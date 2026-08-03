Atletiko Madrid Jek Grilishni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·1·Sport
Atletiko Madrid Jek Grilishni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

Madridning Atletiko klubi Manchester Siti qanot hujumchisi Jek Grilishni transfer qilish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. The Sun nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ispaniyaliklar 30 yoshli futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish orqali unga yana Chempionlar ligasida toʻp surish imkoniyatini taqdim etishi mumkin. Bu kutilmagan qadam futbolchining kelajagi mavhum boʻlib turgan bir paytda yuzaga kelmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumni ijara asosida Everton safida oʻtkazgan futbolchi 2 ta gol urib, 6 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi. Biroq yanvar oyida oyoq suyagining sinishi uning mavsumini erta yakunlashga majbur qildi. Shunga qaramay, Atletiko rahbariyati Grilishning maydonda ham, maydondan tashqarida ham faolligini yuqori baholamoqda hamda uni bosh murabbiy Diego Simeone taktik tizimiga mos keluvchi kuchli futbolchi sifatida koʻrmoqda.

Manchester Sitidagi vaziyat va murabbiy fikri

Futbolchi atrofidagi mish-mishlar uning Manchester Sitining Osiyo boʻylab uyushtirilgan mavsumoldi turnesiga kiritilmaganidan soʻng yanada kuchaydi. Biroq oʻyinchi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali jamoadan chetlatilmagani, balki hali ham jarohatdan tiklanish jarayonida ekanini qatʼiy tushuntirib oʻtdi.

Klubning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska ham futbolchi bilan munosabatlari yaxshiligini tasdiqladi. Mareskaning taʼkidlashicha, Jek hozircha Manchester Siti futbolchisi hisoblanadi va murabbiy oʻz vazifasini bajarib, uni shugʻullantirishda davom etadi. Shuningdek, murabbiy futbolchining insoniy fazilatlarini yuqori baholagan.

Yevropa va ichki daʼvogarlar

Agar ushbu transfer amalga oshsa, Madrid klubi bilan oʻtgan mavsum La Ligada toʻrtinchi oʻrinni egallagan va Yevropa musobaqalarining yarim finaliga chiqqan Atletiko safiga qoʻshilgan Grilish Chempionlar ligasiga qaytadi. Metropolitano stadionida unga Li Kan In, Aleks Baena, Tiago Almada va Ademola Lukman kabi futbolchilar bilan raqobat qilishga toʻgʻri keladi.

Agar Ispaniyaga koʻchib oʻtish varianti amalga oshmay qolsa, Everton hamda Aston Villa klublari ham futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib borayotgani maʼlum qilinmoqda. Hozircha transfer oynasi doirasida Grilishning qaysi jamoada faoliyatini davom ettirishi ochiqligicha qolmoqda.

Jek GrilishAtletiko MadridManchester SitiTransferlarChempionlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona jamoasining Angliyadagi yigʻini kutilmagan muammolarga duch keldiBarselona jamoasining Angliyadagi yigʻini kutilmagan muammolarga duch keldiBugun, 14:59Andoni Iraola Jeremi Frimponing holati boʻyicha maʼlumot berdiAndoni Iraola Jeremi Frimponing holati boʻyicha maʼlumot berdiBugun, 14:14Barselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdiBarselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdiBugun, 13:37Arsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladiArsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladiBugun, 13:36Real Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdiReal Madrid sobiq futbolchisi transferlar va Vinicius Junior kelajagi haqida fikr bildirdiBugun, 13:19Patris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdiPatris Evra Manu Kone uchun Manchester Yunayted oʻrniga Arsenalni maslahat berdiBugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda