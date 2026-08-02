Manchester Yunayted Arsenal himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Manchester Yunayted jamoasi Arsenal klubi himoyachisi Maylz Lyuis-Skelliga qiziqish bildirmoqda va bu transfer orqali himoya chizigʻidagi chap qanot muammolarini hal etishni maqsad qilgan. The Independent nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, manchesterliklar londonliklarning transfer bozoridagi moliyaviy vaziyatidan foydalanishga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Angliya Premyer-ligasining yetakchi klublaridan biri Manchester Yunayted Londonning Arsenal jamoasi safida harakat qilayotgan yosh iqtidor egasi Maylz Lyuis-Skelliga qiziqish bildirmoqda. The Independent nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, “qizil iblislar” transfer bozoridagi moliyaviy vaziyatdan foydalanib qolish va himoya chizigʻining chap qanotidagi uzoq yillik muammolarni hal etish maqsadida ushbu kutilmagan qadamga qoʻl urishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kunda Old Trafford rahbariyati uchun Nyukasl Yunayted vakili Lyuis Holl ustuvor transfer maqsadi boʻlib qolayotganiga qaramay, klub akademiyasi tarbiyalanuvchisi boʻlgan Lyuis-Skelining imkoniyatlari ham jiddiy ravishda oʻrganilmoqda. Manchesterliklar rahbariyati futbolchining oʻyinlarini uzoq vaqtdan beri kuzatib keladi va London klubi yozgi transfer oynasida yirik xaridlarni amalga oshirishi sababli bu kelishuv qanchalik real ekanini tekshirib koʻrmoqchi.
Arsenal transfer rejalari va moliyaviy bosimMikel Arteta boshchiligidagi jamoa yozgi mavsumda oʻz tarkibini sezilarli darajada kuchaytirishni maqsad qilgan. Xususan, “toʻpchilar” Nyukasl bilan Bruno Gimaraes transferi boʻyicha 77 million funt sterling va qoʻshimcha bonuslar evaziga kelishuvga erishgani xabar qilingandi. Ushbu xarid Mikel Artetaga maydon markazida raqobatbardoshlikni oshirish va ham ichki maydonda, ham Yevropa arenasida muvaffaqiyatli qatnashish imkonini berishi kutilmoqda.
Biroq London klubining xaridlari shu bilan cheklanib qolmayapti. Real Madrid yulduzi Vinisius Juniorning shartnomasi yakuniga yetib borayotgani fonida, Arsenal uni oʻz safiga qoʻshib olish uchun mavjud maoshlar tizimini ham oʻzgartirishga tayyorligi aytilmoqda. Aynan mana shunday yirik transferlar va ulkan moliyaviy xarajatlar klubni baʼzi futbolchilar bilan xayrlashishga yoki ularning taqdirini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin.
Maylz Lyuis-Skelining mavsumdagi roliMaylz Lyuis-Skelining oʻzi mavsumning soʻnggi haftalarida muhim ahamiyat kasb etib, jamoaning chempionlik unvonini qoʻlga kiritishida oʻz hissasini qoʻshgan edi. Garchi u mavsum boshida doimiy oʻyin amaliyotiga ega boʻlishda biroz qiynalgan boʻlsa-da, murabbiylar shtabining ishonchini oqlashga erishdi. Futbolchi ham himoyaning chap qanotida, ham markaziy yarim himoyada samarali harakat qila olishi bilan ajralib turadi.
Bosh murabbiy Mikel Arteta avvalroq yosh futbolchining imkoniyatlari haqida fikr bildirar ekan, unga nisbatan talabchan boʻlganini taʼkidlagandi. Fulxem qarshisidagi oʻyindan soʻng Arteta shogirdining salohiyatini biroz kechroq toʻlaqonli ochib bergan boʻlishi mumkinligini tan olib, bunday yoshdagi futbolchini muhim bahslarda maydonga tushirish maʼlum bir tavakkalni talab qilishini, biroq Lyuis-Skelining tayyor ekaniga ishonganini qoʻshimcha qilgan.
…