Shifokorlar hali tug‘ilmagan chaqaloqni bachadondayoq operatsiya qildi

·0·Dunyo
Shifokorlar hali tug‘ilmagan chaqaloqni bachadondayoq operatsiya qildi

AQSHda shifokorlar tibbiyot tarixidagi eng murakkab jarrohlik amaliyotlaridan birini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Ular hali ona qornida bo‘lgan chaqaloqqa operatsiya o‘tkazib, uning hayotiga xavf tug‘dirayotgan tug‘ma nuqsonni bartaraf etdi. Bu haqda BBC xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, bo‘lajak ona Meysi Sevij homiladorligining 26-haftasida AQSHning Xyuston shahrida jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan. Hozirda uning o‘g‘li Teo besh oylik bo‘lib, sog‘lom rivojlanmoqda.

Homiladorlik davrida shifokorlar bolaga gastroshizis tashxisini qo‘ygan. Bu kam uchraydigan tug‘ma nuqson bo‘lib, qorin devori to‘liq shakllanmagani sababli ichaklar tana tashqarisida rivojlanadi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday holat davolanmasa, chaqaloq hayoti uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.

Jarrohlar laparoskopik usuldan foydalanib, onaning bachadonini qisman ochgan holda chaqaloqning ichaklarini ehtiyotkorlik bilan qorin bo‘shlig‘iga joylashtirgan. Teo dunyoda ushbu innovatsion usul qo‘llangan uchinchi chaqaloq sifatida qayd etildi.

Divanda o‘tirgan er-xotin va ularning qo‘lidagi uxlab yotgan chaqaloq.

Meysi va uning turmush o‘rtog‘i Josh French dastlab farzandidagi nuqson haqida eshitganida qattiq ruhiy zarba olganini aytdi. Britaniyalik shifokorlar ularni tug‘ilgandan keyingi og‘ir davolanish jarayoniga tayyorlagan. Keyinchalik murakkab gastroshizis aniqlangach, oila maxsus klinik sinov o‘tkazilayotgan Xyustondagi tibbiyot markaziga yuborilgan.

Operatsiyaga tayyorgarlik jarayoni ham bir necha bosqichda amalga oshirildi. Avvaliga Meysi Belgiyadagi Lyuven universiteti shifoxonasida maxsus botoks in’eksiyasini olgan. Bu usul jarrohlik vaqtida qorin devori mushaklarini bo‘shashtirishga yordam bergan. Shundan so‘ng u Texasga yo‘l olgan va 2025 yil noyabr oyida murakkab operatsiya o‘tkazilgan.

«Tiklanish oson kechmadi. Ammo farzandimning hayoti uchun buning barchasiga arzirdi», — deydi Meysi operatsiyadan keyingi xotiralari bilan o‘rtoqlashar ekan.

Jarrohlik muvaffaqiyatli yakunlanganidan so‘ng Teo 2026 yil fevral oyida tabiiy tug‘uruq orqali dunyoga kelgan. Hozirda u sog‘lom o‘sib-ulg‘aymoqda.

Mutaxassislarning fikricha, ushbu amaliyot tug‘ma nuqsonlarni homila tug‘ilishidan avval davolash sohasidagi muhim yutuqlardan biri bo‘lib, kelajakda minglab chaqaloqlar hayotini saqlab qolish imkoniyatini kengaytirishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zini ot deb hisoblaydigan xonanda millionlab odamlarni hayratga solmoqdaO‘zini ot deb hisoblaydigan xonanda millionlab odamlarni hayratga solmoqdaBugun, 14:16125 million yillik hech kim ko‘rmagan qo‘rqinchli akula tasvirga olindi125 million yillik hech kim ko‘rmagan qo‘rqinchli akula tasvirga olindiBugun, 14:1080 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdi80 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdiBugun, 12:32Gretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdiGretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdiBugun, 12:04Maktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkinMaktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkinBugun, 11:55Braziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdiBraziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdiBugun, 11:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda