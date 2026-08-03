Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...
«Manchester Siti»da o‘n yil davom etgan Xosep Gvardiola davri yakunlandi. Endi klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiy qoldirgan merosni saqlash va jamoani yangi bosqichga olib chiqish vazifasi Enso Mareskaga topshirildi.
Italiyalik mutaxassis bosimni yaxshi anglamoqda. U yangi mavsumda «Siti» barcha sovrinlar, jumladan Premer-liga chempionligi uchun so‘nggi turgacha kurashishini ta’kidladi.
Mareska oldidagi eng katta sinov
Gvardiola «Manchester Siti»ni 10 yil boshqarib, klub bilan 20 ta yirik sovrinni qo‘lga kiritdi. Uning davrida «shaharliklar» olti marta Premer-liga, besh marta Liga kubogi, uch marta Angliya kubogi va ilk bor Chempionlar ligasida g‘olib bo‘ldi.
Bunday murabbiydan keyin jamoani qabul qilish har qanday mutaxassis uchun katta tavakkal. Yangi murabbiydan nafaqat natija, balki Gvardiola shakllantirgan o‘yin uslubi va g‘oliblik madaniyatini saqlab qolish ham talab etiladi.
Futbol tarixida uzoq yillar klubni boshqargan murabbiylar ketgach, jamoalarning yangi davrga moslashishda qiynalgan holatlari ko‘p uchragan. Shu sabab ayrimlar «Siti»da ham pasayish boshlanishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Mareska esa bunday ssenariyni qabul qilmoqchi emas.
«So‘nggi turgacha kurashishimiz kerak»
Yangi bosh murabbiy jamoaning maqsadlari o‘zgarmasligini ochiq aytdi.
«Bu mavsumda sovrinlarni qo‘lga kiritish uchun qo‘limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Premer-liga chempionligi — so‘nggi turgacha kurashishimiz kerak bo‘lgan sovrinlardan biri».
Mareska chempionlik imkoniyatlarini hozirdan baholashga shoshilmayapti. Uning fikricha, mavsum boshlanmasidan turib balandparvoz va’dalar berishdan ko‘ra, jamoaning kundalik rivojiga e’tibor qaratish muhim.
Italiyalik mutaxassis dastlabki matbuot anjumanida ham «Siti» to‘psiz harakatda agressiv bo‘lishi, o‘yinni nazorat qilishi va o‘z g‘oyalarini raqibga majburan qabul qildirishi kerakligini aytgandi. U futboldagi eng muhim vazifa uchrashuvlarni yutish ekanini alohida ta’kidlagan.
Mareskaning asosiy formulasi ma’lum
Yangi murabbiy o‘z ish uslubining markaziga futbolchilarning individual o‘sishini qo‘ymoqda.
«Menga eng yoqadigan narsa — har kuni futbolchilarni rivojlantirish. Chunki futbolchilar o‘ssa, jamoa ham kuchayadi».
Bu fikr Mareskaning avvalgi jamoalarida qo‘llagan yondashuviga ham mos keladi. U tayyor yulduzlarga to‘liq bog‘lanib qolishdan ko‘ra, futbolchilarning taktik tushunchasi va to‘p bilan harakatini bosqichma-bosqich rivojlantirishga katta ahamiyat beradi.
«Siti» rahbariyati ham uni tanlashda aynan o‘yin falsafasi, klub tizimini yaxshi bilishi va yosh futbolchilar bilan ishlash qobiliyatini hisobga olgan. Mareska klub bilan 2029 yil yozigacha amal qiladigan uch yillik shartnoma imzolagan.
U klubni ichkaridan yaxshi biladi
Mareska «Manchester Siti» uchun begona mutaxassis emas. Bu uning klubdagi uchinchi faoliyat davri hisoblanadi.
U avval «Siti»ning yoshlar jamoasini boshqarib, uni Premier League 2 chempionligiga olib chiqqan. Keyinchalik Gvardiolaning murabbiylar shtabida ishlab, 2022/23 yilgi tarixiy trebl mavsumida jamoa muvaffaqiyatiga hissa qo‘shgan.
