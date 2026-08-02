"Arsenal"da yangi yulduz? Xulian Alvares transferi atrofidagi intriga...

·23·Sport
"Arsenal"da yangi yulduz? Xulian Alvares transferi atrofidagi intriga...
Qisqacha

Mikel Arteta klub a'zosi bo'lmagan futbolchi haqida gapirishdan bosh tortib, hozirgi tarkibidan mamnunligini bildirdi. OAV manbalariga ko'ra, londonliklar "Atletiko" hujumchisi Xulian Alvaresga qiziqish bildirmoqda va uni Viktor Gokereshga alishish hamda pul to'lashga tayyor. Alvares 2024 yilda "Manchester Siti"dan 75 mln yevro evaziga "Atletiko"ga o'tgan bo'lib, uning shartnomasi 2030 yilgacha amal qiladi va Transfermarkt uning narxini 120 mln yevro deb baholagan.

«Men bizning klub a’zosi bo‘lmagan futbolchi haqida gapirmayman. Hozir bor tarkibimizdan juda ham mamnunman. Va albatta, biz uni yanada kuchliroq bo‘lishini istaymiz, bu borada faol ish olib boryapmiz ham», — dedi Mikel Arteta (Goal.com).

«Arsenal»ning argentinalik hujumchi uchun katta rejasi bormi? Londonliklar yevropa bozorini larzaga keltirishi mumkinmi?

«Arsenal» va «Atletiko» o‘rtasidagi ehtimoliy kelishuv transfer bozorida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Xulian Alvares haqidagi intriganing yechimi maqola so‘ngida!

Arteta so‘zi va rasmiy pozitsiya

  • Mikel Arteta «Arsenal» a’zosi bo‘lmagan futbolchi haqida gapirishdan bosh tortdi.

  • Mavjud tarkibdan mamnun ekanini ta’kidladi.

Transfer bilan bog‘liq ma’lumotlar

  • «Arsenal» Xulian Alvaresga qiziqish bildirmoqda.

  • OAV manbalariga ko‘ra, londonliklar uni Viktor Gokereshga alishish va pul to‘lashga tayyor.

  • Alvares «Atletiko»ga «Manchester Siti»dan 75 mln yevro evaziga o‘tgan (2024).

Statistika va moliyaviy jihatlar

  • 2025/2026 mavsumda: 49 o‘yin, 20 gol, 9 golli uzatma.

  • Shartnoma 2030 yilgacha amal qiladi.

  • Transfermarkt Alvaresning narxini 120 mln yevro deb baholagan.

«Arsenal»ning hujum chizig‘ini kuchaytirishga intilishi Yevropa transfer bozorida yangi sensatsiyaga sabab bo‘lishi mumkin.

Xulian Alvaresning «Arsenal»ga o‘tishi haqida qanday fikrdasiz? Izohda o‘z munosabatingizni qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Julian AlvarezArsenalMikel ArtetaAtleticoManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildiHansi Flik Karim Adeyevining Barselondagi debyutini tanqid qildiBugun, 14:10Manchester Yunayted Arsenal himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Yunayted Arsenal himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 13:36Joze Mourinyo Vinisius Juniorning kelajagiga aniqlik kiritdiJoze Mourinyo Vinisius Juniorning kelajagiga aniqlik kiritdiBugun, 13:33Vinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki ArsenalVinisius Junior kelajagi: Real Madrid bilan shartnoma yoki ArsenalBugun, 12:52Endrik Real Madridni tark etishi mumkinEndrik Real Madridni tark etishi mumkinBugun, 12:30"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?"Trabzonspor" Shomurodovni ko‘zlamoqda: Turkiyada eng xavfli hujum chizig‘i shakllanadimi?Bugun, 12:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda