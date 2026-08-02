Jahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrash
O'zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Jahongir O'rozov Qozonning «Rubin» klubi safiga o'tib, tibbiy ko'rikdan muvaffaqiyatli o'tdi va jamoa mashg'ulotlariga qo'shildi. Samarqandlik 22 yoshli futbolchi 100 ming yevro evaziga pullik ijara asosida yangi jamoaga ko'chib o'tdi. Shartnomaga ko'ra, agar u mavsum o'yinlarining kamida 50 foizida qatnashsa, 700 ming yevroga sotib olish imkoniyati mavjud.
O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozov «Rubin» klubi safida faoliyatini davom ettiradi.
Samarqandlik himoyachi Rossiyada! Jahongir O‘rozovning transferi ortida qanday moliyaviy va sport intrigasi bor?
22 yoshli o‘zbek himoyachisining «Rubin»ga o‘tishi nafaqat sport, balki moliyaviy jihatdan ham katta burilish bo‘ldi. Kelishuv va shartlar haqidagi asosiy intriga ushbu maqolada.
Transfer va tafsilotlar
Jahongir O‘rozov «Rubin»da tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tdi.
Qozon klubi va «Dinamo» (Samarqand) o‘rtasida barcha shartlar kelishib olindi.
O‘rozov jamoa mashg‘ulotlariga qo‘shildi va yangi mavsumga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Moliyaviy jihatlar
Futbolchi 100 ming yevro evaziga pullik ijara asosida o‘tdi.
Shartnomada 700 ming yevroga sotib olish imkoniyati mavjud (agar mavsum o‘yinlarining kamida 50%da qatnashsa).
Yangi shartnoma bo‘yicha O‘rozov yillik 450 ming yevro maosh oladi.
Bu avvalgi maoshiga nisbatan 4 baravardan ko‘proq.
«O‘zbekistonlik himoyachi Rossiya Premer-ligasida yangi bosqichni boshladi», — deb yozadi Sport24.
O‘rozovning Rossiyaga o‘tishi haqida qanday fikrdasiz? Futbolchining yangi tajribasi va moliyaviy yutuqlari haqida izoh qoldiring va maqolani yaqinlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…