Shu sabab klub rahbariyati keskin inqilobdan ko‘ra, Gvardiola qurgan tizimni yaxshi biladigan va uni yangi g‘oyalar bilan rivojlantira oladigan murabbiyni tanladi.
Mareskaning vazifasi Gvardioladan nusxa olish emas. U mavjud g‘oliblik madaniyatini saqlagan holda, jamoaga o‘z uslubini singdirishi kerak.
«Inter»ga qarshi o‘yin birinchi ishorani berdi
Mareskaning «Siti» bosh murabbiyi sifatidagi ilk mavsumoldi uchrashuvi Gonkongda «Inter»ga qarshi o‘tkazildi. Bu bahs 2026/27 yilgi mavsumga tayyorgarlik doirasidagi Osiyo safari dasturidan o‘rin olgandi.
Murabbiy jamoaning Italiya chempioniga qarshi harakatlaridan mamnun qolganini bildirdi.
«“Inter”ga qarshi mavsumoldi o‘yinidagi harakatlarimiz menga juda yoqdi».
Nazorat o‘yinlarida natijadan ko‘ra futbolchilarning jismoniy holati, yangi taktik talablarni bajarishi va maydondagi o‘zaro tushunish darajasi muhimroq hisoblanadi.
Shu ma’noda «Inter»ga qarshi bahs Mareskaga qaysi jihatlar ishlayotgani va mavsum boshlanguniga qadar nimalarni yaxshilash zarurligini ko‘rsatgan dastlabki jiddiy sinov bo‘ldi.
Osiyodagi qo‘llab-quvvatlash Mareskani hayratlantirdi
Italiyalik mutaxassis Gonkongda jamoani kutib olgan muxlislar haqida ham iliq fikr bildirdi.
U ochiq mashg‘ulotlar va o‘yinda tribunalar to‘lganidan mamnun ekanini aytdi. «Siti»ning Osiyodagi safari Gonkongdan keyin Seuldagi uchrashuvlar bilan davom etadi.
Xorijdagi katta muxlislar bazasi Mareska uchun klubning global darajadagi mavqeini yana bir bor ko‘rsatdi. Biroq bu qo‘llab-quvvatlash yangi murabbiy zimmasidagi mas’uliyatni ham oshiradi.
«Siti»ning imkoniyatlari hali ham katta
Gvardiola o‘zining oxirgi mavsumida jamoa bilan Angliya kubogi va Liga kubogini qo‘lga kiritdi, Premer-ligada esa ikkinchi o‘rinni egalladi. Demak, Mareska inqirozdagi emas, hamon sovrinlar yutishga qodir tarkibni qabul qilib oldi.
Shu bilan birga, yangi murabbiy bir nechta muhim vazifani hal qilishi kerak:
Gvardioladan keyingi psixologik bo‘shliqni to‘ldirish;
yosh va tajribali futbolchilar o‘rtasida muvozanat yaratish;
o‘z taktik g‘oyalarini qisqa vaqt ichida singdirish;
tarkibdagi barcha yulduzlarning motivatsiyasini saqlash;
Premer-ligada yangi chempionlik poygasiga tayyor turish.
Mavsumning dastlabki natijalari Mareska bu vazifalarni qanchalik tez hal qilayotganini ko‘rsatadi.
Merosni saqlashmi yoki yangi davrni boshlashmi?
Mareskaning so‘zlaridan ma’lum bo‘lishicha, u «Siti»ni butunlay qayta qurishni emas, mavjud poydevor ustida yanada kuchli jamoa yaratishni istayapti.
Bu mantiqiy yondashuv. Chunki Gvardiola qoldirgan tarkib, infratuzilma va g‘oliblik madaniyatidan voz kechish shart emas. Ammo raqiblar «Siti»ning o‘yin uslubini yaxshi o‘rgangani uchun faqat eski formulani takrorlash ham yetarli bo‘lmaydi.
Mareskaning haqiqiy sinovi shu yerda boshlanadi: u Gvardiola merosining soyasida qolib ketmasdan, klubning yangi g‘oliblik davrini yarata oladimi?
Sizningcha, Enso Mareska «Manchester Siti»da Gvardiola muvaffaqiyatini davom ettira oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…