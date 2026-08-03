Barselona jamoasining Angliyadagi yigʻini kutilmagan muammolarga duch keldi
Xansi Flik boshchiligidagi Barselona jamoasining Angliyadagi mavsumoldi tayyorgarlik jarayoni jiddiy reja o'zgarishiga uchradi. Preston North End klubida yuzaga kelgan jarohatlar va maydonga 21 yoshgacha bo'lgan yoshlar jamoasini chiqarish taklifining rad etilishi sababli o'rtoqlik uchrashuvi bekor qilindi. Germaniyalik mutaxassis yuqori tempdagi daqiqalarni talab qilgani uchun yoshlar jamoasiga qarshi bahs talablarga javob bermasligi aniq bo'ldi.
Xansi Flik boshchiligidagi Barselona jamoasining mavsumoldi tayyorgarlik jarayoni jiddiy reja oʻzgarishiga uchradi. Kataloniya klubi Angliya chempionati vakili Preston North End jamoasiga qarshi oʻtkzilishi rejalashtirilgan oʻrtoqlik uchrashuvini bekor qilishga majbur boʻldi. Ushbu vaziyat yangi mavsum oldidan oʻz taktik gʻoyalarini singdirishga intilayotgan murabbiylar shtabining rejalarini butunlay oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Diario SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Angliya klubi oʻz tarkibida yuzaga kelgan jarohatlar tufayli toʻlaqonli jamoa maydonga tusha olmasligini maʼlum qilgan. Stokport Kaunti jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik oʻyinidagi jismoniy kurashlarga boy bahsdan keyin Preston North End tarkibi qisqarib ketgan edi. Yangi mavsum yaqinlashib kelayotgan bir paytda asosiy tarkib futbolchilarini tavakkal qilishni istamagan ingliz klubi rahbariyati maydonga 21 yoshgacha boʻlgan yoshlar jamoasini chiqarishni taklif qilgan.
Lekin Barselona rahbariyati va bosh murabbiy bu taklifni rad etdi. Xansi Flik oʻz shogirdlarining kuchli raqiblar va tajribali professional futbolchilarga qarshi maydonda toblanishini xohlagan edi. Germaniyalik mutaxassis yuqori tempdagi daqiqalarni talab qilgani sababli, yoshlar jamoasiga qarshi bahs jamoaning talablariga javob bermasligi aniq boʻldi. Shu sababli, La Liga amaldagi chempionlari oʻyinni butunlay bekor qilib, uning oʻrniga mashgʻulot oʻtkazishga qaror qilishdi.
Rejalarning oʻzgarishi va Birmingem bilan bahsUshbu kutilmagan oʻzgarishlar tufayli Barselona oʻzining Angliyadagi yigʻinini rejalashtirilgan muddatidan ertaroq yakunlab, Ispaniyaga qaytishi kutilmoqda. Jamoa Angliya futbol assotsiatsiyasining milliy markazida baza sifatida foydalanib kelayotgan edi, biroq Preston bilan uchrashuv bekor qilingach, murabbiylar yakuniy tayyorgarlikni oʻz vatanida davom ettirishni maʼqul topishdi.
Eslatib oʻtamiz, ushbu qiyinchiliklargacha Barselona Birmingem Siti jamoasiga qarshi bahs olib borgan edi. St. Endryu stadionida kechgan uchrashuv 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlanib, penaltilar seriyasida mezbonlar 3:2 hisobida zafar quchgandi. Ushbu oʻyinda Xansi Flik yangi futbolchilarga imkon berdi va jamoaning umumiy harakatlaridan mamnun ekanligini bildirdi.
Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida bosh murabbiy quyidagilarni taʼkidladi: «Oʻylaymanki, biz yaxshi oʻynadik, Birmingem kuchli jamoa va bizda yosh jamoa bor. Baʼzi vaziyatlarda toʻp bilan harakat qilishda, chiziqlar orasida oʻynashda ishonch yetishmagandir. Biz shuningdek, hujum boshlash chogʻida ayrim xatolarga yoʻl qoʻydik. Ammo umuman olganda, men natijadan xursandman».
…