Josko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiy

·0·Sport
Josko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiy

Goal.com xabar berishicha, Manchester Siti himoyachisi Josko Gvardiol yangi bosh murabbiy Enso Mareskani Pep Gvardiolaning oʻrnini egallash uchun «mukammal» nomzod deb atadi. Afsonaviy kataloniyalik mutaxassis Etihad stadionidagi oʻn yillik faoliyatidan soʻng klubni tark etgach, uning oʻrniga kelgan italiyalik murabbiy oldida ulkan mas’uliyat turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Pep Gvardiolaning yorqin davridan keyin boshlangan yangi davrda Enso Mareska yozda bosh murabbiy lavozimini egalladi. Jamoaning mashgʻulotlardagi ilk taassurotlari futbolchilar yangi tayinlovni toʻliq qoʻllab-quvvatlayotganini koʻrsatmoqda.

Yangi taktik yondashuv va moslashish jarayoni

Xorvatiyalik futbolchi klub rahbariyatining qaroriga toʻliq ishontirganini ta’kidlab, murabbiyning oʻziga xos sifatlariga toʻxtaldi. Josko Gvardiolning soʻzlariga koʻra, Enso bu lavozimga bekorga tanlanmagan va uning oʻziga xos yangi gʻoyalari mavjud.

«Talablar darajasi juda yuqori va Enso bu lavozimga sabab bilan tanlandi. Oʻylaymanki, u sifatli mutaxassis, yangi gʻoyalarga ega, shuningdek, oʻyin uslubi va taktikada nima qilishimiz kerakligini koʻrishimiz lozim. Oʻylaymanki, u mukammal nomzod, ammo buning uchun albatta vaqt kerak boʻladi», — dedi himoyachi.

Shunga qaramay, xorvatiyalik futbolchi oldindagi vazifaning qiyinligini real baholadi. Jamoa boshqa taktik yondashuvga tezda moslashishi kerakligini tan olib, hozircha tarkib Jahon chempionatidan keyingi ta’tillar sababli biroz toʻliq emasligini, biroq taktik poydevorlar aynan hozir qoʻyilayotganini ta’kidladi.

Enso Mareskaning oʻziga xos qarashlari

Ma’lumki, Enso Mareska 2022/23-yilgi mavsumda uch sovrinni qoʻlga kiritgan jamoada Pep Gvardiolaning yordamchisi boʻlib ishlagan. Shunga qaramay, 46 yoshli mutaxassis oʻz ustozining shunchaki nusxasiga aylanish niyati yoʻqligini darhol ma’lum qildi.

U Etihad stadionida shunchaki mavjud holatni saqlab qolish emas, balki oʻz falsafasini joriy etishga qat’iy qaror qilgan. Rasmiy tanishtiruv marosimida Mareska bu borada shunday degandi: «Ba’zi oʻxshash tushunchalar boʻlishi mumkin, ammo har bir murabbiy farq qiladi. Boshqa murabbiylarning ishini shunchaki nusxalab boʻlmaydi deb oʻylayman, bu qiyin. Men futbolni bir xil koʻrmayman va shuning uchun nusxalashga ishonmayman».

Gvardiolning fikricha, murabbiyni oʻzgartirish oson kechmaydigan yangi jarayon boʻlib, futbolchilarning asosiy vazifasi mavsum boshlanguniga qadar yangi bosh murabbiyga imkon qadar tezroq moslashish va uning koʻrsatmalarini bajarishdan iborat.

Manchester SitiJosko GvardiolEnso MareskaPep GvardiolaAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildiHansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildiBugun, 14:10"Arsenal"da yangi yulduz? Xulian Alvares transferi atrofidagi intriga..."Arsenal"da yangi yulduz? Xulian Alvares transferi atrofidagi intriga...Bugun, 13:53Manchester Yunayted Arsenal himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Yunayted Arsenal himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 13:36Joze Mourinyo Vinisius Juniorning kelajagiga aniqlik kiritdiJoze Mourinyo Vinisius Juniorning kelajagiga aniqlik kiritdiBugun, 13:33Vinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki ArsenalVinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki ArsenalBugun, 12:52Endrik Real Madridni tark etishi mumkinEndrik Real Madridni tark etishi mumkinBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda