Hansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildi

·0·Sport
Hansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildi

Barselona bosh murabbiyi Hansi Flik jamoaning yangi aʼzosi Karim Adeyevining klub safidagi ilk oʻyinidan hafsalasi pir boʻlganini yashirmadi. Angliyaning Birmingem Siti jamoasiga qarshi kechgan va 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlangan bahsdan soʻng germaniyalik mutaxassis oʻz vatandoshining harakatlariga keskin baho berdi, biroq uning salohiyatiga hali ham ishonishini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Kataloniya klubining mavsumoldi ilk oʻrtogʻlik uchrashuvida asosiy eʼtibor aynan Karim Adeyeviga qaratilgan edi. Biroq yangi transfer maydonda oʻzini yoʻqotib qoʻyib, qanotlarda sust harakat qildi. Hatto uning toʻpni boy berishi raqibning gol urishiga sabab boʻlgan xatoga olib keldi.

Debyutdagi xatolar va murabbiy xulosasi

Oʻyindan keyin matbuot anjumanida gapirgan Hansi Flik futbolchining oʻyinidan toʻliq qoniqish hosil qilmaganini ochiq aytdi. “Karimning ayrim harakatlari unchalik yaxshi chiqmadi. Oʻylashimcha, u koʻrsatishi kerak boʻlgan salohiyat bundan yuqoriroq, biroq u hali mashgʻulotlardagi ilk haftasini oʻtkazmoqda va bu oddiy holat”, — dedi murabbiy.

Flik mashgʻulotlarda Karimning tezligi va zarba berish mahorati ancha yuqori ekanini koʻrganini qoʻshimcha qildi. Mutaxassis futbolchi vaqt oʻtishi bilan jamoaga katta foyda keltirishiga ishonch bildirdi. Birmingem Siti jamoasi mavsum boshlanishiga tayyorgarlik koʻrayotgani va jismoniy holati yaxshiroq ekanini ham taʼkidlab oʻtdi.

Yoshlar jamoasining porlashi

Asosiy tarkibdagi ayrim futbolchilarning moslashish jarayoni qiyin kechayotgan bir paytda, Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchilari murabbiyga ijobiy taassurot qoldirdi. Hansi Flik yoshlarning oʻyinidan mamnunligini bildirib, ularning maydondagi harakatlarini yuqori baholadi.

Uchrashuvning qahramoni 18 yoshli misrlik hujumchi Hamza Abdelkarim boʻldi. U ikkita gol urib, jamoasini magʻlubiyatdan qutqardi. Flik yosh hujumchining mehnatkashligi va xarakterini alohida eʼtirof etdi: “U juda kamtarin, ajoyib xarakterga ega va har doim oʻzining eng yaxshi versiyasini koʻrsatishga intiladi. Hujumchi sifatida imkoniyat boʻldimi, undan foydalanish kerak va u buni uddaladi”.

Murabbiyning fikricha, bunday muvaffaqiyatlar yosh futbolchiga kelgusi haftalarda katta ishonch bagʻishlaydi. Sifat, intensivlik va jamoadagi muhit yoshlar bilan ishlashni yanada yoqimli qilishini taʼkidlagan Hansi Flik mavsumga tayyorgarlikni davom ettirishini bildirdi.

BarselonaHansi FlikKarim AdeyeviHamza AbdelkarimFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Arsenal"da yangi yulduz? Xulian Alvares transferi atrofidagi intriga..."Arsenal"da yangi yulduz? Xulian Alvares transferi atrofidagi intriga...Bugun, 13:53Manchester Yunayted Arsenal himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Yunayted Arsenal himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 13:36Joze Mourinyo Vinisius Juniorning kelajagiga aniqlik kiritdiJoze Mourinyo Vinisius Juniorning kelajagiga aniqlik kiritdiBugun, 13:33Vinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki ArsenalVinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki ArsenalBugun, 12:52Endrik Real Madridni tark etishi mumkinEndrik Real Madridni tark etishi mumkinBugun, 12:30"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?Bugun, 12:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda