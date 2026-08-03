Atletiko Madrid Jek Grilishni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Madridning Atletiko klubi Manchester Siti qanot hujumchisi Jek Grilishni transfer qilish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ispaniyaliklar 30 yoshli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish orqali unga yana Chempionlar ligasida toʻp surish imkoniyatini taqdim etishi mumkin. Bu kutilmagan qadam futbolchining kelajagi mavhum boʻlib turgan bir paytda yuzaga kelmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumni ijara asosida Everton safida oʻtkazgan futbolchi 2 ta gol urib, 6 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi. Biroq yanvar oyida oyoq suyagining sinishi uning mavsumini erta yakunlashga majbur qildi. Shunga qaramay, Atletiko rahbariyati Grilishning maydonda ham, maydondan tashqarida ham faolligini yuqori baholamoqda hamda uni bosh murabbiy Diego Simeone taktik tizimiga mos keluvchi kuchli futbolchi sifatida koʻrmoqda.
Manchester Sitidagi vaziyat va murabbiy fikriFutbolchi atrofidagi mish-mishlar uning Manchester Sitining Osiyo boʻylab uyushtirilgan mavsumoldi turnesiga kiritilmaganidan soʻng yanada kuchaydi. Biroq oʻyinchi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali jamoadan chetlatilmagani, balki hali ham jarohatdan tiklanish jarayonida ekanini qatʼiy tushuntirib oʻtdi.
Klubning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska ham futbolchi bilan munosabatlari yaxshiligini tasdiqladi. Mareskaning taʼkidlashicha, Jek hozircha Manchester Siti futbolchisi hisoblanadi va murabbiy oʻz vazifasini bajarib, uni shugʻullantirishda davom etadi. Shuningdek, murabbiy futbolchining insoniy fazilatlarini yuqori baholagan.
Yevropa va ichki daʼvogarlarAgar ushbu transfer amalga oshsa, Madrid klubi bilan oʻtgan mavsum La Ligada toʻrtinchi oʻrinni egallagan va Yevropa musobaqalarining yarim finaliga chiqqan Atletiko safiga qoʻshilgan Grilish Chempionlar ligasiga qaytadi. Metropolitano stadionida unga Li Kan In, Aleks Baena, Tiago Almada va Ademola Lukman kabi futbolchilar bilan raqobat qilishga toʻgʻri keladi.
Agar Ispaniyaga koʻchib oʻtish varianti amalga oshmay qolsa, Everton hamda Aston Villa klublari ham futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib borayotgani maʼlum qilinmoqda. Hozircha transfer oynasi doirasida Grilishning qaysi jamoada faoliyatini davom ettirishi ochiqligicha qolmoqda.
…