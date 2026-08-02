Xitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandi

·0·Texno
Xitoyda 25 milliard dollarlik yirik atom energetikasi loyihalari boshlandi

Xitoy hukumati umumiy qiymati 25 milliard dollardan oshadigan toʻrtta yangi atom elektr stansiyasini qurishni rasman tasdiqladi. Ushbu ulkan tashabbus mamlakatda sakkizta yangi energoblokni ishga tushirishni nazarda tutib, 2026-yilda atom energetikasini kengaytirishning navbatdagi bosqichini ochib beradi va Xitoyning past uglerodli energetika strategiyasida muhim qadam boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tasdiqlangan roʻyxatga Chjejiang provinsiyasidagi Jinqimen AESning 2-navbati, Guandun provinsiyasidagi Taipingling AESning 3-navbati, shuningdek, Lyaonin provinsiyasidagi Zhuanghe va Shandun provinsiyasidagi Laiyang AES yangi maydonchalari kiritildi. Ushbu loyihalar mamlakatning atom generatsiyasidagi ulushini izchil oshirishga qaratilgan uzoq muddatli rejaning bir qismidir.

Zamonaviy texnologiyalar va yangi reaktorlar

Jinqimen AES loyihasida mamlakatda ishlab chiqarilgan uchinchi avlodga mansub modernizatsiya qilingan Hualong One Version 2.0 reaktorlari qoʻllanilishi rejalashtirilgan. Qurilish yakunlangach, mazkur stansiya oltita energoblokni oʻz ichiga olib, Ninbo shahrining toʻrtinchi yirik atom energetika bazasiga aylanadi va bu jarayonda xususiy kapital ham ishtirok etishi koʻzda tutilgan.

Xuddi shunday Hualong One Version 2.0 texnologiyasi Taipingling AES qurilishida ham qoʻllaniladi. Stansiyadagi har bir energoblokning quvvati 1217 MW ni tashkil etib, toʻliq ishga tushirilgandan soʻng uning yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 55 milliard kW·soatdan oshishi kutilmoqda.

Eng yirik qurilishlar va kelajakdagi rejalar

Shandundagi Laiyang AES dasturning eng yirik qurilishlaridan biriga aylanadi. Uning dastlabki ikkita energoblokiga yana bir mahalliy ishlanma boʻlgan Guohe One uchinchi avlod reaktorlari oʻrnatiladi va har birining quvvati 1543 MW ni tashkil etadi.

Laiyang stansiyasining umumiy qiymati taxminan 18 milliard dollarga baholanmoqda. Barcha oltita energoblok qurib bitkazilgach, mazkur obyekt oʻrnatilgan quvvat boʻyicha Xitoydagi eng yirik atom elektr stansiyasiga aylanishi va Guohe One reaktorlarini ommaviy hamda standartlashtirilgan tarzda qurishga asos solishi kutilmoqda.

Mazkur loyihalarning maʼqullanishi Xitoyda 2026-yil uchun yangi atom qurilishlarini kelishish muntazam dasturining boshlanishini taʼminlaydi. 2022–2025-yillarda hukumat har yili kamida 10 ta yangi reaktor qurilishini tasdiqlab kelgan edi.

Xitoy OAVlariga asoslanib aytganda, bugungi kunda Xitoy amaldagi atom energetikasi quvvatlari va qurilayotgan reaktorlar soni boʻyicha jahonda birinchi oʻrinni egallab turibdi. Yangi infratuzilma loyihalari esa mamlakat iqtisodiyotidagi eng yirik investitsiya yoʻnalishlaridan biri boʻlib qolmoqda.

XitoyAESYadro energetikasiInvestitsiyalarReaktor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX 2026-yilda Falcon raketalarining 90-chi parvozini amalga oshirdiSpaceX 2026-yilda Falcon raketalarining 90-chi parvozini amalga oshirdiBugun, 13:57Steam statistikasida tarixiy oʻzgarishlar kuzatildiSteam statistikasida tarixiy oʻzgarishlar kuzatildiBugun, 13:28Samsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdiSamsung Galaxy Z Fold 8 ekranidagi asosiy muammo yana yuzaga chiqdiBugun, 12:27Hisense toʻrt yillik tanaffusdan keyin ikki ekranli E-Ink smartfonini taqdim etdiHisense toʻrt yillik tanaffusdan keyin ikki ekranli E-Ink smartfonini taqdim etdiBugun, 11:26Boeing 737 MAX 7 va MAX 737 MAX 10 sinovlarini yakunladiBoeing 737 MAX 7 va MAX 737 MAX 10 sinovlarini yakunladiBugun, 09:54Honor Play11 Pro: 7000 mAch batareya va 1,5K ekran bilan taqdim etildiHonor Play11 Pro: 7000 mAch batareya va 1,5K ekran bilan taqdim etildiBugun, 06:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi