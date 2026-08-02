Steam statistikasida tarixiy oʻzgarishlar kuzatildi

·26·Texno
Steam statistikasida tarixiy oʻzgarishlar kuzatildi
Qisqacha

Valve kompaniyasining 2026-yil iyul oyi uchun eʼlon qilgan Steam statistikasi oʻyinchi kompyuterlari bozorida xotira sigʻimlari va protsessorlar yadrolari boʻyicha uzoq yillik ustuvorliklar oʻzgarganini koʻrsatdi. Grafik chiplar bozorida 72,77 foiz ulush bilan NVIDIA kompaniyasi mutlaq ustunligini saqlab qolayotgan boʻlsa-da, GeForce RTX 3060 koʻrsatkichlari asta-sekin pasayib, GeForce RTX 5060 seriyasining ulushi jadal oʻsib bormoqda.

Valve kompaniyasi tomonidan eʼlon qilingan 2026-yil iyul oyi uchun Steam platformasining oylik statistikasi oʻyinchi kompyuterlari bozorida tub burilishlar yuz berganini koʻrsatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi oylarda kompyuter jihozlari bozorida xotira sigʻimlari va protsessorlar yadrolari soni boʻyicha uzoq yillik ustuvorliklar oʻzgardi. Mazkur oʻzgarishlar oʻyinchilarning yangi avlod oʻyinlari talablariga moslashib, oʻz tizimlarini faol ravishda yangilayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Grafik chiplar bozorida NVIDIA kompaniyasi oʻzining mutlaq ustunligini saqlab qolmoqda. Unga tegishli videokartalar platformadagi barcha tizimlarning 72,77 foizini tashkil etadi. Shuningdek, AMD ulushi 18,74 foizni, Intel koʻrsatkichi esa 8,08 foizni tashkil etgan. Eng ommabop grafik tezlatkich maqomini hozircha GeForce RTX 3060 saqlab qolayotgan boʻlsa-da, uning koʻrsatkichlari asta-sekin pasayib bormoqda.

Yangi avlod videokartalari va xotira sigʻimidagi rekord

Bozorda yangi turdagi videokartalar, xususan, GeForce RTX 5060 seriyasining ulushi jadal oʻsib borayotgani kuzatilmoqda. Jumladan, GeForce RTX 5060 modeli 2,85 foizga, RTX 5060 Ti esa 2,26 foizga yetdi. RTX 5070 esa beshinchi seriyadagi eng ommabop kartaga aylanib, 0,53 foizlik oʻsishni qayd etdi.

Biroq eng muhim tarixiy voqea videochotira sigʻimiga toʻgʻri keladi. Maʼlumotlarga koʻra, 16 GB xotiraga ega videokartalar ilk bor 8 GB li modellardan oʻzib ketdi. Hozirda 16 GB sigʻimli qurilmalar Steam foydalanuvchilari orasida 25,9 foiz ulush bilan yetakchilik qilmoqda, 8 GB li modellarning ulushi esa 25,32 foizgacha pasaygan. Shuningdek, 12 GB va 24 GB li VRAM ega kartalar ham oʻz ulushini kengaytirmoqda.

Protsessorlar va operatsion tizimlardagi yangi tendensiyalar

Hisobot davrida apparat taʼminotining boshqa qismlarida ham sezilarli oʻzgarishlar yuz berdi. Ilk bor sakkiz yadroli CPUʼlar oʻyinchilar orasida eng ommabop variantga aylandi va barcha tizimlarning 27,85 foizini egalladi. Avvalgi yetakchi boʻlgan olti yadroli protsessorlar esa 27,52 foiz koʻrsatkich bilan ikkinchi oʻringa tushdi.

Operativ xotira (OЗУ) borasida 16 GB hajm 40,97 foiz bilan asosiy standart boʻlib qolayotgan boʻlsa-da, 32 GB li tizimlar ulushi ham jadal oʻsib, 36,93 foizga yetdi. Operatsion tizimlar segmentida esa Windows 11 oʻsishda davom etib, 70,26 foiz natijani qayd etdi. Windows 10 ulushi 23,3 foizgacha kamaygan boʻlsa, Linux 4,01 foiz, macOS esa 2,32 foiz foydalanuvchini tashkil etdi.

SteamVideokartaProtsessorNVIDIAWindows 11
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiXitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiBugun, 14:21SpaceX 2026-yilda Falcon raketalarining 90-chi parvozini amalga oshirdiSpaceX 2026-yilda Falcon raketalarining 90-chi parvozini amalga oshirdiBugun, 13:57Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdiBugun, 12:27Hisense toʻrt yillik tanaffusdan keyin ikki ekranli E-Ink smartfonini taqdim etdiHisense toʻrt yillik tanaffusdan keyin ikki ekranli E-Ink smartfonini taqdim etdiBugun, 11:26Boeing 737 MAX 7 va MAX 737 MAX 10 sinovlarini yakunladiBoeing 737 MAX 7 va MAX 737 MAX 10 sinovlarini yakunladiBugun, 09:54Honor Play11 Pro: 7000 mAch batareya va 1,5K ekran bilan taqdim etildiHonor Play11 Pro: 7000 mAch batareya va 1,5K ekran bilan taqdim etildiBugun, 06:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi