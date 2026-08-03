Sunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildi

·0·Texno
Sunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildi

Yirik biznes kompaniyalari uchun sunʼiy intellekt vositalarini oʻz ish jarayoniga ishonchli tarzda tatbiq etish hamon murakkab vazifa boʻlib qolmoqda. Shu bois, korxonalarga sunʼiy intellekt tizimlarini ishga tushirishda koʻmaklashuvchi maxsus muhandislar jamoalari va tashkilotlar tobora ommalashib bormoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Salesforce kompaniyasining sobiq rahbari Efrat Rapoport tomonidan asos solingan va Marc Benioff qoʻllab-quvvatlayotgan June nomli yangi startap aynan shu muammoni hal qilishga kirishdi. Kompaniya pre-seed raundida Time Ventures, shuningdek, Maykl Dell, Aaron Levi va Jorj Kurts kabi taniqli texnologiya arboblaridan 20 million dollar miqdorida sarmoya jalb qilishga muvaffaq boʻldi.

Efrat Rapoport va uning uch nafar hammuassisi — Ohad Xen, Barak Goldstein hamda Idan Tsitiat avvalroq Bonobo AI kompaniyasiga asos solishgan edi. Ovozli matn xizmatini taqdim etgan bu startap 2017 yilda yaratilib, ikki yil oʻtib Salesforce tomonidan sotib olingan edi. Jamoa bir necha yil davomida texnologiya gigantining sunʼiy intellekt loyihalarida ishlagan.

Texnologik qiyinchiliklar va eskirgan tizimlar

Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt professional xizmatlarga boʻlgan talabni paradoksal tarzda oshirmoqda. Hozirgi kunda sanoatning bu muammoga javobi koʻproq mutaxassislarni yollashdan iborat boʻlmoqda. Biroq June jamoasining yondashuvi boshqacha boʻlib, u korxonalarga jarayonlarni avtomatlashtirishda yangi yoʻlni taklif etadi.

Hozirgi vaqtda hech bir Fortune 500 kompaniyasi CRM tizimini oddiygina usulda yaratib qoʻya olmaydi. Har qanday sunʼiy intellekt modeli Salesforce, ServiceNow, DataBricks, Workday yoki boshqa maʼlumotlarni boshqarish platformalari bilan uygʻun holda ishlashi shart.

“Sunʼiy intellekt qiymat yaratishidan oldin kimdir eskirgan tizimlar bilan ishlashi kerak”, — deydi Rapoport. Maʼlumotlarning turli platformalar boʻylab boʻlinib ketgani, murakkab ish oqimlari va yillar davomida yigʻilib qolgan texnik muammolar asosiy toʻsiqlardan biri hisoblanadi.

June platformasi qanday ishlaydi?

Agent uchun shablon yaratish jarayonining eng oson qismi sanaladi. Asl qiyinchilik uni ostki qatlamdagi murakkab tizimlar bilan muvaffaqiyatli bogʻlashdir. Masalan, bir xil maʼlumotni bildiruvchi oʻnta dublikat maydonlar mavjud boʻlganda sunʼiy intellekt agenti qanday harakat qilishni bilishi kerak.

June platformasi kompaniyaning mavjud tizimlarini skanerlash orqali uning biznes jarayonlarini tushunadi, toʻsiqlarni aniqlaydi va ularni optimallashtirilgan agent boshqaruvidagi jarayonlar bilan almashtiradi. Tizim korxona jamoalariga zarur qadamlar boʻyicha toʻliq yoʻl xaritasini avtomatik ravishda taqdim etadi.

Sunʼiy intellektStartapInvestitsiyaTexnologiyalarSalesforce
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiKembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiBugun, 15:24SJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiSJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiBugun, 14:26Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiStarlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiBugun, 13:51Sunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaSunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaBugun, 13:22Olimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiOlimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiBugun, 12:54AQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdiBugun, 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi