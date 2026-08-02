Hansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildi
Barselona bosh murabbiyi Hansi Flik jamoaning yangi aʼzosi Karim Adeyevining klub safidagi ilk oʻyinidan hafsalasi pir boʻlganini yashirmadi. Angliyaning Birmingem Siti jamoasiga qarshi kechgan va 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlangan bahsdan soʻng germaniyalik mutaxassis oʻz vatandoshining harakatlariga keskin baho berdi, biroq uning salohiyatiga hali ham ishonishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Kataloniya klubining mavsumoldi ilk oʻrtogʻlik uchrashuvida asosiy eʼtibor aynan Karim Adeyeviga qaratilgan edi. Biroq yangi transfer maydonda oʻzini yoʻqotib qoʻyib, qanotlarda sust harakat qildi. Hatto uning toʻpni boy berishi raqibning gol urishiga sabab boʻlgan xatoga olib keldi.
Debyutdagi xatolar va murabbiy xulosasiOʻyindan keyin matbuot anjumanida gapirgan Hansi Flik futbolchining oʻyinidan toʻliq qoniqish hosil qilmaganini ochiq aytdi. “Karimning ayrim harakatlari unchalik yaxshi chiqmadi. Oʻylashimcha, u koʻrsatishi kerak boʻlgan salohiyat bundan yuqoriroq, biroq u hali mashgʻulotlardagi ilk haftasini oʻtkazmoqda va bu oddiy holat”, — dedi murabbiy.
Flik mashgʻulotlarda Karimning tezligi va zarba berish mahorati ancha yuqori ekanini koʻrganini qoʻshimcha qildi. Mutaxassis futbolchi vaqt oʻtishi bilan jamoaga katta foyda keltirishiga ishonch bildirdi. Birmingem Siti jamoasi mavsum boshlanishiga tayyorgarlik koʻrayotgani va jismoniy holati yaxshiroq ekanini ham taʼkidlab oʻtdi.
Yoshlar jamoasining porlashiAsosiy tarkibdagi ayrim futbolchilarning moslashish jarayoni qiyin kechayotgan bir paytda, Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchilari murabbiyga ijobiy taassurot qoldirdi. Hansi Flik yoshlarning oʻyinidan mamnunligini bildirib, ularning maydondagi harakatlarini yuqori baholadi.
Uchrashuvning qahramoni 18 yoshli misrlik hujumchi Hamza Abdelkarim boʻldi. U ikkita gol urib, jamoasini magʻlubiyatdan qutqardi. Flik yosh hujumchining mehnatkashligi va xarakterini alohida eʼtirof etdi: “U juda kamtarin, ajoyib xarakterga ega va har doim oʻzining eng yaxshi versiyasini koʻrsatishga intiladi. Hujumchi sifatida imkoniyat boʻldimi, undan foydalanish kerak va u buni uddaladi”.
Murabbiyning fikricha, bunday muvaffaqiyatlar yosh futbolchiga kelgusi haftalarda katta ishonch bagʻishlaydi. Sifat, intensivlik va jamoadagi muhit yoshlar bilan ishlashni yanada yoqimli qilishini taʼkidlagan Hansi Flik mavsumga tayyorgarlikni davom ettirishini bildirdi.
…