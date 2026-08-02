Qashqadaryoda qaysi tumanlarda eng ko‘p chaqaloq tug‘ildi?

·36·O‘zbekiston
Qashqadaryoda qaysi tumanlarda eng ko‘p chaqaloq tug‘ildi?
Qisqacha

Qashqadaryo viloyatida 2026 yilning yanvar–iyun oylarida eng ko‘p tug‘ilish Koson, Qamashi va Chiroqchi tumanlarida qayd etildi. Viloyat bo‘yicha birinchi o‘rinni egallagan Koson tumanida olti oy davomida 3 878 nafar chaqaloq dunyoga keldi. Ikkinchi o‘rinda 3 874 ta tug‘ilish qayd etilgan Qamashi tumani joylashdi va bu ikki tuman orasidagi farq atigi 4 nafarni tashkil qildi.

Qashqadaryo viloyatida 2026 yilning yanvar–iyun oylarida eng ko‘p tug‘ilish qayd etilgan tumanlar ma’lum bo‘ldi. Yarim yillik statistikaga ko‘ra, bu borada Koson, Qamashi va Chiroqchi tumanlari yetakchilik qilgan.

Viloyatda eng ko‘p tug‘ilish Koson tumanida qayd etilgan. Bu yerda olti oy davomida 3 878 nafar chaqaloq dunyoga kelib, tuman viloyat bo‘yicha birinchi o‘rinni egallagan.

Qamashi tumani esa 3 874 ta tug‘ilish bilan ikkinchi o‘rinda qayd etilgan. Ikki tuman o‘rtasidagi farq atigi 4 nafar chaqaloqni tashkil qilgan.

Uchinchi o‘rinni Chiroqchi tumani egallagan. Mazkur hududda yarim yil davomida 3 324 ta tug‘ilish qayd etilgan.

Statistik ma’lumotlarda viloyat bo‘yicha eng kam tug‘ilish Muborak tumanida kuzatilgan. Bu yerda yanvar–iyun oylarida jami 1 028 nafar chaqaloq tug‘ilgan.

Shu tariqa, yarim yillik natijalarga ko‘ra, Koson va Qamashi tumanlarida tug‘ilishlar soni bir-biriga juda yaqin bo‘lgan.

KashkadaryaKosonKamashiChirakchiMubarek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldiBugun, 17:10O‘zbekistonda olimlar soni oshdi: DSc ko‘rsatkichi 60% o‘sdiO‘zbekistonda olimlar soni oshdi: DSc ko‘rsatkichi 60% o‘sdiBugun, 17:07O‘zbekistonliklarning Turkiyaga safari keskin oshdi: asosiy maqsad ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonliklarning Turkiyaga safari keskin oshdi: asosiy maqsad ma’lum bo‘ldiBugun, 17:05O‘zbekiston-Yaponiya qo‘shma universiteti: SI va raqamli transformatsiyaga yo‘l ochiladiO‘zbekiston-Yaponiya qo‘shma universiteti: SI va raqamli transformatsiyaga yo‘l ochiladiBugun, 13:34Issiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiIssiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiKecha, 23:28O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladiO‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladiKecha, 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi