Manchester Yunayted Arsenal himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·29·Sport
Manchester Yunayted Arsenal himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Qisqacha

Manchester Yunayted jamoasi Arsenal klubi himoyachisi Maylz Lyuis-Skelliga qiziqish bildirmoqda va bu transfer orqali himoya chizigʻidagi chap qanot muammolarini hal etishni maqsad qilgan. The Independent nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, manchesterliklar londonliklarning transfer bozoridagi moliyaviy vaziyatidan foydalanishga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Angliya Premyer-ligasining yetakchi klublaridan biri Manchester Yunayted Londonning Arsenal jamoasi safida harakat qilayotgan yosh iqtidor egasi Maylz Lyuis-Skelliga qiziqish bildirmoqda. The Independent nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, “qizil iblislar” transfer bozoridagi moliyaviy vaziyatdan foydalanib qolish va himoya chizigʻining chap qanotidagi uzoq yillik muammolarni hal etish maqsadida ushbu kutilmagan qadamga qoʻl urishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Old Trafford rahbariyati uchun Nyukasl Yunayted vakili Lyuis Holl ustuvor transfer maqsadi boʻlib qolayotganiga qaramay, klub akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan Lyuis-Skelining imkoniyatlari ham jiddiy ravishda oʻrganilmoqda. Manchesterliklar rahbariyati futbolchining oʻyinlarini uzoq vaqtdan beri kuzatib keladi va London klubi yozgi transfer oynasida yirik xaridlarni amalga oshirishi sababli bu kelishuv qanchalik real ekanini tekshirib koʻrmoqchi.

Arsenal transfer rejalari va moliyaviy bosim

Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa yozgi mavsumda oʻz tarkibini sezilarli darajada kuchaytirishni maqsad qilgan. Xususan, “toʻpchilar” Nyukasl bilan Bruno Gimaraes transferi boʻyicha 77 million funt sterling va qoʻshimcha bonuslar evaziga kelishuvga erishgani xabar qilingandi. Ushbu xarid Mikel Artetaga maydon markazida raqobatbardoshlikni oshirish va ham ichki maydonda, ham Yevropa arenasida muvaffaqiyatli qatnashish imkonini berishi kutilmoqda.

Biroq London klubining xaridlari shu bilan cheklanib qolmayapti. Real Madrid yulduzi Vinisius Juniorning shartnomasi yakuniga yetib borayotgani fonida, Arsenal uni oʻz safiga qoʻshib olish uchun mavjud maoshlar tizimini ham oʻzgartirishga tayyorligi aytilmoqda. Aynan mana shunday yirik transferlar va ulkan moliyaviy xarajatlar klubni baʼzi futbolchilar bilan xayrlashishga yoki ularning taqdirini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin.

Maylz Lyuis-Skelining mavsumdagi roli

Maylz Lyuis-Skelining oʻzi mavsumning soʻnggi haftalarida muhim ahamiyat kasb etib, jamoaning chempionlik unvonini qoʻlga kiritishida oʻz hissasini qoʻshgan edi. Garchi u mavsum boshida doimiy oʻyin amaliyotiga ega boʻlishda biroz qiynalgan boʻlsa-da, murabbiylar shtabining ishonchini oqlashga erishdi. Futbolchi ham himoyaning chap qanotida, ham markaziy yarim himoyada samarali harakat qila olishi bilan ajralib turadi.

Bosh murabbiy Mikel Arteta avvalroq yosh futbolchining imkoniyatlari haqida fikr bildirar ekan, unga nisbatan talabchan boʻlganini taʼkidlagandi. Fulxem qarshisidagi oʻyindan soʻng Arteta shogirdining salohiyatini biroz kechroq toʻlaqonli ochib bergan boʻlishi mumkinligini tan olib, bunday yoshdagi futbolchini muhim bahslarda maydonga tushirish maʼlum bir tavakkalni talab qilishini, biroq Lyuis-Skelining tayyor ekaniga ishonganini qoʻshimcha qilgan.

Manchester UnitedArsenalMyuTransferAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Arsenal"da yangi yulduz? Xulian Alvares transferi atrofidagi intriga..."Arsenal"da yangi yulduz? Xulian Alvares transferi atrofidagi intriga...Bugun, 13:53Joze Mourinyo Vinisius Juniorning kelajagiga aniqlik kiritdiJoze Mourinyo Vinisius Juniorning kelajagiga aniqlik kiritdiBugun, 13:33Vinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki ArsenalVinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki ArsenalBugun, 12:52Endrik Real Madridni tark etishi mumkinEndrik Real Madridni tark etishi mumkinBugun, 12:30"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?Bugun, 12:18Mikel Arteta Vinisius Junior transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiMikel Arteta Vinisius Junior transferi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda