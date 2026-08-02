Ortga qaramagan serfingchi ortidan ulkan oq akula sakrab chiqdi

·50·Dunyo
Ortga qaramagan serfingchi ortidan ulkan oq akula sakrab chiqdi
Qisqacha

AQSHning Kaliforniya shtatidagi Nyuport-Bich sohili yaqinida to‘lqinda uchib ketayotgan serfingchi ortidan ulkan oq akula sakrab chiqqan lahza tasodifan kameraga muhrlandi. Hodisa ertalabki soatlarda sohilda suratga olish bilan mashg‘ul bo‘lgan Soaren Stivenson tomonidan qayd etildi va serfingchi akula o‘zidan bir necha metr orqada paydo bo‘lganini mutlaqo sezmadi.

Dunyodagi eng xavfli dengiz yirtqichlaridan biri bilan bog‘liq navbatdagi hayratlanarli holat AQSHning Kaliforniya shtatida qayd etildi. Nyuport-Bich sohili yaqinida to‘lqinda uchib ketayotgan serfingchi ortidan ulkan oq akula suv yuzasidan sakrab chiqqan lahza tasodifan kameraga muhrlandi.

Hodisa ertalabki soatlarda sohilda suratga olish bilan mashg‘ul bo‘lgan Soaren Stivenson tomonidan qayd etilgan. U dastlab suvdan nimadir chiqqaniga e’tibor bermagan. Keyinchalik tasvirni kattalashtirib ko‘rganida, bu ulkan oq akula ekanini anglagan.

Eng hayratlanarlisi, serfingchi akula o‘zidan bir necha metr orqada paydo bo‘lganini mutlaqo sezmagan. Atrofdagilar ham bu holatni faqat keyinroq suratlar orqali bilib qolgan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, akulaning suvdan sakrashi hujum qilishni anglatmaydi. Bunday harakat ba’zan parazitlardan xalos bo‘lish, o‘ynash yoki ov qilish jarayonida ham kuzatiladi.

Kaliforniya Baliq va yovvoyi tabiat departamenti ma’lumotlariga ko‘ra, shtatda odamlarga nisbatan akula bilan bog‘liq hodisalar juda kam uchraydi. 1950 yildan buyon 250 tadan kam holat rasman qayd etilgan bo‘lib, ularning juda oz qismi o‘lim bilan yakunlangan.

Mutaxassislar shunga qaramay, akula ko‘rilgan hududlarda suvga tushmaslik va rasmiy ogohlantirishlarga amal qilishni tavsiya etmoqda. Kameraga tushib qolgan ushbu noyob lahza esa ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misrda sakkizoyoq cho‘milayotgan suzuvchiga “minib oldi” (video)Misrda sakkizoyoq cho‘milayotgan suzuvchiga “minib oldi” (video)Bugun, 19:09Akula hujumida avval homilador sevgilisini qutqardi, keyin akula uni qonga beladiAkula hujumida avval homilador sevgilisini qutqardi, keyin akula uni qonga beladiBugun, 19:02Mark Kukurelya soch turmagini o‘zgartirdi (foto)Mark Kukurelya soch turmagini o‘zgartirdi (foto)Bugun, 18:478 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdi8 yoshli bola "Spider-Man" ga aylanish istagida, o‘zini qora beva o‘rgimchagiga chaqtirdiBugun, 17:37Daun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiDaun sindromli ilk deputat: Mar Galseran tarix yaratdiBugun, 17:31Xitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldiXitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldiBugun, 17:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda