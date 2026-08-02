Leny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shart
Manchester Yunayted himoyachisi Leny Yoro jamoaning joriy mavsumdagi asosiy maqsadi Angliya Premer-ligasi kubogini yutish ekanini qatʼiy taʼkidladi. Goal.com xabar berishicha, fransuz harakteriga ega yosh futbolchi klub oʻn yildan ortiq davom etgan chempionlik tanaffusiga barham berishga tayyorligiga ishondi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sir Alex Ferguson 2013-yilda murabbiylik faoliyatini yakunlaganidan buyon «qizil iblislar» ichki birinchilikda barqarorlikka erisha olmayapti. Afsonaviy mutaxassis qoʻl ostida klub 13 marta Angliya chempionligini qoʻlga kiritgan edi, biroq uning ketishidan keyin jamoa boshqaruviga kelgan koʻplab murabbiylar bu muvaffaqiyatni takrorlay olmadi.
Maykl Karrik qoʻl ostidagi yangi davrOʻtgan davr mobaynida Devid Moyes, Lui van Gal, Joze Mourinyo va Erik ten Hag turli kuboklarni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, Premer-liga bosh sovrini «Old Trafford»ga qaytgani yoʻq. 2024/25-yilgi mavsumda jamoa 15-oʻrinni egallagach, klub rahbariyatida tub burilish yasaldi va Maykl Karrik bosh murabbiy etib tayinlandi.
Yanvar oyida jamoani qabul qilib olgan 45 yoshli mutaxassis qiyin vaziyatni oʻnglab, Premer-ligani uchinchi oʻrinda yakunladi va yozda toʻlaqonli bosh murabbiyga aylandi. Karrik klubdagi 20 yillik faoliyati va masʼuliyat haqida gapirar ekan, futbolchilarning soʻnggi oylardagi matonati va birdamligini alohida eʼtirof etdi.
Leny Yoroning ulkan rejalariMatbuotga bergan intervyusida Leny Yoro jamoaning ichki muhiti aʼlo darajada ekanini va barcha futbolchilar faqat gʻalaba uchun harakat qilayotganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Manchester Yunayted oʻz maqomiga munosib tarzda har bir uchrashuvda faqat zafar quchishi talab etiladi.
«Biz Manchester Yunaytedmiz, shuning uchun ham shunday fikrlashimiz kerak. Menda buning uchun yetarli salohiyat borligini bilaman», dedi Leny Yoro. U oʻz oldiga har bir oʻyinda ishonchli harakat qilish va jamoaga kuboklar keltirish vazifasini qoʻyganini qoʻshimcha qildi.
…