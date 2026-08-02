Josko Gvardiol: Enso Mareska Manchester Siti uchun mukammal murabbiy
Goal.com xabar berishicha, Manchester Siti himoyachisi Josko Gvardiol yangi bosh murabbiy Enso Mareskani Pep Gvardiolaning oʻrnini egallash uchun «mukammal» nomzod deb atadi. Afsonaviy kataloniyalik mutaxassis Etihad stadionidagi oʻn yillik faoliyatidan soʻng klubni tark etgach, uning oʻrniga kelgan italiyalik murabbiy oldida ulkan mas’uliyat turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Pep Gvardiolaning yorqin davridan keyin boshlangan yangi davrda Enso Mareska yozda bosh murabbiy lavozimini egalladi. Jamoaning mashgʻulotlardagi ilk taassurotlari futbolchilar yangi tayinlovni toʻliq qoʻllab-quvvatlayotganini koʻrsatmoqda.
Yangi taktik yondashuv va moslashish jarayoniXorvatiyalik futbolchi klub rahbariyatining qaroriga toʻliq ishontirganini ta’kidlab, murabbiyning oʻziga xos sifatlariga toʻxtaldi. Josko Gvardiolning soʻzlariga koʻra, Enso bu lavozimga bekorga tanlanmagan va uning oʻziga xos yangi gʻoyalari mavjud.
«Talablar darajasi juda yuqori va Enso bu lavozimga sabab bilan tanlandi. Oʻylaymanki, u sifatli mutaxassis, yangi gʻoyalarga ega, shuningdek, oʻyin uslubi va taktikada nima qilishimiz kerakligini koʻrishimiz lozim. Oʻylaymanki, u mukammal nomzod, ammo buning uchun albatta vaqt kerak boʻladi», — dedi himoyachi.
Shunga qaramay, xorvatiyalik futbolchi oldindagi vazifaning qiyinligini real baholadi. Jamoa boshqa taktik yondashuvga tezda moslashishi kerakligini tan olib, hozircha tarkib Jahon chempionatidan keyingi ta’tillar sababli biroz toʻliq emasligini, biroq taktik poydevorlar aynan hozir qoʻyilayotganini ta’kidladi.
Enso Mareskaning oʻziga xos qarashlariMa’lumki, Enso Mareska 2022/23-yilgi mavsumda uch sovrinni qoʻlga kiritgan jamoada Pep Gvardiolaning yordamchisi boʻlib ishlagan. Shunga qaramay, 46 yoshli mutaxassis oʻz ustozining shunchaki nusxasiga aylanish niyati yoʻqligini darhol ma’lum qildi.
U Etihad stadionida shunchaki mavjud holatni saqlab qolish emas, balki oʻz falsafasini joriy etishga qat’iy qaror qilgan. Rasmiy tanishtiruv marosimida Mareska bu borada shunday degandi: «Ba’zi oʻxshash tushunchalar boʻlishi mumkin, ammo har bir murabbiy farq qiladi. Boshqa murabbiylarning ishini shunchaki nusxalab boʻlmaydi deb oʻylayman, bu qiyin. Men futbolni bir xil koʻrmayman va shuning uchun nusxalashga ishonmayman».
Gvardiolning fikricha, murabbiyni oʻzgartirish oson kechmaydigan yangi jarayon boʻlib, futbolchilarning asosiy vazifasi mavsum boshlanguniga qadar yangi bosh murabbiyga imkon qadar tezroq moslashish va uning koʻrsatmalarini bajarishdan iborat.
…