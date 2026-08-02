Mark Kukurelya soch turmagini o‘zgartirdi (foto)
Qisqacha
"Real Madrid" va Ispaniya terma jamoasi himoyachisi Mark Kukurella o'zining tashqi qiyofasini o'zgartirib, yangi soch turmagini ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etdi. Shuningdek, 28 yoshli jahon chempioni Jahon chempionati oldidan bergan va'dasini bajarib, Ispaniya g'alabasidan so'ng bilagiga bosh murabbiy Luis de la Fuyentening tatuirovkasini tushirdi.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
"Real Madrid" va Ispaniya terma jamoasi himoyachisi Mark Kukurella o‘zining tashqi qiyofasini o‘zgartirdi.
28 yoshli jahon chempioni ijtimoiy tarmoqlarda yangi soch turmagini namoyish etdi.
Avvalroq, Kukurella Jahon chempionati oldidan bergan va’dasini ham bajardi: Ispaniya g‘alabasidan so‘ng, u bilagiga bosh murabbiy Luis de la Fuyentening tatuirovkasini tushirdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…