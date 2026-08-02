Misrda sakkizoyoq cho‘milayotgan suzuvchiga “minib oldi” (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda dengizda cho‘milayotgan suzuvchining orqasiga sakkizoyoq yopishib olgani aks etgan noodatiy lavha tarqaldi.
Videoda sakkizoyoq erkakning orqasi va yelkasiga yopishib, uni paypaslagichlari bilan o‘rab olgani aks etgan. Voqea avval sakkizoyoqlar bo‘lmagan joyda sodir bo‘lgani va video yakunida suzuvchi jarohat olmagani tasvirlangan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…