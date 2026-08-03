Shohruhxon shifoxonaga yotqizildimi? Tarqalgan video muxlislarni xavotirga soldi (video)

·105·Madaniyat
Shohruhxon shifoxonaga yotqizildimi? Tarqalgan video muxlislarni xavotirga soldi (video)
Qisqacha

Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Shohruhxonning shifoxona palatasida ekani aks etgan video tarqalib, muxlislar orasida turli taxminlarga sabab bo'ldi. Biroq san'atkorning nima sababdan tibbiyot muassasasiga yotqizilgani haqida hozircha rasmiy yoki ishonchli ma'lumot e'lon qilinmagan. Tarqalayotgan turli taxminlar hozircha o'z tasdig'ini topgani yo'q. Shuningdek, xonandaning o'zi yoki uning yaqinlari ham mazkur holat yuzasidan hozircha rasmiy bayonot bermagan.

Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Shohruhxon bilan bog‘liq video keng muhokama qilinmoqda. Kadrlarda san’atkorning shifoxona palatasida ekani ko‘rinib, bu holat muxlislar orasida turli taxminlarga sabab bo‘ldi.

Tarqalgan videoda Shohruhxon shifoxona sharoitida ekani aks etgan. Biroq hozircha uning nima sababdan tibbiyot muassasasiga yotqizilgani haqida rasmiy yoki ishonchli ma’lumot e’lon qilinmagan.

Shu bois ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan turli taxminlar hozircha tasdig‘ini topmagan. San’atkorning o‘zi yoki uning yaqinlari ham mazkur holat yuzasidan hozircha rasmiy bayonot bermagan.

Shohruhxon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muxlislar sevimlisi Ulug‘bek Qodirov bugun 43 yoshni qarshi oldiMuxlislar sevimlisi Ulug‘bek Qodirov bugun 43 yoshni qarshi oldiBugun, 14:22“O‘rgimchak odam: Yangi kun” ilk haftadayoq rekord daromadga chiqdi“O‘rgimchak odam: Yangi kun” ilk haftadayoq rekord daromadga chiqdiBugun, 12:18Zebo Rahimova yana bir mo‘jiza guvohi bo‘ldi: qasrdan turib Atlantika okeaniga botayotgan quyoshni ko‘rdiZebo Rahimova yana bir mo‘jiza guvohi bo‘ldi: qasrdan turib Atlantika okeaniga botayotgan quyoshni ko‘rdiBugun, 01:39Sergey Lazarev Mayamidan qariyb 1 million dollarlik hashamatli kvartira sotib oldi!Sergey Lazarev Mayamidan qariyb 1 million dollarlik hashamatli kvartira sotib oldi!Bugun, 01:30Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Kecha, 17:49Zebo Rahimova bu safar Rapunsel multifilmidagi qasrni hayotda ko‘rganidan hayratda!Zebo Rahimova bu safar Rapunsel multifilmidagi qasrni hayotda ko‘rganidan hayratda!Kecha, 16:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida