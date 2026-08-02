Leny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shart

·0·Sport
Leny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shart

Manchester Yunayted himoyachisi Leny Yoro jamoaning joriy mavsumdagi asosiy maqsadi Angliya Premer-ligasi kubogini yutish ekanini qatʼiy taʼkidladi. Goal.com xabar berishicha, fransuz harakteriga ega yosh futbolchi klub oʻn yildan ortiq davom etgan chempionlik tanaffusiga barham berishga tayyorligiga ishondi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sir Alex Ferguson 2013-yilda murabbiylik faoliyatini yakunlaganidan buyon «qizil iblislar» ichki birinchilikda barqarorlikka erisha olmayapti. Afsonaviy mutaxassis qoʻl ostida klub 13 marta Angliya chempionligini qoʻlga kiritgan edi, biroq uning ketishidan keyin jamoa boshqaruviga kelgan koʻplab murabbiylar bu muvaffaqiyatni takrorlay olmadi.

Maykl Karrik qoʻl ostidagi yangi davr

Oʻtgan davr mobaynida Devid Moyes, Lui van Gal, Joze Mourinyo va Erik ten Hag turli kuboklarni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, Premer-liga bosh sovrini «Old Trafford»ga qaytgani yoʻq. 2024/25-yilgi mavsumda jamoa 15-oʻrinni egallagach, klub rahbariyatida tub burilish yasaldi va Maykl Karrik bosh murabbiy etib tayinlandi.

Yanvar oyida jamoani qabul qilib olgan 45 yoshli mutaxassis qiyin vaziyatni oʻnglab, Premer-ligani uchinchi oʻrinda yakunladi va yozda toʻlaqonli bosh murabbiyga aylandi. Karrik klubdagi 20 yillik faoliyati va masʼuliyat haqida gapirar ekan, futbolchilarning soʻnggi oylardagi matonati va birdamligini alohida eʼtirof etdi.

Leny Yoroning ulkan rejalari

Matbuotga bergan intervyusida Leny Yoro jamoaning ichki muhiti aʼlo darajada ekanini va barcha futbolchilar faqat gʻalaba uchun harakat qilayotganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Manchester Yunayted oʻz maqomiga munosib tarzda har bir uchrashuvda faqat zafar quchishi talab etiladi.

«Biz Manchester Yunaytedmiz, shuning uchun ham shunday fikrlashimiz kerak. Menda buning uchun yetarli salohiyat borligini bilaman», dedi Leny Yoro. U oʻz oldiga har bir oʻyinda ishonchli harakat qilish va jamoaga kuboklar keltirish vazifasini qoʻyganini qoʻshimcha qildi.

Manchester YunaytedLeny YoroMaykl KarrikPremer-ligaFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrashJahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrashBugun, 18:39Muhammad Salah faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkinMuhammad Salah faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkinBugun, 18:13Real Madrid Yan Diomande transferiga yaqinlashmoqdaReal Madrid Yan Diomande transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 17:52Joshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdiJoshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdiBugun, 17:36Barselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBarselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBugun, 17:10Julian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiJulian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda