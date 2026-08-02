SpaceX 2026-yilda Falcon raketalarining 90-chi parvozini amalga oshirdi
Ilon Mask asos solgan SpaceX korxonasi 2026-yil boshidan beri Falcon oilasiga mansub raketalarning 90-sonli muvaffaqiyatli parvozini amalga oshirdi. Kalifornia shtatidagi Vandenberg kosmik kuchlar bazasidan uchirilgan Falcon 9 raketa-tashuvchisi pastki yeratki orbitaga yana 24 ta Starlink sun'iy yo'ldoshini muvaffaqiyatli chiqardi. Mazkur parvoz paytida raketaning B1081 raqamli birinchi bosqichi o'zining rekord darajadagi 26-chi marotaba qo'llanilishini amalga oshirdi.
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi kosmik texnologiyalar sohasidagi yetakchiligini yana bir bor yaqqol namoyish etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, korxona 2026-yil boshidan beri Falcon oilasiga mansub raketalarning 90-sonli muvaffaqiyatli parvozini amalga oshirdi. Ushbu ko‘rsatkich hozircha dunyodagi birorta boshqa kosmik agentlik yoki xususiy kompaniya tomonidan takrorlanmagan noyob natija hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Navbatdagi muvaffaqiyatli missiya doirasida Falcon 9 raketa-tashuvchisi Kaliforniyadagi Vandenberg kosmik kuchlar bazasidan fazoga ko‘tarildi. Parvoz natijasida pastki yeratki orbitaga yana 24 ta Starlink sunʼiy yo‘ldoshi muvaffaqiyatli ravishda chiqarildi. Mutaxassislarning tasdiqlashicha, barcha apparatlar belgilangan orbitada o‘z ishini boshlash uchun to‘liq shay holatga keltirilgan.
Takroriy foydalanish texnologiyasining yangi cho‘qqisiMazkur parvoz nafaqat sonlar, balki texnologik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Raketaning B1081 raqamli birinchi bosqichi o‘zining rekord darajadagi — naq 26-chi marotaba qo‘llanilishi bo‘ldi. Bu esa aerokosmik sanoatda xarajatlarni keskin kamaytirish va parvozlar chastotasini oshirish imkonini beruvchi qayta foydalanish konsepsiyasining naqadar samarali ekanini ko‘rsatadi.
Birinchi bosqich ajralib chiqqach, Tinch okeanidagi «Of Course I Still Love You» deb nomlangan avtonom dengiz platformasiga muvaffaqiyatli qo‘ndi. Ushbu murakkab muhandislik amaliyoti SpaceX kompaniyasining o‘ziga xos tashrif qog‘oziga aylangan bo‘lib, har safar muvaffaqiyatli yakunlanishi tizimning ishonchliligini yana bir bor isbotlaydi.
Jadal sur’atlar va kelajak rejalariStatistik maʼlumotlarga ko‘ra, 2026 yilning dastlabki yetti oyi davomida amalga oshirilgan 90 ta parvozning 89 tasi ishonchli Falcon 9 raketalari hissasiga to‘g‘ri kelgan. Shuningdek, ushbu davrda bitta og‘ir sintdagi Falcon Heavy raketasining parvozi ham muvaffaqiyatli bajarilgan. Bunday jadal sur’at kompaniyaga global internet tarmog‘ini kengaytirish va boshqa tijorat buyurtmalarini o‘z vaqtida bajarish imkonini bermoqda.
Hozirgi kunda SpaceX kosmik parvozlar bozorida mutlaq monopoliyaga yaqin mavqega ega bo‘lib turibdi. Kompaniyaning raketalarni ketma-ket va qisqa muddatlarda qayta uchirishi butun dunyo bo‘ylab kosmosga chiqish tannarxini tubdan o‘zgartirib yubordi va boshqa davlatlar hamda xususiy kompaniyalarni bu yo‘nalishda faolroq harakat qilishga majbur qilmoqda.
…