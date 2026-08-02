"Arsenal"da yangi yulduz? Xulian Alvares transferi atrofidagi intriga...
Mikel Arteta klub a'zosi bo'lmagan futbolchi haqida gapirishdan bosh tortib, hozirgi tarkibidan mamnunligini bildirdi. OAV manbalariga ko'ra, londonliklar "Atletiko" hujumchisi Xulian Alvaresga qiziqish bildirmoqda va uni Viktor Gokereshga alishish hamda pul to'lashga tayyor. Alvares 2024 yilda "Manchester Siti"dan 75 mln yevro evaziga "Atletiko"ga o'tgan bo'lib, uning shartnomasi 2030 yilgacha amal qiladi va Transfermarkt uning narxini 120 mln yevro deb baholagan.
«Men bizning klub a’zosi bo‘lmagan futbolchi haqida gapirmayman. Hozir bor tarkibimizdan juda ham mamnunman. Va albatta, biz uni yanada kuchliroq bo‘lishini istaymiz, bu borada faol ish olib boryapmiz ham», — dedi Mikel Arteta (Goal.com).
«Arsenal»ning argentinalik hujumchi uchun katta rejasi bormi? Londonliklar yevropa bozorini larzaga keltirishi mumkinmi?
«Arsenal» va «Atletiko» o‘rtasidagi ehtimoliy kelishuv transfer bozorida katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Xulian Alvares haqidagi intriganing yechimi maqola so‘ngida!
Arteta so‘zi va rasmiy pozitsiya
Mikel Arteta «Arsenal» a’zosi bo‘lmagan futbolchi haqida gapirishdan bosh tortdi.
Mavjud tarkibdan mamnun ekanini ta’kidladi.
Transfer bilan bog‘liq ma’lumotlar
«Arsenal» Xulian Alvaresga qiziqish bildirmoqda.
OAV manbalariga ko‘ra, londonliklar uni Viktor Gokereshga alishish va pul to‘lashga tayyor.
Alvares «Atletiko»ga «Manchester Siti»dan 75 mln yevro evaziga o‘tgan (2024).
Statistika va moliyaviy jihatlar
2025/2026 mavsumda: 49 o‘yin, 20 gol, 9 golli uzatma.
Shartnoma 2030 yilgacha amal qiladi.
Transfermarkt Alvaresning narxini 120 mln yevro deb baholagan.
«Arsenal»ning hujum chizig‘ini kuchaytirishga intilishi Yevropa transfer bozorida yangi sensatsiyaga sabab bo‘lishi mumkin.
Xulian Alvaresning «Arsenal»ga o‘tishi haqida qanday fikrdasiz? Izohda o‘z munosabatingizni qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…