Lenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqda

·0·Texno
Lenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqda

Lenovo kompaniyasi Googlebook deb nomlangan yangi turkumdagi mobil kompyuterlarni bozorga chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi sinfdagi qurilmalar joriy yilning bahor faslida eʼlon qilingan boʻlib, ularning asosiy oʻziga xos jihati Android operatsion tizimida ishlashi hamda Gemini Intelligence intellektual tizimi bilan chuqur integratsiya qilinganidadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Lenovo tomonidan ushbu yoʻnalishda kamida uchta turli xildagi yangi mahsulot taqdim etilishi kutilmoqda. Mazkur qurilmalar qatoriga ikkitasi klassik noutbuk formatida, qolgani esa gibrid koʻrinishda ishlab chiqilayotgan mobil kompyuterlar kiradi. Mutaxassislar ushbu qadamni mobil va statsionar qurilmalar oʻrtasidagi chegaralarni yanada yaqinlashtirishga qaratilgan muhim qadam sifatida baholamoqdalar.

Gibrid planshet va noutbuklar

Tayyorlanayotgan qurilmalardan biri ikkita vazifani bajaruvchi yaʼni ikki-birda qurilma hisoblanadi. Dastlabki tarqalgan tasvirlarga koʻra, mazkur qurilma klaviatura ulangan qulay planshetdan iborat boʻladi. Hozircha texnik tafsilotlar kam boʻlsa-da, manbalarga tayanib, ushbu model Dolby Atmos ovoz texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan toʻrtta dinamik bilan jihozlanishi hamda maxsus stilusni tushunishi maʼlum qilindi.

Qolgan ikkita yangi qurilma esa anʼanaviy noutbuk formatida taqdim etiladi. Tarqalgan vizual materiallarga koʻra, ular juda yupqa korpusga ega boʻlib, foydalanuvchilarga minimal darajadagi portlar toʻplamini taklif etadi. Ushbu yechim qurilmalarning vaznini sezilarli darajada yengillashtirib, ularni doimiy ravishda oʻzi bilan olib yuruvchilar uchun qulay qiladi.

Kelgusi taqdimot va kutilmalar

Hozircha Lenovo ushbu mahsulotlarning toʻliq texnik tavsiflari, narxlari va sotuvga chiqish sanalari haqida rasmiy maʼlumotlarni oshkor etishga shoshilmayapti. Biroq texnologiyalar olamidagi manbalarning xabar qilishicha, qurilmalar haqidagi barcha asosiy tafsilotlar 12-avgust kuni boʻlib oʻtadigan anʼanaviy Made by Google taqdimotida maʼlum qilinishi kutilmoqda.

Googlebook sinfidagi qurilmalarning Android bazasida ishlashi mobil ilovalar ekotizimini noutbuklar segmentiga yanada kengroq olib kirish imkonini beradi. Bu esa foydalanuvchilarga ish va koʻngilochar kontent bilan ishlashda yangi qulayliklarni taqdim etishi kutilmoqda.

LenovoGooglebookAndroidGeminiNoutbuk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldiXitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldiBugun, 18:25Vera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdiVera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdiBugun, 17:51NASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldiNASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldiBugun, 17:22Florida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqdaBugun, 16:55Eynshteyn nazariyasi yana tasdiqlandi: fazo-vaqt burilishi o‘lchandiEynshteyn nazariyasi yana tasdiqlandi: fazo-vaqt burilishi o‘lchandiBugun, 16:30Asus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiAsus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi