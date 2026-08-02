Qashqadaryoda qaysi tumanlarda eng ko‘p chaqaloq tug‘ildi?
Qashqadaryo viloyatida 2026 yilning yanvar–iyun oylarida eng ko‘p tug‘ilish Koson, Qamashi va Chiroqchi tumanlarida qayd etildi. Viloyat bo‘yicha birinchi o‘rinni egallagan Koson tumanida olti oy davomida 3 878 nafar chaqaloq dunyoga keldi. Ikkinchi o‘rinda 3 874 ta tug‘ilish qayd etilgan Qamashi tumani joylashdi va bu ikki tuman orasidagi farq atigi 4 nafarni tashkil qildi.
Qashqadaryo viloyatida 2026 yilning yanvar–iyun oylarida eng ko‘p tug‘ilish qayd etilgan tumanlar ma’lum bo‘ldi. Yarim yillik statistikaga ko‘ra, bu borada Koson, Qamashi va Chiroqchi tumanlari yetakchilik qilgan.
Viloyatda eng ko‘p tug‘ilish Koson tumanida qayd etilgan. Bu yerda olti oy davomida 3 878 nafar chaqaloq dunyoga kelib, tuman viloyat bo‘yicha birinchi o‘rinni egallagan.
Qamashi tumani esa 3 874 ta tug‘ilish bilan ikkinchi o‘rinda qayd etilgan. Ikki tuman o‘rtasidagi farq atigi 4 nafar chaqaloqni tashkil qilgan.
Uchinchi o‘rinni Chiroqchi tumani egallagan. Mazkur hududda yarim yil davomida 3 324 ta tug‘ilish qayd etilgan.
Statistik ma’lumotlarda viloyat bo‘yicha eng kam tug‘ilish Muborak tumanida kuzatilgan. Bu yerda yanvar–iyun oylarida jami 1 028 nafar chaqaloq tug‘ilgan.
Shu tariqa, yarim yillik natijalarga ko‘ra, Koson va Qamashi tumanlarida tug‘ilishlar soni bir-biriga juda yaqin bo‘lgan.
…