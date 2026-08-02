Real Madrid Yan Diomande transferiga yaqinlashmoqda

·28·Sport
Real Madrid Yan Diomande transferiga yaqinlashmoqda
Qisqacha

Madridning Real klubi hujum chizigʻini kuchaytirish uchun 19 yoshli ivuarlik vinger Yan Diomandeni 132 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turibdi. Ushbu transfer klub asosiy hujumchilaridan biri Rodrigo uzoq muddatga safdan chiqqani hamda Vinisius Junior kelajagi atrofidagi mish-mishlar fonida amalga oshirilmoqda.

Madridning Real klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida RB Leyptsig jamoasining iqtidorli futbolchisi Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib olishga jiddiy kirishdi. AS nashri xabar berishicha, Ispaniya grandi 19 yoshli ivuarlik vinger uchun 132 million yevro toʻlashga tayyor turibdi va transfer deyarli yakuniy bosqichga yetgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer shartnomasi jamoaning asosiy hujumchilaridan biri Rodrigo uzoq muddatga safdan chiqqani hamda Vinisius Junior kelajagi atrofidagi turli mish-mishlar fonida qirollik klubi uchun muhim qadam sifatida baholanmoqda. Yan Diomandening kelishi Kilian Mbappe bilan birgalikda jamoa hujum salohiyatini yanada oshirishi kutilmoqda.

Futbolchining oʻziga xos jihatlari

Leganes jamoasining sobiq sardori Gonsales oʻz intervyusida yosh futbolchining ilk mashgʻulotlardayoq jamoadoshlarini hayratda qoldirganini esga oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Yan Diomandening chaqqonligi va texnik imkoniyatlari barchani lol qoldirgan.

Gonsales futbolchining qanotdagi harakatlari himoyachilarni qiyin ahvoldan solganini taʼkidlab oʻtdi: «Uning ilk teginishiyoq boshqacha ekanini koʻrsatgandi. Chap qanotda bizni shunchaki aqdan ozdirgandi, yosh futbolchidan bunday oʻyinni hech qachon koʻrmagandim». Shuningdek, mutaxassis oʻyinchining tezlik va texnikani mukammal birlashtirganini eʼtirof etdi.

Lamin Yamal bilan solishtirish

Eng muhokamali mavzulardan biri – Yan Diomandening Barselona yulduzi Lamin Yamal bilan solishtirilishi boʻldi. Sobiq futbolchining fikricha, agar Yan Real Madrid safida oʻziga yetarlicha imkoniyat topsa, nafaqat Lamin Yamaldan qolishmaydi, balki undan ham oʻzib ketishi mumkin.

«Lamin koʻproq barqarorlikka ega va buni uzoqroq vaqtdan beri isbotlab kelmoqda, ammo Yan ham ayni shu darajaga chiqa oladi. Uning salohiyati ulkan», – deydi Gonsales. Shu bilan birga, u yosh futbolchi uchun eng asosiy sinov bosimni qanday koʻtarishida boʻlishini eslatib oʻtdi.

Transfer rasmiylashsa, Yan Diomande nafaqat La Liga, balki butun Yevropa futbolining eng qiziqarli yosh yulduzlaridan biriga aylanishi shubhasiz.

Real MadridYan DiomandeLa LigaTransferlarBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Leny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartLeny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartBugun, 18:58Jahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrashJahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrashBugun, 18:39Muhammad Salah faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkinBugun, 18:13Joshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdiJoshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdiBugun, 17:36Barselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBarselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBugun, 17:10Julian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiJulian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda