SpaceX 2026-yilda Falcon raketalarining 90-chi parvozini amalga oshirdi

·25·Texno
SpaceX 2026-yilda Falcon raketalarining 90-chi parvozini amalga oshirdi
Qisqacha

Ilon Mask asos solgan SpaceX korxonasi 2026-yil boshidan beri Falcon oilasiga mansub raketalarning 90-sonli muvaffaqiyatli parvozini amalga oshirdi. Kalifornia shtatidagi Vandenberg kosmik kuchlar bazasidan uchirilgan Falcon 9 raketa-tashuvchisi pastki yeratki orbitaga yana 24 ta Starlink sun'iy yo'ldoshini muvaffaqiyatli chiqardi. Mazkur parvoz paytida raketaning B1081 raqamli birinchi bosqichi o'zining rekord darajadagi 26-chi marotaba qo'llanilishini amalga oshirdi.

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi kosmik texnologiyalar sohasidagi yetakchiligini yana bir bor yaqqol namoyish etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, korxona 2026-yil boshidan beri Falcon oilasiga mansub raketalarning 90-sonli muvaffaqiyatli parvozini amalga oshirdi. Ushbu ko‘rsatkich hozircha dunyodagi birorta boshqa kosmik agentlik yoki xususiy kompaniya tomonidan takrorlanmagan noyob natija hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Navbatdagi muvaffaqiyatli missiya doirasida Falcon 9 raketa-tashuvchisi Kaliforniyadagi Vandenberg kosmik kuchlar bazasidan fazoga ko‘tarildi. Parvoz natijasida pastki yeratki orbitaga yana 24 ta Starlink sunʼiy yo‘ldoshi muvaffaqiyatli ravishda chiqarildi. Mutaxassislarning tasdiqlashicha, barcha apparatlar belgilangan orbitada o‘z ishini boshlash uchun to‘liq shay holatga keltirilgan.

Takroriy foydalanish texnologiyasining yangi cho‘qqisi

Mazkur parvoz nafaqat sonlar, balki texnologik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Raketaning B1081 raqamli birinchi bosqichi o‘zining rekord darajadagi — naq 26-chi marotaba qo‘llanilishi bo‘ldi. Bu esa aerokosmik sanoatda xarajatlarni keskin kamaytirish va parvozlar chastotasini oshirish imkonini beruvchi qayta foydalanish konsepsiyasining naqadar samarali ekanini ko‘rsatadi.

Birinchi bosqich ajralib chiqqach, Tinch okeanidagi «Of Course I Still Love You» deb nomlangan avtonom dengiz platformasiga muvaffaqiyatli qo‘ndi. Ushbu murakkab muhandislik amaliyoti SpaceX kompaniyasining o‘ziga xos tashrif qog‘oziga aylangan bo‘lib, har safar muvaffaqiyatli yakunlanishi tizimning ishonchliligini yana bir bor isbotlaydi.

Jadal sur’atlar va kelajak rejalari

Statistik maʼlumotlarga ko‘ra, 2026 yilning dastlabki yetti oyi davomida amalga oshirilgan 90 ta parvozning 89 tasi ishonchli Falcon 9 raketalari hissasiga to‘g‘ri kelgan. Shuningdek, ushbu davrda bitta og‘ir sintdagi Falcon Heavy raketasining parvozi ham muvaffaqiyatli bajarilgan. Bunday jadal sur’at kompaniyaga global internet tarmog‘ini kengaytirish va boshqa tijorat buyurtmalarini o‘z vaqtida bajarish imkonini bermoqda.

Hozirgi kunda SpaceX kosmik parvozlar bozorida mutlaq monopoliyaga yaqin mavqega ega bo‘lib turibdi. Kompaniyaning raketalarni ketma-ket va qisqa muddatlarda qayta uchirishi butun dunyo bo‘ylab kosmosga chiqish tannarxini tubdan o‘zgartirib yubordi va boshqa davlatlar hamda xususiy kompaniyalarni bu yo‘nalishda faolroq harakat qilishga majbur qilmoqda.

SpaceXFalcon 9StarlinkIlon MaskKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiXitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandiBugun, 14:21Steam statistikasida tarixiy oʻzgarishlar kuzatildiSteam statistikasida tarixiy oʻzgarishlar kuzatildiBugun, 13:28Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdiBugun, 12:27Hisense toʻrt yillik tanaffusdan keyin ikki ekranli E-Ink smartfonini taqdim etdiHisense toʻrt yillik tanaffusdan keyin ikki ekranli E-Ink smartfonini taqdim etdiBugun, 11:26Boeing 737 MAX 7 va MAX 737 MAX 10 sinovlarini yakunladiBoeing 737 MAX 7 va MAX 737 MAX 10 sinovlarini yakunladiBugun, 09:54Honor Play11 Pro: 7000 mAch batareya va 1,5K ekran bilan taqdim etildiHonor Play11 Pro: 7000 mAch batareya va 1,5K ekran bilan taqdim etildiBugun, 06:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi