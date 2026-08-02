Lenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqda
Lenovo kompaniyasi Googlebook deb nomlangan yangi turkumdagi mobil kompyuterlarni bozorga chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi sinfdagi qurilmalar joriy yilning bahor faslida eʼlon qilingan boʻlib, ularning asosiy oʻziga xos jihati Android operatsion tizimida ishlashi hamda Gemini Intelligence intellektual tizimi bilan chuqur integratsiya qilinganidadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Lenovo tomonidan ushbu yoʻnalishda kamida uchta turli xildagi yangi mahsulot taqdim etilishi kutilmoqda. Mazkur qurilmalar qatoriga ikkitasi klassik noutbuk formatida, qolgani esa gibrid koʻrinishda ishlab chiqilayotgan mobil kompyuterlar kiradi. Mutaxassislar ushbu qadamni mobil va statsionar qurilmalar oʻrtasidagi chegaralarni yanada yaqinlashtirishga qaratilgan muhim qadam sifatida baholamoqdalar.
Gibrid planshet va noutbuklarTayyorlanayotgan qurilmalardan biri ikkita vazifani bajaruvchi yaʼni ikki-birda qurilma hisoblanadi. Dastlabki tarqalgan tasvirlarga koʻra, mazkur qurilma klaviatura ulangan qulay planshetdan iborat boʻladi. Hozircha texnik tafsilotlar kam boʻlsa-da, manbalarga tayanib, ushbu model Dolby Atmos ovoz texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan toʻrtta dinamik bilan jihozlanishi hamda maxsus stilusni tushunishi maʼlum qilindi.
Qolgan ikkita yangi qurilma esa anʼanaviy noutbuk formatida taqdim etiladi. Tarqalgan vizual materiallarga koʻra, ular juda yupqa korpusga ega boʻlib, foydalanuvchilarga minimal darajadagi portlar toʻplamini taklif etadi. Ushbu yechim qurilmalarning vaznini sezilarli darajada yengillashtirib, ularni doimiy ravishda oʻzi bilan olib yuruvchilar uchun qulay qiladi.
Kelgusi taqdimot va kutilmalarHozircha Lenovo ushbu mahsulotlarning toʻliq texnik tavsiflari, narxlari va sotuvga chiqish sanalari haqida rasmiy maʼlumotlarni oshkor etishga shoshilmayapti. Biroq texnologiyalar olamidagi manbalarning xabar qilishicha, qurilmalar haqidagi barcha asosiy tafsilotlar 12-avgust kuni boʻlib oʻtadigan anʼanaviy Made by Google taqdimotida maʼlum qilinishi kutilmoqda.
Googlebook sinfidagi qurilmalarning Android bazasida ishlashi mobil ilovalar ekotizimini noutbuklar segmentiga yanada kengroq olib kirish imkonini beradi. Bu esa foydalanuvchilarga ish va koʻngilochar kontent bilan ishlashda yangi qulayliklarni taqdim etishi kutilmoqda.
…