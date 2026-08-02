Steam statistikasida tarixiy oʻzgarishlar kuzatildi
Valve kompaniyasining 2026-yil iyul oyi uchun eʼlon qilgan Steam statistikasi oʻyinchi kompyuterlari bozorida xotira sigʻimlari va protsessorlar yadrolari boʻyicha uzoq yillik ustuvorliklar oʻzgarganini koʻrsatdi. Grafik chiplar bozorida 72,77 foiz ulush bilan NVIDIA kompaniyasi mutlaq ustunligini saqlab qolayotgan boʻlsa-da, GeForce RTX 3060 koʻrsatkichlari asta-sekin pasayib, GeForce RTX 5060 seriyasining ulushi jadal oʻsib bormoqda.
Valve kompaniyasi tomonidan eʼlon qilingan 2026-yil iyul oyi uchun Steam platformasining oylik statistikasi oʻyinchi kompyuterlari bozorida tub burilishlar yuz berganini koʻrsatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi oylarda kompyuter jihozlari bozorida xotira sigʻimlari va protsessorlar yadrolari soni boʻyicha uzoq yillik ustuvorliklar oʻzgardi. Mazkur oʻzgarishlar oʻyinchilarning yangi avlod oʻyinlari talablariga moslashib, oʻz tizimlarini faol ravishda yangilayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Grafik chiplar bozorida NVIDIA kompaniyasi oʻzining mutlaq ustunligini saqlab qolmoqda. Unga tegishli videokartalar platformadagi barcha tizimlarning 72,77 foizini tashkil etadi. Shuningdek, AMD ulushi 18,74 foizni, Intel koʻrsatkichi esa 8,08 foizni tashkil etgan. Eng ommabop grafik tezlatkich maqomini hozircha GeForce RTX 3060 saqlab qolayotgan boʻlsa-da, uning koʻrsatkichlari asta-sekin pasayib bormoqda.
Yangi avlod videokartalari va xotira sigʻimidagi rekordBozorda yangi turdagi videokartalar, xususan, GeForce RTX 5060 seriyasining ulushi jadal oʻsib borayotgani kuzatilmoqda. Jumladan, GeForce RTX 5060 modeli 2,85 foizga, RTX 5060 Ti esa 2,26 foizga yetdi. RTX 5070 esa beshinchi seriyadagi eng ommabop kartaga aylanib, 0,53 foizlik oʻsishni qayd etdi.
Biroq eng muhim tarixiy voqea videochotira sigʻimiga toʻgʻri keladi. Maʼlumotlarga koʻra, 16 GB xotiraga ega videokartalar ilk bor 8 GB li modellardan oʻzib ketdi. Hozirda 16 GB sigʻimli qurilmalar Steam foydalanuvchilari orasida 25,9 foiz ulush bilan yetakchilik qilmoqda, 8 GB li modellarning ulushi esa 25,32 foizgacha pasaygan. Shuningdek, 12 GB va 24 GB li VRAM ega kartalar ham oʻz ulushini kengaytirmoqda.
Protsessorlar va operatsion tizimlardagi yangi tendensiyalarHisobot davrida apparat taʼminotining boshqa qismlarida ham sezilarli oʻzgarishlar yuz berdi. Ilk bor sakkiz yadroli CPUʼlar oʻyinchilar orasida eng ommabop variantga aylandi va barcha tizimlarning 27,85 foizini egalladi. Avvalgi yetakchi boʻlgan olti yadroli protsessorlar esa 27,52 foiz koʻrsatkich bilan ikkinchi oʻringa tushdi.
Operativ xotira (OЗУ) borasida 16 GB hajm 40,97 foiz bilan asosiy standart boʻlib qolayotgan boʻlsa-da, 32 GB li tizimlar ulushi ham jadal oʻsib, 36,93 foizga yetdi. Operatsion tizimlar segmentida esa Windows 11 oʻsishda davom etib, 70,26 foiz natijani qayd etdi. Windows 10 ulushi 23,3 foizgacha kamaygan boʻlsa, Linux 4,01 foiz, macOS esa 2,32 foiz foydalanuvchini tashkil etdi.
…