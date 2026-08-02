Xitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldi
Google Play Services dasturining 26.28 versiyasi chiqqandan soʻng, Xitoy uchun moʻljallangan proshivka bilan ishlaydigan smartfonlarda Google Wallet orqali kontaktsiz toʻlovlarni amalga oshirib boʻlmayotgani haqida ommaviy shikoyatlar kelib tushmoqda.
Google Play Services dasturining 26.28 versiyasi chiqqandan soʻng, Xitoy uchun moʻljallangan proshivka bilan ishlaydigan smartfonlar egalari Google Wallet orqali kontaktsiz toʻlovlarni amalga oshirib boʻlmayotgani yuzasidan ommaviy shikoyat qilishmoqda. Notebookcheck nashri xabar qilishicha, ushbu jiddiy nosozlik ayniqsa Xiaomi, Vivo, Oppo va OnePlus kabi mashhur brendlarning ichki bozorga moʻljallangan qurilmalarida kuzatilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislar va jurnalistlar tekshiruvi davomida muammo oʻz tasdiqini topdi. Xususan, China ROM oʻrnatilgan Vivo X200 Ultra smartfonida ham Google Play Services yangilangach, NFC orqali toʻlov qilish imkoniyati yoʻqolgan. Qizigʻi shundaki, Google Wallet ilovasining oʻzida barcha bank kartalari hech qanday xatolik xabarisiz va odatdagidek koʻrinib turishda davom etmoqda.
Tizimli cheklovlar va muammo sabablariXDA forumining dasturchilari tomonidan oʻtkazilgan qoʻshimcha tahlil jarayonida Google Play Services jurnal yozuvlari oʻrganib chiqildi. Aniqlanishicha, tizim qurilmani «CN SKU», yaʼni Xitoy uchun moʻljallangan versiya sifatida aniqlashi bilanoq, toʻlovlar uchun masʼul boʻlgan Tap-and-Pay xizmatini avtomatik ravishda oʻchirib qoʻymoqda. Ushbu holat qasddan qilingan cheklov boʻlishi mumkinligini koʻrsatsa-da, kompaniya tomonidan hozircha rasmiy izoh berilmadi.
Hozirgi kunga kelib bu muammo dunyoning turli burchaklaridagi foydalanuvchilarni qamrab oldi. Xususan, Xitoydan tashqari Yevropa mamlakatlari va Braziliyadan ham shikoyatlar kelib tushmoqda. Nosozlik Vivo X200 Ultra, X300 Pro, X300 Ultra, X100 Ultra, X Fold5, X Fold3 Pro, X200 Pro mini, Oppo Find N3, Oppo Find X9 Pro hamda Xiaomi 17 Ultra kabi bir qator flagman modellarda aniqlangan.
Muammoni hal qilish yoʻllariMutaxassislar va ilgʻor foydalanuvchilar hozircha vaziyatdan chiqishning vaqtinchalik choralarini taklif qilishmoqda. Ularga koʻra, quyidagi usullardan foydalanish mumkin:
- ADB buyruqlar satri yordamida Google Play Servicesʼni oldingi barqaror versiyasiga qaytarish
- Curve Pay kabi muqobil toʻlov tizimlari va xizmatlariga murojaat qilish
…