Barselona jamoasining Angliyadagi yigʻini kutilmagan muammolarga duch keldi

·38·Sport
Barselona jamoasining Angliyadagi yigʻini kutilmagan muammolarga duch keldi
Qisqacha

Xansi Flik boshchiligidagi Barselona jamoasining Angliyadagi mavsumoldi tayyorgarlik jarayoni jiddiy reja o'zgarishiga uchradi. Preston North End klubida yuzaga kelgan jarohatlar va maydonga 21 yoshgacha bo'lgan yoshlar jamoasini chiqarish taklifining rad etilishi sababli o'rtoqlik uchrashuvi bekor qilindi. Germaniyalik mutaxassis yuqori tempdagi daqiqalarni talab qilgani uchun yoshlar jamoasiga qarshi bahs talablarga javob bermasligi aniq bo'ldi.

Xansi Flik boshchiligidagi Barselona jamoasining mavsumoldi tayyorgarlik jarayoni jiddiy reja oʻzgarishiga uchradi. Kataloniya klubi Angliya chempionati vakili Preston North End jamoasiga qarshi oʻtkzilishi rejalashtirilgan oʻrtoqlik uchrashuvini bekor qilishga majbur boʻldi. Ushbu vaziyat yangi mavsum oldidan oʻz taktik gʻoyalarini singdirishga intilayotgan murabbiylar shtabining rejalarini butunlay oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Diario SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Angliya klubi oʻz tarkibida yuzaga kelgan jarohatlar tufayli toʻlaqonli jamoa maydonga tusha olmasligini maʼlum qilgan. Stokport Kaunti jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik oʻyinidagi jismoniy kurashlarga boy bahsdan keyin Preston North End tarkibi qisqarib ketgan edi. Yangi mavsum yaqinlashib kelayotgan bir paytda asosiy tarkib futbolchilarini tavakkal qilishni istamagan ingliz klubi rahbariyati maydonga 21 yoshgacha boʻlgan yoshlar jamoasini chiqarishni taklif qilgan.

Lekin Barselona rahbariyati va bosh murabbiy bu taklifni rad etdi. Xansi Flik oʻz shogirdlarining kuchli raqiblar va tajribali professional futbolchilarga qarshi maydonda toblanishini xohlagan edi. Germaniyalik mutaxassis yuqori tempdagi daqiqalarni talab qilgani sababli, yoshlar jamoasiga qarshi bahs jamoaning talablariga javob bermasligi aniq boʻldi. Shu sababli, La Liga amaldagi chempionlari oʻyinni butunlay bekor qilib, uning oʻrniga mashgʻulot oʻtkazishga qaror qilishdi.

Rejalarning oʻzgarishi va Birmingem bilan bahs

Ushbu kutilmagan oʻzgarishlar tufayli Barselona oʻzining Angliyadagi yigʻinini rejalashtirilgan muddatidan ertaroq yakunlab, Ispaniyaga qaytishi kutilmoqda. Jamoa Angliya futbol assotsiatsiyasining milliy markazida baza sifatida foydalanib kelayotgan edi, biroq Preston bilan uchrashuv bekor qilingach, murabbiylar yakuniy tayyorgarlikni oʻz vatanida davom ettirishni maʼqul topishdi.

Eslatib oʻtamiz, ushbu qiyinchiliklargacha Barselona Birmingem Siti jamoasiga qarshi bahs olib borgan edi. St. Endryu stadionida kechgan uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlanib, penaltilar seriyasida mezbonlar 3:2 hisobida zafar quchgandi. Ushbu oʻyinda Xansi Flik yangi futbolchilarga imkon berdi va jamoaning umumiy harakatlaridan mamnun ekanligini bildirdi.

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida bosh murabbiy quyidagilarni taʼkidladi: «Oʻylaymanki, biz yaxshi oʻynadik, Birmingem kuchli jamoa va bizda yosh jamoa bor. Baʼzi vaziyatlarda toʻp bilan harakat qilishda, chiziqlar orasida oʻynashda ishonch yetishmagandir. Biz shuningdek, hujum boshlash chogʻida ayrim xatolarga yoʻl qoʻydik. Ammo umuman olganda, men natijadan xursandman».

BarselonaXansi FlikOʻrtoqlik oʻyiniLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Tohirjonova Granadada g‘olib bo‘ldi: reytingi ham sezilarli oshdi!Bugun, 15:29Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...Gvardioladan keyingi «Manchester Siti»: Mareska katta va’da berdi...Bugun, 15:26Atletiko Madrid Jek Grilishni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiAtletiko Madrid Jek Grilishni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 15:19Andoni Iraola Jeremi Frimponing holati boʻyicha maʼlumot berdiAndoni Iraola Jeremi Frimponing holati boʻyicha maʼlumot berdiBugun, 14:14Barselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdiBarselona Ferran Torresni Parij klubiga sotmasligini qatʼiy bildirdiBugun, 13:37Arsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladiArsenal Mikel Arteta va Vinicius Junior transferi uchun muzokara boshladiBugun, 13:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda