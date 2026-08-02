Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?

·53·Dunyo
Moskvada katta portlash: generalning tug‘ilgan kunida nima sodir bo‘ldi?
Qisqacha

Moskvadagi Kudrin maydonida joylashgan «Balzi Rossi» restoranida general Aleksandr Chaykoning tug‘ilgan kuni nishonlanayotgan vaqtda kuchli portlash sodir bo‘ldi. Tergov organlari tomonidan terrorchilik akti sifatida qayd etilgan mazkur hodisa oqibatida 3 kishi halok bo‘ldi va 21 kishi jarohatlandi. Dastlab gaz qurilmasidagi chaqin sabab qilib ko‘rsatilgan bo‘lsa-kеyin ayol shaxs olib kirishga uringan qo‘lbola metall sharli bomba portlatilgani ma'lum bo‘ldi.

«Balzi Rossi» restoranida banket paytida kuchli portlash ro‘y berdi. Tergov organlari hodisani terrorchilik akti sifatida qayd etdi. Bu voqea ortida qanday sirlar bor?

Moskvadagi «Balzi Rossi» restoranida ro‘y bergan portlash nafaqat shahar aholisini, balki butun Rossiyani larzaga keltirdi. Portlash oqibatida halok bo‘lganlar va ko‘plab jabrlanganlar bor — voqeaning intrigasi maqola oxirida!

Nima sodir bo‘ldi?

  • Portlash 1 avgust kuni Kudrin maydonidagi «Balzi Rossi» restoranida banket paytida ro‘y berdi.

  • Restoran u paytda yopiq bo‘lib, 50 kishilik ziyofat uchun band qilingan edi.

  • Guvohlar general Aleksandr Chaykoning tug‘ilgan kuni nishonlanayotganini aytmoqda.

Sabab va tafsilotlar

  • Dastlab gaz qurilmasidagi chaqin sabab deb aytildi, ammo keyin qo‘lbola bomba portlatilgani ma’lum bo‘ldi.

  • Ayol shaxs bombani sovg‘a qutisi sifatida olib kirishga uringan, qo‘riqchi uni to‘xtatgan paytda portlash bo‘lgan.

  • 3 kishi halok bo‘ldi, 21 kishi jarohatlangan.

  • Portlash «qattiq qo‘riqlangan» ziyofatda metall sharli bomba yordamida amalga oshirilgan.

Ta’qib va taxminlar

  • Teraktning asosiy nishoni – Rossiya Harbiy-kosmik kuchlari boshlig‘i, general Aleksandr Chayko bo‘lgani taxmin qilinmoqda.

  • Chayko 2026 yil may oyida yangi lavozimga tayinlangan, ushbu banket ham tug‘ilgan kuni, ham tayinlov munosabati bilan tashkil etilgan.

  • Hodisa bo‘yicha terrorchilik moddasi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

  • VCHK-OGPU va boshqa manbalar ziyofatda yuqori martabali amaldorlar bo‘lganini ta’kidladi.

Qo‘shimcha ma’lumotlar

«Portlashdan so‘ng Kudrin maydonida harakat to‘xtatildi, Tungi velosport festivali boshqa kunga ko‘chirildi.»

Moskvadagi bu voqea haqida qanday fikrdasiz? Intrigali tafsilotlar haqida izoh qoldiring va maqolani do‘stlaringizga, yaqinlaringizga Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdiAvstraliyada 150 yil avval olingan kitob yana kutubxonaga qaytdiBugun, 12:55Marokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqdaMarokashlik futbolchi qizning fojiali o‘limi: migratsiya inqirozi davom etmoqdaBugun, 12:08AQSHning Aydaho shtatidagi otishma: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borAQSHning Aydaho shtatidagi otishma: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borBugun, 11:58Ko‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldiKo‘k bo‘yoqqa bo‘yalgan tipratikan bir haftalik kurashdan so‘ng nobud bo‘ldiBugun, 10:21Moskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borMoskvadagi restoranda kuchli portlash: halok bo‘lganlar va jarohatlanganlar borBugun, 10:21«Napoli» 100 yoshda: Neapolni qamragan ulkan bayram tafsilotlari...«Napoli» 100 yoshda: Neapolni qamragan ulkan bayram tafsilotlari...Bugun, 09:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda