Angliya Premer-ligasining Arsenal klubi braziliyalik futbolchining shartnoma muzokaralaridagi tanaffusdan foydalanib qolishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Mavsum oraligʻidagi oʻyinlardan soʻng matbuot bilan muloqot qilgan tajribali mutaxassis bu kabi taxminlarga oʻz nuqtasini qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Vinisiusning amaldagi shartnomasi yakuniga yetib borayotgani va kelishuvni uzaytirish borasidagi muzokaralar toʻxtab qolgani London klubiga umid bagʻishlagan edi. Arsenal rahbariyati futbolchini qoʻlga kiritish uchun hatto anʼanaviy maosh tizimini oʻzgartirishga va yirik moliyaviy shartlarga rozi boʻlishga tayyorligi aytilgandi. Biroq Mourinyo futbolchi tez fursatda Ispaniya poytaxtiga qaytib, jamoa ixtiyoriga qoʻshilishini qatʼiy taʼkidladi.
Madridliklar safidagi tayyorgarlik va yangi futbolchilarMourinyoning soʻzlariga koʻra, jamoaning asosiy tarkibi hali toʻliq yigʻilmagan, chunki qator yetakchi oʻyinchilar Jahon chempionatidan keyingi taʼtilni oʻtkazmoqda. Shunga qaramay, yaqin kunlarda bir qator futbolchilar umumiy guruhga qoʻshilishi kutilmoqda. Klub rasmiy saytiga tayanib maʼlum qilinishicha, dushanba kuni Vini Jr, Brahim Dias hamda Bernardo jamoa qarorgohiga yetib keladi.
Shanba kuni Vorterze stadionida Florentinaga qarshi kechgan oʻyin Joze Mourinyo uchun Madrid klubi boshqaruviga qaytganidan buyon ilk sinov boʻldi. Mazkur uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Dastlab Endrik hamda akademiyaning yosh tarbiyalanuvchisi Aleksis Siriya kiritgan gollar evaziga Real Madrid ikki toʻp farqi bilan oldinga chiqib olgan edi. Biroq italiyaliklar Roberto Pikcholi va Moyze Kenning aniq zarbalari evaziga hisobni tenglashtirishga muvaffaq boʻlishdi.
Murabbiyning oʻyin haqidagi fikrlari va jamoaning holatiOʻyindan keyingi matbuot anjumanida Mourinyo shogirdlarining harakatlarini tahlil qilib, jamoa uchrashuv davomida uch xil qiyofada namoyon boʻlganini taʼkidladi. Uning fikricha, oʻyinning boshlanishi juda yuqori saviyada oʻtgan va madridliklar hisobda yirik farq bilan oldinda borishlari mumkin edi. Ikkinchi boʻlimda esa jismoniy jihatdan ustun boʻlgan Italiya jamoasi bosimi sezila boshlagan.
“Menga hamma narsa yoqdi. Maydonda uch xil Real Madridni koʻrdik: yangi kuchga toʻla, charchagan va oʻta charchagan jamoa,” deya Mourinyoning soʻzlaridan iqtibos keltiradi manba. Mutaxassis ayniqsa oʻyin oxirida charchoqqa qaramay futbolchilar oʻz xarakterini koʻrsatib, maydondagi nazoratni saqlab qolganidan mamnun ekanini yashirmadi.
…