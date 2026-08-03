O‘zini ot deb hisoblaydigan xonanda millionlab odamlarni hayratga solmoqda

·264·Dunyo
O‘zini ot deb hisoblaydigan xonanda millionlab odamlarni hayratga solmoqda
Qisqacha

Ijtimoiy tarmoqlarda Horsegirl laqabi ostida ijod qiluvchi Germaniyada tug‘ilgan xonanda deyarli barcha chiqishlari va intervyularida ot niqobida ko‘rinish berib, millionlab odamlarni hayratda qoldirmoqda. Haqiqiy qiyofasini jamoatchilikka deyarli ko‘rsatmaydigan artist nega aynan ot obrazini tanlagani haqida aniq izoh bermagan, biroq hazilomuz tarzda o‘zini "Sun Shine" nomli fermada ot bo‘lib tug‘ilganini aytgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda o‘ziga xos obrazi bilan mashhurlikka erishgan Horsegirl laqabi ostida ijod qiluvchi xonanda yana muhokamalar markaziga aylandi. Uning eng g‘alati jihati shundaki, artist deyarli barcha chiqishlari va intervyularida ot niqobida ko‘rinish beradi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Germaniyada tug‘ilgan xonanda o‘zining haqiqiy qiyofasini jamoatchilikka deyarli ko‘rsatmaydi. U nega aynan ot obrazini tanlagani haqida esa hanuzgacha aniq izoh bermagan.

Biroq intervyulardan birida u hazilomuz tarzda o‘zini "Sun Shine" nomli fermada ot bo‘lib tug‘ilganini aytgan. Yaqinda BBC Sounds'ga bergan suhbatida esa yanada hayratlanarli chiqish qildi. Xonanda ayrim savollarga inson tilida emas, balki otlarning kishnashiga taqlid qilgan holda javob berib, hatto "ot tilini o‘rganganman" degan da’voni ham ilgari surdi.

HorsegirlBBC SoundsSun Shine
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

125 million yillik hech kim ko‘rmagan qo‘rqinchli akula tasvirga olindi125 million yillik hech kim ko‘rmagan qo‘rqinchli akula tasvirga olindiBugun, 14:1080 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdi80 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdiBugun, 12:32Gretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdiGretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdiBugun, 12:04Maktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkinMaktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkinBugun, 11:55Braziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdiBraziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdiBugun, 11:44Dasturchi kuniga 50 ming dollar topadigan o‘yinini nega o‘chirib tashladi?Dasturchi kuniga 50 ming dollar topadigan o‘yinini nega o‘chirib tashladi?Bugun, 03:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda