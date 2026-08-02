Vera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdi

·40·Texno
Vera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdi
Qisqacha

Vera Rubin observatoriyasi LSST Camera yordamida olingan, COSMOS deb nomlangan osmon hududidagi 500 mingdan ortiq galaktika va 50 mingdan ziyod yulduzlarni o'z ichiga olgan ilk ilmiy tasvirni taqdim etdi. Ushbu noyob surat yuzlab alohida kuzatishlarni o'zaro birlashtirish orqali hosil qilingan bo'lib, koinot evolyutsiyasini o'rganishda muhim bosqich bo'lib xizmat qiladi.

Vera Rubin observatoriyasi dunyodagi eng yirik raqamli kamera — LSST Camera yordamida olingan ilk ilmiy tasvirni omma eʼtiboriga havola etdi. Ushbu ulkan suratda COSMOS deb nomlangan osmon hududidagi 500 mingdan ortiq galaktika va 50 mingdan ziyod yulduzlar mujassamlashgan boʻlib, mazkur yutuq koinot evolyutsiyasini oʻrganishda muhim bosqich boʻlib xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, mazkur noyob tasvir yuzlab alohida kuzatishlarni oʻzaro birlashtirish orqali hosil qilingan. Surat uchun tanlangan COSMOS maydoni Somon Yoʻli tekisligidan uzoqda joylashgani uchun u yerda yulduzlar va yulduzlararo chang miqdori nisbatan kam. Bu esa astronomlarga nuri Yerga milliardlab yillar davomida yetib kelgan eng olis galaktikalarni toʻsiqlarsiz kuzatish imkonini berdi.

Ilmiy ahamiyati va kuzatuv tarixi

Maʼlumotlarga koʻra, COSMOS maydoni 2003-yildan beri Hubble kosmik teleskopi va boshqa yetakchi observatoriyalar tomonidan radio toʻlqinlardan tortib rentgen nurlarigacha boʻlgan diapazonda faol oʻrganib kelingan. Ushbu hudud zamonaviy astronomiya uchun asosiy etalon maydonlaridan biri sanaladi.

Vera Rubin observatoriyasi oʻzining keng koʻrish maydoni, yuqori suratga olish chuqurligi hamda muntazam takrorlanuvchi kuzatuvlari bilan ushbu bazani yanada boyitadi. Mutaxassislar nafaqat olis galaktikalarning tuzilishini tahlil qilish, balki oʻta yangi yulduzlarning chaqnashi kabi qisqa muddatli kosmik oʻzgarishlarni ham real vaqt rejimida kuzatib borish imkoniga ega boʻladilar.

Kelgusidagi rejalar va maʼlumotlarning ochiqligi

Mazkur ilk nashr Early Data Preview 2 (EDP2) dasturi doirasida amalga oshirilgan boʻlib, unga 2025-yilning aprelidan 2026-yilning yanvarigacha bajarilgan kuzatuvlar kiritildi. Katalogga janubiy osmonning koʻrinadigan qismining oltdan bir qismiga teng boʻlgan taxminan 3000 kvadrat daraja maydonni qamrab olgan qoʻshma tasvirlar kiritilgan.

Legacy Survey of Space and Time (LSST) deb nomlangan oʻn yillik keng koʻlamli ilmiy loyiha endigina boshlanmoqda. Shu bois EDP2 toʻgʻridan-toʻgʻri asosiy maʼlumotlar bazasi boʻlmasa-da, olimlarga maʼlumotlarni qayta ishlash usullarini sinovdan oʻtkazish va tahlil vositalarini tayyorlash uchun zamin yaratadi. Kelgusida AQSh, Chili va xalqaro hamkor tashkilotlar foydalanayotgan ushbu maʼlumotlar ikki yildan soʻng barcha uchun ochiq boʻlishi kutilmoqda.

Vera RubinTeleskopKoinotAstronomiyaGalaktika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqdaLenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqdaBugun, 18:55Xitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldiXitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldiBugun, 18:25NASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldiNASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldiBugun, 17:22Florida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqdaBugun, 16:55Eynshteyn nazariyasi yana tasdiqlandi: fazo-vaqt burilishi o‘lchandiEynshteyn nazariyasi yana tasdiqlandi: fazo-vaqt burilishi o‘lchandiBugun, 16:30Asus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiAsus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi