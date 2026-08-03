Kembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdi

·0·Texno
Kembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdi

Kembrij universiteti tadqiqotchilari biodizayner Lusiya Xiron bilan hamkorlikda anʼanaviy kimyoviy elementlar oʻrniga tirik цианобактерии (koʻk-yashil suvoqlar) yordamida elektr toki ishlab chiqaruvchi innovatsion qurilma prototiplarini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, biocell deb nomlangan mazkur ishlanma kelgusida kam quvvatli elektronika uchun ekologik toza muqobilga aylanishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur texnologiya biofotovoltaika deb nomlanib, fotosintez qiluvchi mikroorganizmlar hisobiga elektr energiyasini bevosita olish imkonini beradi. Fotosintez jarayonida suvoqlar quyosh nurini kimyoviy energiyaga aylantiribgina qolmay, bir vaqtning oʻzida elektr toki ham hosil qiladi. Ularning hayot faoliyati uchun faqat quyosh nuri, suv va karbonat angidrid talab etiladi xolos.

Ekologik muqobil va barqarorlik

Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, elektr energiyasining generatsiyasi quyosh botganidan keyin ham toʻxtab qolmaydi. Hujayra ichida sodir boʻladigan tabiiy metabolik jarayonlar tufayli batareya energiya ishlab chiqarishni davom ettiradi. Bu esa anʼanaviy texnologiyalarga nisbatan mutlaqo yangi yondashuvdir.

Olimlarning fikricha, bunday bioyacheykalar litiy va atrof-muhitga jiddiy zarar yetkazuvchi boshqa kamyob materiallarga boʻlgan qaramlikni kamaytirishga yordam beradi. Bu holat har yili chiqindixonalarga tashlab yuborilayotgan milliardlab bir martalik batareykalar muammosi fonida ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Amaliy sinovlar va istiqbollar

Tadqiqotchilar texnologiya oʻzining hayotga qodirligini allaqachon isbotlaganini qayd etmoqda. Laboratoriya sharoitida suvoqlar elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun uzluksiz ravishda olti yildan ortiq vaqt davomida foydalanib kelinmoqda. Bugungi kunda jamoa bioyacheykalar yordamida toʻliq ishlaydigan bir nechta qurilmalarni yaratdi.

Ushbu qurilmalar qatoriga elektron soatlar, harorat datchiklari hamda xona oʻsimliklarini monitoring qilish tizimi kiradi. Mazkur tizim yorugʻlik darajasi, havo harorati va tuproq namligini kuzatib, maʼlumotlarni mobil ilovaga uzatadi. Texnologiyani bozorga chiqarish uchun e-Pho nomli startap asos solingan boʻlib, u tijoratlashtirish uchun hamkorlarni qidirmoqda.

Hozircha texnologiyaning imkoniyatlari minimal energiya sarflaydigan qurilmalar bilan cheklangan. Smartfon yoki noutbuqlardagi akkumulyatorlarni almashtirish haqida hali hovuz boricha gap ketmayapti. Shunga qaramay, olimlar biofotovoltaika ekologik toza energiya manbalarini rivojlantirishning istiqbolli yoʻnalishlaridan biriga aylanishiga Ishonmoqda.

TexnologiyaEkologiyaBatareyaIlm-fanYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiSunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27SJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiSJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiBugun, 14:26Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiStarlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiBugun, 13:51Sunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaSunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaBugun, 13:22Olimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiOlimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiBugun, 12:54AQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdiBugun, 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi