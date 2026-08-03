Sunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildi
Yirik biznes kompaniyalari uchun sunʼiy intellekt vositalarini oʻz ish jarayoniga ishonchli tarzda tatbiq etish hamon murakkab vazifa boʻlib qolmoqda. Shu bois, korxonalarga sunʼiy intellekt tizimlarini ishga tushirishda koʻmaklashuvchi maxsus muhandislar jamoalari va tashkilotlar tobora ommalashib bormoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Salesforce kompaniyasining sobiq rahbari Efrat Rapoport tomonidan asos solingan va Marc Benioff qoʻllab-quvvatlayotgan June nomli yangi startap aynan shu muammoni hal qilishga kirishdi. Kompaniya pre-seed raundida Time Ventures, shuningdek, Maykl Dell, Aaron Levi va Jorj Kurts kabi taniqli texnologiya arboblaridan 20 million dollar miqdorida sarmoya jalb qilishga muvaffaq boʻldi.
Efrat Rapoport va uning uch nafar hammuassisi — Ohad Xen, Barak Goldstein hamda Idan Tsitiat avvalroq Bonobo AI kompaniyasiga asos solishgan edi. Ovozli matn xizmatini taqdim etgan bu startap 2017 yilda yaratilib, ikki yil oʻtib Salesforce tomonidan sotib olingan edi. Jamoa bir necha yil davomida texnologiya gigantining sunʼiy intellekt loyihalarida ishlagan.
Texnologik qiyinchiliklar va eskirgan tizimlarMutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt professional xizmatlarga boʻlgan talabni paradoksal tarzda oshirmoqda. Hozirgi kunda sanoatning bu muammoga javobi koʻproq mutaxassislarni yollashdan iborat boʻlmoqda. Biroq June jamoasining yondashuvi boshqacha boʻlib, u korxonalarga jarayonlarni avtomatlashtirishda yangi yoʻlni taklif etadi.
Hozirgi vaqtda hech bir Fortune 500 kompaniyasi CRM tizimini oddiygina usulda yaratib qoʻya olmaydi. Har qanday sunʼiy intellekt modeli Salesforce, ServiceNow, DataBricks, Workday yoki boshqa maʼlumotlarni boshqarish platformalari bilan uygʻun holda ishlashi shart.
“Sunʼiy intellekt qiymat yaratishidan oldin kimdir eskirgan tizimlar bilan ishlashi kerak”, — deydi Rapoport. Maʼlumotlarning turli platformalar boʻylab boʻlinib ketgani, murakkab ish oqimlari va yillar davomida yigʻilib qolgan texnik muammolar asosiy toʻsiqlardan biri hisoblanadi.
June platformasi qanday ishlaydi?Agent uchun shablon yaratish jarayonining eng oson qismi sanaladi. Asl qiyinchilik uni ostki qatlamdagi murakkab tizimlar bilan muvaffaqiyatli bogʻlashdir. Masalan, bir xil maʼlumotni bildiruvchi oʻnta dublikat maydonlar mavjud boʻlganda sunʼiy intellekt agenti qanday harakat qilishni bilishi kerak.
June platformasi kompaniyaning mavjud tizimlarini skanerlash orqali uning biznes jarayonlarini tushunadi, toʻsiqlarni aniqlaydi va ularni optimallashtirilgan agent boshqaruvidagi jarayonlar bilan almashtiradi. Tizim korxona jamoalariga zarur qadamlar boʻyicha toʻliq yoʻl xaritasini avtomatik ravishda taqdim etadi.
…