Muhammad Salah faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkin
Liverpul safidagi davrini yakunlab erkin agentga aylangan hujumchi Muhammad Salah faoliyatini Turkiyaning Trabzonspor klubida davom ettirishi mumkin. Foot Mercato xabariga ko'ra, Trabzonspor misrlik yulduzni o'z safiga qo'shib olish poygasida asosiy da'vogarga aylanib, muzokaralarda jiddiy muvaffaqiyatga erishdi. Jurnalist Yagiz Sabuncuoglu ma'lumotiga ko'ra, Trabzonspor futbolchiga yiliga 17 million yevro maosh taklif etgan holda ikki yillik shartnoma tayyorlagan.
Liverpul safidagi tarixiy davrini yakunlab, erkin agentga aylangan hujumchi Muhammad Salah yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli bitimlaridan biriga imzo chekishi mumkin. Foot Mercato xabar berishicha, Turkiyaning Trabzonspor klubi misrlik yulduzni oʻz safiga qoʻshib olish poygasida barcha raqobatchilarini ortda qoldirib, asosiy daʼvogarga aylandi va muzokaralarda jiddiy muvaffaqiyatga erishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumni Turkiya Superligasida uchinchi oʻrinda yakunlagan Trabzonspor chempionatda gʻoliblik uchun kurashishni maqsad qilgan va shu bois tarkibni kuchaytirish harakatida. Agar transfer amalga oshsa, tajribali futbolchi jamoaga bepul, transfer haqisiz kelib qoʻshiladi hamda oʻzining yuqori darajadagi gollari, kreativligi va xalqaro tajribasini taqdim etadi.
Transfer poygasidagi oʻzgarishlar va moliyaviy shartlarTrabzonspor klubining bu boradagi muvaffaqiyati boshqa bir turk jamoasi – Besiktasning imkoniyatlarini oʻzgartirib yubordi. Avvalroq Besiktas futbolchi bilan yana bir yilga uzaytirish sharti bilan bir yillik shartnoma boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishgani aytilgan edi, biroq moliyaviy tafovutlar tufayli muzokaralar toʻxtab qolgandi.
Taniqli turkiyalik jurnalist Yagiz Sabuncuoglu maʼlumotiga koʻra, Trabzonspor Muhammad Salahni koʻndirish uchun yiliga 17 million yevro maosh taklif etgan holda ikki yillik serdaromad shartnoma tayyorlagan. Agar ushbu kelishuv yakuniga yetsa, Salah Turkiya ligasi tarixidagi eng koʻp maosh oluvchi futbolchiga aylanadi.
Klub rahbarining rasmiy munosabatiShunga qaramay, Trabzonspor prezidenti Ertugrul Dogan bitim toʻla yakunlanganini rad etib, muzokaralar hali bu bosqichga yetmaganini taʼkidladi. U A Spor telekanaliga bergan intervyusida mish-mishlarga izoh berdi.
«Koʻp narsalar aytilmoqda, ammo Muhammad Salah bilan hech qanday kelishuv yoʻq», — dedi klub rahbari. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining Trabzon shahriga kelishi rejalashtirilmagan va agar shunday reja boʻlganida, jamoa muxlislar hamda ommaviy axborot vositalarini bu haqda oldindan xabardor qilgan boʻlardi.
«Oramizda kim ham Muhammad Salah darajasidagi oʻyinchini oʻz safiga qoʻshishni istamaydi? Albatta, biz buni xohlaymiz, lekin haqiqat shuki, hozirgi vaqtda hech qanday kelishuv mavjud emas», — deya qoʻshimcha qildi Ertugrul Dogan va misrlik futbolchi borasidagi muzokaralar tafsilotlarini ochiqlashni istamadi.
…