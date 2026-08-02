Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?
Moskvadagi Kudrin maydonida joylashgan «Balzi Rossi» restoranida general Aleksandr Chaykoning tug‘ilgan kuni nishonlanayotgan vaqtda kuchli portlash sodir bo‘ldi. Tergov organlari tomonidan terrorchilik akti sifatida qayd etilgan mazkur hodisa oqibatida 3 kishi halok bo‘ldi va 21 kishi jarohatlandi. Dastlab gaz qurilmasidagi chaqin sabab qilib ko‘rsatilgan bo‘lsa-kеyin ayol shaxs olib kirishga uringan qo‘lbola metall sharli bomba portlatilgani ma'lum bo‘ldi.
«Balzi Rossi» restoranida banket paytida kuchli portlash ro‘y berdi. Tergov organlari hodisani terrorchilik akti sifatida qayd etdi. Bu voqea ortida qanday sirlar bor?
Moskvadagi «Balzi Rossi» restoranida ro‘y bergan portlash nafaqat shahar aholisini, balki butun Rossiyani larzaga keltirdi. Portlash oqibatida halok bo‘lganlar va ko‘plab jabrlanganlar bor — voqeaning intrigasi maqola oxirida!
Nima sodir bo‘ldi?
Portlash 1 avgust kuni Kudrin maydonidagi «Balzi Rossi» restoranida banket paytida ro‘y berdi.
Restoran u paytda yopiq bo‘lib, 50 kishilik ziyofat uchun band qilingan edi.
Guvohlar general Aleksandr Chaykoning tug‘ilgan kuni nishonlanayotganini aytmoqda.
Sabab va tafsilotlar
Dastlab gaz qurilmasidagi chaqin sabab deb aytildi, ammo keyin qo‘lbola bomba portlatilgani ma’lum bo‘ldi.
Ayol shaxs bombani sovg‘a qutisi sifatida olib kirishga uringan, qo‘riqchi uni to‘xtatgan paytda portlash bo‘lgan.
3 kishi halok bo‘ldi, 21 kishi jarohatlangan.
Portlash «qattiq qo‘riqlangan» ziyofatda metall sharli bomba yordamida amalga oshirilgan.
Ta’qib va taxminlar
Teraktning asosiy nishoni – Rossiya Harbiy-kosmik kuchlari boshlig‘i, general Aleksandr Chayko bo‘lgani taxmin qilinmoqda.
Chayko 2026 yil may oyida yangi lavozimga tayinlangan, ushbu banket ham tug‘ilgan kuni, ham tayinlov munosabati bilan tashkil etilgan.
Hodisa bo‘yicha terrorchilik moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
VCHK-OGPU va boshqa manbalar ziyofatda yuqori martabali amaldorlar bo‘lganini ta’kidladi.
Qo‘shimcha ma’lumotlar
«Portlashdan so‘ng Kudrin maydonida harakat to‘xtatildi, Tungi velosport festivali boshqa kunga ko‘chirildi.»
Moskvadagi bu voqea haqida qanday fikrdasiz? Intrigali tafsilotlar haqida izoh qoldiring va maqolani do‘stlaringizga, yaqinlaringizga Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…