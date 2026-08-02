Joze Mourinyo Vinisius Juniorning kelajagiga aniqlik kiritdi

·40·Sport
Joze Mourinyo Vinisius Juniorning kelajagiga aniqlik kiritdi
Qisqacha

Madridning Real klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyo braziliyalik hujumchi Vinisius Juniorning kelajagi haqidagi soʻnggi mish-mishlarga keskin munosabat bildirdi. Angliyaning Arsenal klubi futbolchining shartnoma muzokaralaridagi tanaffusdan foydalanib qolishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Mourinyo futbolchi tez fursatda Ispaniya poytaxtiga qaytib, jamoa ixtiyoriga qoʻshilishini qatʼiy taʼkidladi.

Madridning Real klubi bosh murabbiyi Joze Mourinyo braziliyalik hujumchi Vinisius Juniorning transferi va uning jamoadagi kelajagi borasiz soʻnggi mish-mishlarga keskin munosabat bildirdi. Soʻnggi paytlarda Angliya Premer-ligasining Arsenal klubi braziliyalik futbolchining shartnoma muzokaralaridagi tanaffusdan foydalanib qolishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Mavsum oraligʻidagi oʻyinlardan soʻng matbuot bilan muloqot qilgan tajribali mutaxassis bu kabi taxminlarga oʻz nuqtasini qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Vinisiusning amaldagi shartnomasi yakuniga yetib borayotgani va kelishuvni uzaytirish borasidagi muzokaralar toʻxtab qolgani London klubiga umid bagʻishlagan edi. Arsenal rahbariyati futbolchini qoʻlga kiritish uchun hatto anʼanaviy maosh tizimini oʻzgartirishga va yirik moliyaviy shartlarga rozi boʻlishga tayyorligi aytilgandi. Biroq Mourinyo futbolchi tez fursatda Ispaniya poytaxtiga qaytib, jamoa ixtiyoriga qoʻshilishini qatʼiy taʼkidladi.

Madridliklar safidagi tayyorgarlik va yangi futbolchilar

Mourinyoning soʻzlariga koʻra, jamoaning asosiy tarkibi hali toʻliq yigʻilmagan, chunki qator yetakchi oʻyinchilar Jahon chempionatidan keyingi taʼtilni oʻtkazmoqda. Shunga qaramay, yaqin kunlarda bir qator futbolchilar umumiy guruhga qoʻshilishi kutilmoqda. Klub rasmiy saytiga tayanib maʼlum qilinishicha, dushanba kuni Vini Jr, Brahim Dias hamda Bernardo jamoa qarorgohiga yetib keladi.

Shanba kuni Vorterze stadionida Florentinaga qarshi kechgan oʻyin Joze Mourinyo uchun Madrid klubi boshqaruviga qaytganidan buyon ilk sinov boʻldi. Mazkur uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Dastlab Endrik hamda akademiyaning yosh tarbiyalanuvchisi Aleksis Siriya kiritgan gollar evaziga Real Madrid ikki toʻp farqi bilan oldinga chiqib olgan edi. Biroq italiyaliklar Roberto Pikcholi va Moyze Kenning aniq zarbalari evaziga hisobni tenglashtirishga muvaffaq boʻlishdi.

Murabbiyning oʻyin haqidagi fikrlari va jamoaning holati

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Mourinyo shogirdlarining harakatlarini tahlil qilib, jamoa uchrashuv davomida uch xil qiyofada namoyon boʻlganini taʼkidladi. Uning fikricha, oʻyinning boshlanishi juda yuqori saviyada oʻtgan va madridliklar hisobda yirik farq bilan oldinda borishlari mumkin edi. Ikkinchi boʻlimda esa jismoniy jihatdan ustun boʻlgan Italiya jamoasi bosimi sezila boshlagan.

“Menga hamma narsa yoqdi. Maydonda uch xil Real Madridni koʻrdik: yangi kuchga toʻla, charchagan va oʻta charchagan jamoa,” deya Mourinyoning soʻzlaridan iqtibos keltiradi manba. Mutaxassis ayniqsa oʻyin oxirida charchoqqa qaramay futbolchilar oʻz xarakterini koʻrsatib, maydondagi nazoratni saqlab qolganidan mamnun ekanini yashirmadi.

Joze MourinoVinisius JuniorReal MadridArsenalTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Arsenal"da yangi yulduz? Xulian Alvares transferi atrofidagi intriga..."Arsenal"da yangi yulduz? Xulian Alvares transferi atrofidagi intriga...Bugun, 13:53Manchester Yunayted Arsenal himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Yunayted Arsenal himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 13:36Vinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki ArsenalVinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki ArsenalBugun, 12:52Endrik Real Madridni tark etishi mumkinEndrik Real Madridni tark etishi mumkinBugun, 12:30"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?Bugun, 12:18Mikel Arteta Vinisius Junior transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiMikel Arteta Vinisius Junior transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda