Xitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldi

·24·Texno
Xitoy proshivkali smartfonlarda Google Pay ishlamay qoldi
Qisqacha

Google Play Services dasturining 26.28 versiyasi chiqqandan soʻng, Xitoy uchun moʻljallangan proshivka bilan ishlaydigan smartfonlarda Google Wallet orqali kontaktsiz toʻlovlarni amalga oshirib boʻlmayotgani haqida ommaviy shikoyatlar kelib tushmoqda.

Google Play Services dasturining 26.28 versiyasi chiqqandan soʻng, Xitoy uchun moʻljallangan proshivka bilan ishlaydigan smartfonlar egalari Google Wallet orqali kontaktsiz toʻlovlarni amalga oshirib boʻlmayotgani yuzasidan ommaviy shikoyat qilishmoqda. Notebookcheck nashri xabar qilishicha, ushbu jiddiy nosozlik ayniqsa Xiaomi, Vivo, Oppo va OnePlus kabi mashhur brendlarning ichki bozorga moʻljallangan qurilmalarida kuzatilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislar va jurnalistlar tekshiruvi davomida muammo oʻz tasdiqini topdi. Xususan, China ROM oʻrnatilgan Vivo X200 Ultra smartfonida ham Google Play Services yangilangach, NFC orqali toʻlov qilish imkoniyati yoʻqolgan. Qizigʻi shundaki, Google Wallet ilovasining oʻzida barcha bank kartalari hech qanday xatolik xabarisiz va odatdagidek koʻrinib turishda davom etmoqda.

Tizimli cheklovlar va muammo sabablari

XDA forumining dasturchilari tomonidan oʻtkazilgan qoʻshimcha tahlil jarayonida Google Play Services jurnal yozuvlari oʻrganib chiqildi. Aniqlanishicha, tizim qurilmani «CN SKU», yaʼni Xitoy uchun moʻljallangan versiya sifatida aniqlashi bilanoq, toʻlovlar uchun masʼul boʻlgan Tap-and-Pay xizmatini avtomatik ravishda oʻchirib qoʻymoqda. Ushbu holat qasddan qilingan cheklov boʻlishi mumkinligini koʻrsatsa-da, kompaniya tomonidan hozircha rasmiy izoh berilmadi.

Hozirgi kunga kelib bu muammo dunyoning turli burchaklaridagi foydalanuvchilarni qamrab oldi. Xususan, Xitoydan tashqari Yevropa mamlakatlari va Braziliyadan ham shikoyatlar kelib tushmoqda. Nosozlik Vivo X200 Ultra, X300 Pro, X300 Ultra, X100 Ultra, X Fold5, X Fold3 Pro, X200 Pro mini, Oppo Find N3, Oppo Find X9 Pro hamda Xiaomi 17 Ultra kabi bir qator flagman modellarda aniqlangan.

Muammoni hal qilish yoʻllari

Mutaxassislar va ilgʻor foydalanuvchilar hozircha vaziyatdan chiqishning vaqtinchalik choralarini taklif qilishmoqda. Ularga koʻra, quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

  • ADB buyruqlar satri yordamida Google Play Servicesʼni oldingi barqaror versiyasiga qaytarish
  • Curve Pay kabi muqobil toʻlov tizimlari va xizmatlariga murojaat qilish
Biroq, ushbu vaqtinchalik yechimlarning hech biri toʻlaqonli hisoblanmaydi va barcha oddiy foydalanuvchilar uchun qulay emas. Ayni paytda mazkur holat kutilmagan dasturiy xatolikmi yoki Google haqiqatan ham Xitoy proshivkali qurilmalarda NFC toʻlovlarini cheklashni boshlaganmi, bu nomaʼzoʻligicha qolmoqda.

Google PayGoogle WalletXiaomiVivoNFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqdaLenovo Android operatsion tizimiga asoslangan yangi Googlebook qurilmalarini tayyorlamoqdaBugun, 18:55Vera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdiVera Rubin teleskopi olamning ilk oʻta chuqur suratini taqdim etdiBugun, 17:51NASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldiNASA astronavti MKSdan Somon yoʻlining noyob suratini qanday oldiBugun, 17:22Florida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqdaBugun, 16:55Eynshteyn nazariyasi yana tasdiqlandi: fazo-vaqt burilishi o‘lchandiEynshteyn nazariyasi yana tasdiqlandi: fazo-vaqt burilishi o‘lchandiBugun, 16:30Asus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiAsus kompaniyasi yangi VM31 kompakt mini-PK qurilmasini taqdim etdiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi