Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!
O‘zbekistonlik xalqaro master Gulruxbegim Tohirjonova Ispaniyada o‘tkazilgan «Granada Chess Open 2026» turnirida yorqin natija qayd etdi. U 9 turda 6 ochko jamg‘arib, ayollar o‘rtasidagi hisobda birinchi o‘rinni egalladi.
G‘alabaning yana bir muhim jihati bor: o‘zbekistonlik shaxmatchi musobaqa davomida xalqaro reytingini 9,1 punktga oshirishga muvaffaq bo‘ldi.
48 davlatdan 353 nafar shaxmatchi qatnashdi
O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, xalqaro turnir 28 iyuldan 2 avgustgacha Ispaniyaning Granada shahrida o‘tkazildi. Musobaqada dunyoning 48 davlatidan 353 nafar shaxmatchi ishtirok etdi.
Turnir rasmiy dasturiga muvofiq, bellashuvlar shveysar tizimida 9 turdan iborat bo‘ldi. Har bir ishtirokchiga partiya uchun 90 daqiqa berilib, har bir yurishdan keyin yana 30 soniya qo‘shib borildi. Musobaqalar Granadadagi «Hotel Porcel Alixares» mehmonxonasida tashkil etildi.
Bunday ochiq turnirlarda erkaklar va ayollar yagona umumiy guruhda o‘ynaydi. Yakunda esa umumiy natijadan tashqari, ayollar va boshqa maxsus toifalar bo‘yicha ham alohida sovrindorlar aniqlanadi.
9 turda 6 ochko — 66,7 foizlik natija
Tohirjonova musobaqaning 9 turi yakunida 6 ochko to‘pladi. Bu mavjud ochkolarning uchdan ikki qismini — taxminan 66,7 foizini qo‘lga kiritganini anglatadi.
Kuchli xalqaro tarkib ishtirok etgan shveysar tizimida bunday natijaga erishish oson emas. Chunki dastlabki turlardan keyin bir xil ochko jamg‘argan shaxmatchilar o‘zaro juftlashtiriladi. Natija yaxshilangan sari keyingi raqiblar ham kuchayib boradi.
Shunga qaramay, o‘zbekistonlik shaxmatchi turnir davomida barqaror o‘yin ko‘rsatib, ayol ishtirokchilar orasida eng yuqori natijani qayd etdi.
Reytingdagi 9,1 punktlik o‘sish nimani anglatadi?
Tohirjonova turnirni 2348 xalqaro reyting bilan boshlagan. Rasmiy ro‘yxatda u O‘zbekiston vakili va xalqaro master — IM unvoni sohibi sifatida qayd etilgan.
Musobaqa natijalari bo‘yicha uning reyting ko‘rsatkichi 9,1 punktga oshdi. Oddiy hisobda turnirning o‘zi bo‘yicha shartli ko‘rsatkich 2357,1 ball atrofiga yetadi.
Biroq bu raqam darhol yangi rasmiy reyting degani emas. FIDE'ning navbatdagi reyting ro‘yxatida shu davrda o‘tkazilgan boshqa musobaqalar natijalari ham qo‘shilishi mumkin. Shunga qaramay, 9,1 punktlik o‘sish Tohirjonovaning Granadada o‘z reytingi bo‘yicha kutilganidan yaxshiroq natija ko‘rsatganini anglatadi.
G‘alaba uchun kubok va pul mukofoti belgilangan
Turnir nizomiga ko‘ra, ayollar o‘rtasida birinchi o‘rinni egallagan ishtirokchiga kubok va 150 yevro pul mukofoti topshirilishi belgilangan.
Ikkinchi o‘rin uchun 100 yevro va kubok, uchinchi natija uchun esa 50 yevro hamda kubok ko‘zda tutilgan. Musobaqaning barcha toifalari bo‘yicha umumiy mukofot jamg‘armasi 13 ming yevroni tashkil etgan.
Tohirjonovaning natijasi umumiy turnir chempionligi emas, balki ayollar o‘rtasidagi maxsus hisobdagi birinchi o‘rin hisoblanadi. Bu farqni aniq ko‘rsatish muhim.
Granada shaxmat turnirining nufuzi oshib bormoqda
«Granada Chess Open» ikkinchi marta tashkil etilgan bo‘lsa-da, qisqa vaqt ichida Ispaniya janubidagi yirik xalqaro shaxmat musobaqalaridan biriga aylandi.
Turnir boshlanishi oldidan Granada provinsiyasi ma’muriyati unda 350 dan ortiq shaxmatchi va 45 davlat vakillari qatnashishini ma’lum qilgan edi. Yakuniy ro‘yxat bo‘yicha O‘zbekiston shaxmat federatsiyasi ishtirokchilar soni 353 nafar, davlatlar soni esa 48 ta bo‘lganini qayd etdi.
Ko‘p sonli ishtirokchilar, grossmeyster va xalqaro masterlarning qatnashishi har bir ochkoning qiymatini oshirdi. Tohirjonovaning shunday raqobatda ayollar zachyotini voz kechmay birinchi o‘rinda tugatishi natijaning ahamiyatini yanada kuchaytiradi.
O‘zbekiston shaxmati uchun navbatdagi xalqaro natija
So‘nggi yillarda o‘zbekistonlik shaxmatchilar erkaklar, ayollar va yoshlar o‘rtasidagi yirik musobaqalarda muntazam ravishda sovrindorlar safidan joy olmoqda.
Tohirjonovaning Granadadagi g‘alabasi ham ushbu natijalar zanjirining davomi bo‘ldi. Bu safar u faqat birinchi o‘rinni qo‘lga kiritibgina qolmay, xalqaro reytingini ham sezilarli oshirdi.
Endi asosiy vazifa — Ispaniyadagi muvaffaqiyatni keyingi musobaqalarda mustahkamlash va reytingda yana yuqorilash. Granadadagi 6 ochko esa Tohirjonovaning kuchli xalqaro tarkibda ham barqaror natija ko‘rsata olishini yana bir bor namoyish etdi.
Sizningcha, Gulruxbegim Tohirjonova yaqin vaqt ichida grossmeysterlik unvoniga erisha oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…