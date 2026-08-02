Muhammad Salah faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkin

·35·Sport
Muhammad Salah faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkin
Qisqacha

Liverpul safidagi davrini yakunlab erkin agentga aylangan hujumchi Muhammad Salah faoliyatini Turkiyaning Trabzonspor klubida davom ettirishi mumkin. Foot Mercato xabariga ko'ra, Trabzonspor misrlik yulduzni o'z safiga qo'shib olish poygasida asosiy da'vogarga aylanib, muzokaralarda jiddiy muvaffaqiyatga erishdi. Jurnalist Yagiz Sabuncuoglu ma'lumotiga ko'ra, Trabzonspor futbolchiga yiliga 17 million yevro maosh taklif etgan holda ikki yillik shartnoma tayyorlagan.

Liverpul safidagi tarixiy davrini yakunlab, erkin agentga aylangan hujumchi Muhammad Salah yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli bitimlaridan biriga imzo chekishi mumkin. Foot Mercato xabar berishicha, Turkiyaning Trabzonspor klubi misrlik yulduzni oʻz safiga qoʻshib olish poygasida barcha raqobatchilarini ortda qoldirib, asosiy daʼvogarga aylandi va muzokaralarda jiddiy muvaffaqiyatga erishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumni Turkiya Superligasida uchinchi oʻrinda yakunlagan Trabzonspor chempionatda gʻoliblik uchun kurashishni maqsad qilgan va shu bois tarkibni kuchaytirish harakatida. Agar transfer amalga oshsa, tajribali futbolchi jamoaga bepul, transfer haqisiz kelib qoʻshiladi hamda oʻzining yuqori darajadagi gollari, kreativligi va xalqaro tajribasini taqdim etadi.

Transfer poygasidagi oʻzgarishlar va moliyaviy shartlar

Trabzonspor klubining bu boradagi muvaffaqiyati boshqa bir turk jamoasi – Besiktasning imkoniyatlarini oʻzgartirib yubordi. Avvalroq Besiktas futbolchi bilan yana bir yilga uzaytirish sharti bilan bir yillik shartnoma boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishgani aytilgan edi, biroq moliyaviy tafovutlar tufayli muzokaralar toʻxtab qolgandi.

Taniqli turkiyalik jurnalist Yagiz Sabuncuoglu maʼlumotiga koʻra, Trabzonspor Muhammad Salahni koʻndirish uchun yiliga 17 million yevro maosh taklif etgan holda ikki yillik serdaromad shartnoma tayyorlagan. Agar ushbu kelishuv yakuniga yetsa, Salah Turkiya ligasi tarixidagi eng koʻp maosh oluvchi futbolchiga aylanadi.

Klub rahbarining rasmiy munosabati

Shunga qaramay, Trabzonspor prezidenti Ertugrul Dogan bitim toʻla yakunlanganini rad etib, muzokaralar hali bu bosqichga yetmaganini taʼkidladi. U A Spor telekanaliga bergan intervyusida mish-mishlarga izoh berdi.

«Koʻp narsalar aytilmoqda, ammo Muhammad Salah bilan hech qanday kelishuv yoʻq», — dedi klub rahbari. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining Trabzon shahriga kelishi rejalashtirilmagan va agar shunday reja boʻlganida, jamoa muxlislar hamda ommaviy axborot vositalarini bu haqda oldindan xabardor qilgan boʻlardi.

«Oramizda kim ham Muhammad Salah darajasidagi oʻyinchini oʻz safiga qoʻshishni istamaydi? Albatta, biz buni xohlaymiz, lekin haqiqat shuki, hozirgi vaqtda hech qanday kelishuv mavjud emas», — deya qoʻshimcha qildi Ertugrul Dogan va misrlik futbolchi borasidagi muzokaralar tafsilotlarini ochiqlashni istamadi.

Muhammad SalahTrabzonsporSuperligaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Viktor Osimhen transferi uchun harakatni boshladiTottenxem Viktor Osimhen transferi uchun harakatni boshladiBugun, 19:17Leny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartLeny Yoro: Manchester Yunayted Angliya chempionligini qoʻlga kiritishi shartBugun, 18:58Jahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrashJahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida: yangi transfer va moliyaviy sakrashBugun, 18:39Real Madrid Yan Diomande transferiga yaqinlashmoqdaReal Madrid Yan Diomande transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 17:52Joshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdiJoshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdiBugun, 17:36Barselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBarselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBugun, 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda