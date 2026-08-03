Shohruhxon shifoxonaga yotqizildimi? Tarqalgan video muxlislarni xavotirga soldi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Shohruhxonning shifoxona palatasida ekani aks etgan video tarqalib, muxlislar orasida turli taxminlarga sabab bo'ldi. Biroq san'atkorning nima sababdan tibbiyot muassasasiga yotqizilgani haqida hozircha rasmiy yoki ishonchli ma'lumot e'lon qilinmagan. Tarqalayotgan turli taxminlar hozircha o'z tasdig'ini topgani yo'q. Shuningdek, xonandaning o'zi yoki uning yaqinlari ham mazkur holat yuzasidan hozircha rasmiy bayonot bermagan.
Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Shohruhxon bilan bog‘liq video keng muhokama qilinmoqda. Kadrlarda san’atkorning shifoxona palatasida ekani ko‘rinib, bu holat muxlislar orasida turli taxminlarga sabab bo‘ldi.
Tarqalgan videoda Shohruhxon shifoxona sharoitida ekani aks etgan. Biroq hozircha uning nima sababdan tibbiyot muassasasiga yotqizilgani haqida rasmiy yoki ishonchli ma’lumot e’lon qilinmagan.
Shu bois ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan turli taxminlar hozircha tasdig‘ini topmagan. San’atkorning o‘zi yoki uning yaqinlari ham mazkur holat yuzasidan hozircha rasmiy bayonot bermagan.
…