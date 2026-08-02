Ortga qaramagan serfingchi ortidan ulkan oq akula sakrab chiqdi
AQSHning Kaliforniya shtatidagi Nyuport-Bich sohili yaqinida to‘lqinda uchib ketayotgan serfingchi ortidan ulkan oq akula sakrab chiqqan lahza tasodifan kameraga muhrlandi. Hodisa ertalabki soatlarda sohilda suratga olish bilan mashg‘ul bo‘lgan Soaren Stivenson tomonidan qayd etildi va serfingchi akula o‘zidan bir necha metr orqada paydo bo‘lganini mutlaqo sezmadi.
Dunyodagi eng xavfli dengiz yirtqichlaridan biri bilan bog‘liq navbatdagi hayratlanarli holat AQSHning Kaliforniya shtatida qayd etildi. Nyuport-Bich sohili yaqinida to‘lqinda uchib ketayotgan serfingchi ortidan ulkan oq akula suv yuzasidan sakrab chiqqan lahza tasodifan kameraga muhrlandi.
Hodisa ertalabki soatlarda sohilda suratga olish bilan mashg‘ul bo‘lgan Soaren Stivenson tomonidan qayd etilgan. U dastlab suvdan nimadir chiqqaniga e’tibor bermagan. Keyinchalik tasvirni kattalashtirib ko‘rganida, bu ulkan oq akula ekanini anglagan.
Eng hayratlanarlisi, serfingchi akula o‘zidan bir necha metr orqada paydo bo‘lganini mutlaqo sezmagan. Atrofdagilar ham bu holatni faqat keyinroq suratlar orqali bilib qolgan.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, akulaning suvdan sakrashi hujum qilishni anglatmaydi. Bunday harakat ba’zan parazitlardan xalos bo‘lish, o‘ynash yoki ov qilish jarayonida ham kuzatiladi.
Kaliforniya Baliq va yovvoyi tabiat departamenti ma’lumotlariga ko‘ra, shtatda odamlarga nisbatan akula bilan bog‘liq hodisalar juda kam uchraydi. 1950 yildan buyon 250 tadan kam holat rasman qayd etilgan bo‘lib, ularning juda oz qismi o‘lim bilan yakunlangan.
Mutaxassislar shunga qaramay, akula ko‘rilgan hududlarda suvga tushmaslik va rasmiy ogohlantirishlarga amal qilishni tavsiya etmoqda. Kameraga tushib qolgan ushbu noyob lahza esa ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.
…