Jahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrash

·34·Sport
Jahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrash
Qisqacha

O'zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Jahongir O'rozov Qozonning «Rubin» klubi safiga o'tib, tibbiy ko'rikdan muvaffaqiyatli o'tdi va jamoa mashg'ulotlariga qo'shildi. Samarqandlik 22 yoshli futbolchi 100 ming yevro evaziga pullik ijara asosida yangi jamoaga ko'chib o'tdi. Shartnomaga ko'ra, agar u mavsum o'yinlarining kamida 50 foizida qatnashsa, 700 ming yevroga sotib olish imkoniyati mavjud.

O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov «Rubin» klubi safida faoliyatini davom ettiradi.

Samarqandlik himoyachi Rossiyada! Jahongir O‘rozovning transferi ortida qanday moliyaviy va sport intrigasi bor?

22 yoshli o‘zbek himoyachisining «Rubin»ga o‘tishi nafaqat sport, balki moliyaviy jihatdan ham katta burilish bo‘ldi. Kelishuv va shartlar haqidagi asosiy intriga ushbu maqolada.

Transfer va tafsilotlar

  • Jahongir O‘rozov «Rubin»da tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tdi.

  • Qozon klubi va «Dinamo» (Samarqand) o‘rtasida barcha shartlar kelishib olindi.

  • O‘rozov jamoa mashg‘ulotlariga qo‘shildi va yangi mavsumga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Moliyaviy jihatlar

  • Futbolchi 100 ming yevro evaziga pullik ijara asosida o‘tdi.

  • Shartnomada 700 ming yevroga sotib olish imkoniyati mavjud (agar mavsum o‘yinlarining kamida 50%da qatnashsa).

  • Yangi shartnoma bo‘yicha O‘rozov yillik 450 ming yevro maosh oladi.

  • Bu avvalgi maoshiga nisbatan 4 baravardan ko‘proq.

«O‘zbekistonlik himoyachi Rossiya Premer-ligasida yangi bosqichni boshladi», — deb yozadi Sport24.

O‘rozovning Rossiyaga o‘tishi haqida qanday fikrdasiz? Futbolchining yangi tajribasi va moliyaviy yutuqlari haqida izoh qoldiring va maqolani yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Jakhongir UrozovRubinDynamoRossiyaSamarkand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Leny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartLeny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartBugun, 18:58Muhammad Salah faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkinBugun, 18:13Real Madrid Yan Diomande transferiga yaqinlashmoqdaReal Madrid Yan Diomande transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 17:52Joshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdiJoshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdiBugun, 17:36Barselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBarselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBugun, 17:10Julian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiJulian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda