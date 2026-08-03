Shifokorlar hali tug‘ilmagan chaqaloqni bachadondayoq operatsiya qildi
AQSHda shifokorlar tibbiyot tarixidagi eng murakkab jarrohlik amaliyotlaridan birini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Ular hali ona qornida bo‘lgan chaqaloqqa operatsiya o‘tkazib, uning hayotiga xavf tug‘dirayotgan tug‘ma nuqsonni bartaraf etdi. Bu haqda BBC xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, bo‘lajak ona Meysi Sevij homiladorligining 26-haftasida AQSHning Xyuston shahrida jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan. Hozirda uning o‘g‘li Teo besh oylik bo‘lib, sog‘lom rivojlanmoqda.
Homiladorlik davrida shifokorlar bolaga gastroshizis tashxisini qo‘ygan. Bu kam uchraydigan tug‘ma nuqson bo‘lib, qorin devori to‘liq shakllanmagani sababli ichaklar tana tashqarisida rivojlanadi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday holat davolanmasa, chaqaloq hayoti uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.
Jarrohlar laparoskopik usuldan foydalanib, onaning bachadonini qisman ochgan holda chaqaloqning ichaklarini ehtiyotkorlik bilan qorin bo‘shlig‘iga joylashtirgan. Teo dunyoda ushbu innovatsion usul qo‘llangan uchinchi chaqaloq sifatida qayd etildi.
Meysi va uning turmush o‘rtog‘i Josh French dastlab farzandidagi nuqson haqida eshitganida qattiq ruhiy zarba olganini aytdi. Britaniyalik shifokorlar ularni tug‘ilgandan keyingi og‘ir davolanish jarayoniga tayyorlagan. Keyinchalik murakkab gastroshizis aniqlangach, oila maxsus klinik sinov o‘tkazilayotgan Xyustondagi tibbiyot markaziga yuborilgan.
Operatsiyaga tayyorgarlik jarayoni ham bir necha bosqichda amalga oshirildi. Avvaliga Meysi Belgiyadagi Lyuven universiteti shifoxonasida maxsus botoks in’eksiyasini olgan. Bu usul jarrohlik vaqtida qorin devori mushaklarini bo‘shashtirishga yordam bergan. Shundan so‘ng u Texasga yo‘l olgan va 2025 yil noyabr oyida murakkab operatsiya o‘tkazilgan.
«Tiklanish oson kechmadi. Ammo farzandimning hayoti uchun buning barchasiga arzirdi», — deydi Meysi operatsiyadan keyingi xotiralari bilan o‘rtoqlashar ekan.
Jarrohlik muvaffaqiyatli yakunlanganidan so‘ng Teo 2026 yil fevral oyida tabiiy tug‘uruq orqali dunyoga kelgan. Hozirda u sog‘lom o‘sib-ulg‘aymoqda.
Mutaxassislarning fikricha, ushbu amaliyot tug‘ma nuqsonlarni homila tug‘ilishidan avval davolash sohasidagi muhim yutuqlardan biri bo‘lib, kelajakda minglab chaqaloqlar hayotini saqlab qolish imkoniyatini kengaytirishi mumkin.
…